«Интрига сохраняется». Как ЕС будет получать газ из РФ после остановки транзита через Украину? МИД: в Европе осознают сложности в связи с отказом Киева от транзита газа из РФ

Уже через несколько месяцев Россия может перестать поставлять газ в Европу через Украину. Между российской и украинской стороной истечет пятилетний контракт, который Киев не хочет продлевать. ЕС заявил, что готов к прекращению поставок «в любой момент», однако та же Словакия все еще не нашла альтернативу российскому ресурсу. В качестве решения на Украине предложили поставлять газ из Азербайджана вместо российского. Эксперты же считают, что с Украиной все-таки можно договориться о транзите газа через посредника.

Россия работает над тем, как продолжать поставлять газ Европе после истечения договора о транзите через Украину, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Европейские потребители российского газа в курсе ситуации и осознают сложности, к которым она может привести.

Насколько известно, в настоящее время прорабатываются варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся условиях», — рассказал он.

Транзит российского газа через Украину в страны Европы регулирует договор между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Его подписали до военных действий, в декабре 2019-го. Документ истечет в конце декабря этого года.

«В Киеве заявили, что не будут его продлевать, хотя не исключают вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа», — указал Полищук.

Ранее украинские власти неоднократно подчеркивали свою решимость отказаться от соглашения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский в августе заявил, что в вопросе «поставили точку».

«Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого [российского] ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок», — отметил в октябре украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Просто будет посредник

Несмотря на однозначные заявления Украины, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков полагает, что судьба газового транзита еще не решена. Он допустил, что на исход повлияют выборы президента в США.

«Пока вопрос не решился окончательно и пока интрига сохраняется. Один из ключевых игроков — США — вообще ничего не говорит, потому что им не до этого. Во многом Киев ориентируется именно на их позицию, а те не высказывают ее достаточно четко», — сообщил Юшков.

Он добавил, что Украина может шантажировать европейцев, чтобы выторговать себе бонусы. Также по политическим причинам Киев не хочет напрямую взаимодействовать с Россией, но это не значит, что транзит из России не продолжится каким-то иным способом.

«Они намекают, что должен быть какой-то посредник»,

— оценил ситуацию с украинским транзитом специалист.

Юшков напомнил, что по европейскому законодательству Украина обязана разыгрывать мощности по транзиту на аукционе. Ранее их единственным участником был «Газпром». Самым простым решением было бы и дальше проводить эти аукционы, на которых «Газпром» бы забирать столько мощностей, сколько заказала Европа.

«И все, Европа получит газ, Украина получит транзит, «Газпром» получит рынки сбыта. Но опять же это значит, что «Газпром» надо допускать до своих аукционов, экономически с ним взаимодействовать, и это Украину беспокоит», — резюмировал эксперт.

«Деньги не пахнут»

По действующему договору «Газпром» должен был передать не менее 65 млрд кубометров газа через Украину в 2020 году и не менее 40 млрд кубометров ежегодно в последующие четыре года. По условиям соглашения «Газпром» должен платить за транзит примерно $1,25 млрд в год , на что обращал внимание российский президент Владимир Путин осенью 2023-го.

«Мы слышим, что мы агрессоры, что мы такие-рассякие, плохие, но деньги, судя по всему, не пахнут, деньги получают за транзит с удовольствием», — отмечал Путин.

Минэнерго Украины объясняло сохранение транзита во время военных действий с Россией обязательствами перед европейской стороной. Тем же самым аргументировал плату за транзит и сам Путин. Тем не менее, конфликт повлиял на объемы поставок, с мая 2022-го они идут в сокращенном объеме.

ЕС весной этого года передал, что готов к полному прекращению поставок «в любой момент». Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон подчеркнула, что переговоры о транзите можно возобновить только, если Россия отведет войска. Однако при этом в Европе все еще остаются страны, которым нужны именно поставки через Украину — это Венгрия, Австрия и Словакия. Последняя в худшем положении, так как Венгрия наладила получение российского газа через Турцию, Австрия хочет перейти на поставщиков из Северной Африки, а Словакия альтернативы пока не нашла.