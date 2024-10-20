США не возражают против приглашения Украины в НАТО. Но есть нюанс Le Monde: США не против приглашения Украины в НАТО при избрании Харрис

«План победы» Зеленского, который включает приглашение Киева в НАТО, назвали в альянсе «амбициозным». Стратегия президента Украины вызвала сильные разногласия между США, Германией, Великобританией и Францией. Белый дом в целом не против пригласить Украину в НАТО, но не будет продвигать это до выборов президента, вопреки надеждам Киева. Германия и, потенциально, Венгрия с Турцией против приглашения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

США не имеют принципиальных возражений против приглашения Украины в НАТО, но все зависит от результатов американской президентской гонки, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

«Если Камала Харрис будет избрана [президентом США], то вполне возможно, что [Джо] Байден сможет двигаться в этом направлении во время переходного периода. Если же победит [Дональд] Трамп, то малейшая инициатива Байдена рискует ухудшить ситуацию», — отметил собеседник издания из европейских дипломатических кругов.

Сама Украина надеялась, что получит приглашение в альянс до отставки Байдена. Украинский посол в НАТО Наталья Галибаренко называла это возможной «частью наследия нынешней американской администрации».

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. По информации газеты, Байден воспользовался кратким визитом в Германию 18 октября, чтобы успеть обсудить Украину с немецким канцлером Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским премьером Киром Стармером. В этом вопросе четверка лидеров в первую очередь стремится скоординировать свой ответ на «план победы», который недавно изложил украинский лидер Владимир Зеленский.

Требования Зеленского «порождают сильные разногласия между Вашингтоном, Парижем, Лондоном и Берлином», признает газета.

«Это амбициозный план, ставящий сложные вопросы, по которым нет спонтанного совпадения взглядов», — описал ситуацию источник.

По информации газеты, Германия все еще против того, чтобы даже просто пригласить Украину в альянс. Вместе с США Берлин пока блокирует любые перспективы Киева в этом вопросе. Франция же с Великобританией скорее выступают «за». В то же время изменившаяся позиция Белого дома может переубедить Германию, оценивает газета.

Однако перечисленные четыре страны — не единственные, от кого зависит решение. Необходимо согласие всех 32 стран-членов НАТО. Предположительно, Венгрия и Турция будут возражать против приглашения Украины.

Приглашение в НАТО — не единственный амбициозный пункт «плана победы». Зеленский также потребовал, чтобы на Западе ВСУ разрешили дальнобойные удары по России, выдали для этого оружие и поделились данными разведки, а соседние страны должны помочь Украине сбивать российские ракеты и дроны. Кроме того, президент предложил разместить на территории Украины «комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания» для защиты государства от любой потенциальной военной угрозы. Взамен он предложил другим государствам разрабатывать критические ресурсы Украины: месторождения урана, титана, лития, графита и других полезных ископаемых, потенциальная выгода от реализации проектов оценивается в триллионы долларов.

Североатлантический альянс и Евросовет отнеслись к такому плану «без особого энтузиазма», отметил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Сердцем мы бы все хотели, чтобы план Зеленского был реализован (...) Но большого энтузиазма ни в Европейском совете, ни в штаб-квартире НАТО не наблюдается, потому что ситуация на фронте достаточно сложная, есть огромная усталость от украинского конфликта», — сообщил министр.

Что означает возможное приглашение Украины в НАТО

После начала полномасштабного конфликта с Россией, осенью 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в альянс. Киев настаивает, что это, как и желаемое приглашение страны в НАТО, прежде всего политический, символический шаг.

«Мы понимаем, что членство в НАТО — это вопрос дальнейшего, а не настоящего. Но [президент России Владимир] Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышны», — пояснил Зеленский, презентуя «план победы».

Такой жест покажет, что Украина неизбежно вольется в ЕС, докажет «безальтернативность демократии» на Украине, добавлял президент. Текущая же ситуация с неопределенными сроками принятия страны в НАТО усугубляет неопределенность в Европе, считают в Киеве.

В НАТО не раз повторяли, что обязательно примут страну, однако не дают ответа, когда именно. Новый генсек НАТО Марк Рютте на фоне плана Зеленского допустил, что Украину могут отодвинуть в очереди на вступление в блок.

«Возможно, перед ними вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем.

Украина в будущем станет членом НАТО, так мы решили в Вашингтоне. Вопрос в сроках», — указал Рютте.

Официальное приглашение какого-либо государства в НАТО запускает длительную процедуру подготовки из семи шагов.

Вначале представители страны-кандидата в два этапа совещаются с экспертами альянса в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Делегация должна доказать, что их государство соответствует нужным политическим, экономическим и военным критериям. Среди таких «функционирующая демократическая система, основанная на рыночной экономике»; «справедливое отношение к меньшинствам»; «приверженность мирному разрешению конфликтов». Кроме того, каждый участник НАТО должен вкладываться в общий бюджет. Во время переговоров в Брюсселе эту сумму определят на пропорциональной основе, в соответствии с размером экономики потенциального члена по отношению к экономикам других участников альянса.

Затем приглашенная сторона должна отправить в НАТО письмо с графиком завершения у себя всех необходимых реформ.

После действующие члены альянса одобряют вступление нового государства, ратифицируя протоколы его присоединения.

Процедура ратификации различается в разных странах. Например, в США ее должны поддержать две трети голосов Сената, а в Великобритании парламентское голосование не требуется. В заключение генсек НАТО формально предлагает новой стране присоединиться к Североатлантическому Договору, а та соглашается.