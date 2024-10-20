Украина уцепилась за слухи о военных КНДР в России. Почему это выгодно Киеву? JDD: слухи о северокорейских бойцах на СВО нужны для интернационализации конфликта

Слухи об отправке северокорейских военных в Россию выгодны только Украине, поскольку Киеву было бы на руку «интернационализировать» конфликт, пишет газета Le Journal du Dimanche. В Госдуме заявили, что российская армия была бы рада «любой помощи, полученной от любой страны», но солдат из КНДР на Украине нет и о них не сообщает ни одна разведка мира, кроме украинской и южнокорейской.

Власти Украины хотят «интернационализировать» конфликт с Россией, поэтому активно ухватились за слухи об отправке военных из КНДР для участия в СВО, пишет французская газета Le Journal du Dimanche (JDD).

«Они же (украинцы. — «Газета.Ru»), в соответствии с «планом победы», представленным их президентом, заинтересованы в интернационализации конфликта. И какой лучший способ сделать это, чем показать, что Россия вовлекает своих союзников?» — говорится в материале.

Как отмечает JDD, на распространенных ранее видеозаписях за северокорейцев могли выдать граждан России из восточных республик. Они принимают участие в спецоперации в большом количестве.

Издание также указывает, что адаптация северокорейских военных, говорящих на другом языке и работающих иным образом, заняла бы колоссальное количество времени, что в условиях военного конфликта было бы нерациональным. Кроме того, Россия, привлекая иностранцев, показала бы, что армии не хватает людей, «что не соответствует действительности, в отличие от Украины».

JDD напоминает, что в мае прошлого года начала распространяться информация об участии северокорейского танка в российском наступлении севернее Харькова. Официальных подтверждений этому факту до сих пор нет.

12 тысяч северокорейских бойцов

О том, что КНДР «фактически включилась» в конфликт, 14 октября заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

«Провел Ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок — Службы внешней разведки и ГУР о намерениях россиян на осень — зиму. Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также — отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны», — сообщил политик в вечернем видеообращении.

В тот же день стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Документ был подписан 19 июня в ходе визита Путина в КНДР.

18 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание, посвященное отправке северокорейских солдат в Россию.

Как передает Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи, 1500 спецназовцев КНДР уже находятся на Дальнем Востоке России . Их якобы расквартировали в военных частях Владивостока, Уссурийска, Хабаровска и Благовещенска. Всего Пхеньян планирует направить на СВО 12 тыс. солдат элитных подразделений, утверждает агентство.

Американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию о присутствии войск КНДР в зоне СВО. По словам Остина, США продолжат изучать этот вопрос.

В Кремле участие северокорейцев в спецоперации категорически отрицают. «Это похоже на очередную утку информационную», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У южнокорейского страха глаза велики»

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок усомнился, что столь небольшое количество бойцов поможет российской армии. А вот последствия в международном плане для Москвы могут оказаться крайне негативными.

«Участие регулярных подразделений Корейской народной армии переводит СВО совершенно в иную плоскость. То есть появляется третий участник конфликта, а это развязывает руки всем возможным противникам России в отправке своих регулярных воинских контингентов на усиление украинской армии», — отмечает он.

«Поэтому, скорее всего, слухи о подобных перегруппировках военнослужащих Корейской народной армии сильно преувеличены, а у южнокорейского страха глаза оказались в этом случае уж слишком велики», — делает вывод Ходаренок.

«НАТО их не видит»

Первый зампредседателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев выразил уверенность в беседе с «Газетой.Ru», что информация об отправке северокорейских бойцов — не более чем слухи .

«Удивительно, но среди всех разведок мира на линии боевого соприкосновения северных корейцев углядели только украинская и, как не сложно предположить, южнокорейская. НАТО, к примеру, их в упор не видит, как все остальные западные спецслужбы. Зеленскому выгодно нагнетать, изображая, будто против него воюет полмира – он уже и Иран причислил к числу участников конфликта. Потому что как же иначе объяснить западным кураторам, которые заваливают Украину деньгами и оружием, почему ВСУ все время только проигрывают — это все уникальные военные из КНДР», — сказал Журавлев.

Он отметил, что российская армия была бы рада «любой помощи, полученной от любой страны». При этом у северокорейских солдат боевого опыта по сравнению с нашими частями недостаточно, «надо пройти курсы молодого бойца, а потом уже можно и на передовую».