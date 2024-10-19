Ядерное оружие, переговоры и новые границы. Что говорили Путин и Зеленский о конфликте Зеленский еще раз выступил против прямых переговоров с Россией о мире

Президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин практически одновременно провели пресс-конференции, на которых высказались о ключевых вопросах, касающихся конфликта двух стран. Из заявлений следует, что РФ готова работать над заключением долгосрочного мира, а не перемирия «на неделю, на две или на год», Украина же работает над усилением своих позиций. Москва не допустит появления ядерного оружия на Украине «ни при каких обстоятельствах», а Киев и не собирается его получать. Россия не будет отдавать территории, Украина же не намерена признавать их потерю юридически. Тезисы лидеров России и Украины сравнила «Газета.Ru».

О будущих мирных переговорах между Россией и Украиной

Россия готова к мирным переговорам на базе стамбульского соглашения, заявил Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран – членов БРИКС.

«Повторяю еще раз: готовы вернуться, — сказал президент РФ. — Не мы прервали переговоры. Я хочу напомнить: это же украинская сторона заявила, что все, дальше переговоры с Россией вести не будет».

Владимир Путин вновь напомнил о запрете президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры.

«Вышел декрет президента Украины, запрещающий вести с нами переговоры. Декрет действует, пусть для начала отменят хотя бы этот декрет. Это же смешно даже говорить. Все призывают нас вести переговоры, а то, что украинская сторона запретила самой себе вести переговоры, на это что, никто не обращает внимания?

Это же просто смешно»,

— заявил Владимир Путин.

Он также отметил, что украинская сторона «просто формулирует какие-то свои требования, и все».

Президент РФ считает, что нужно заключить не перемирие «на неделю, на две или на год, для того чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом».

«Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для всех участников этого непростого процесса. И вот именно к этому мы и должны стремиться», — сказал Путин.

Украина должна идти на мирные переговоры с Россией в более сильной позиции, заявил Зеленский в интервью для журналистов в эфире телемарафона.

«Мы им [западным партнерам] говорим: «Вы хотите, чтобы мы с русскими говорили? Так усильте нас». Чтобы мы сидели равноправно, а не чтобы просто стул где-то там в сторонке был. Дайте invitation (англ. приглашение [в НАТО]. – «Газета.Ru»), дайте оружие и тому подобное», — сказал Зеленский (цитата по «Украинской правде»).

Он еще раз подтвердил нежелание вести прямые переговоры с РФ.

«Все документы [по «плану победы»] соберутся в один общий план, готовый к любым переговорам. Это наше видение, под которым подпишется сотня стран. Затем мирный план передадут партнерам, которые примут участие во втором саммите мира. И они должны передать его россиянам, от которых тоже будут ждать фидбек. По разным причинам у партнеров уже возникают желания вести прямые переговоры с Россией», — заявил Зеленский.

По словам президента Украины, его мнение о возможных переговорах не изменилось.

«Не может быть переговоров о нас без нас», — считает он.

О ядерном оружии на Украине

Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине «ни при каких обстоятельствах», заявил президент РФ Владимир Путин.

Он назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании ядерного оружия «провокацией» и предупредил, что любой шаг Киева в этом направлении повлечет «соответствующую реакцию».

«Политическое руководство сегодняшней Украины, неоднократно уже об этом говорило, еще до того, как кризис перешел в горячую фазу, они уже тогда, до этого заявляли о том, заявляли так, относительно мягко, но тем не менее говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. И такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать и у Российской Федерации», — заявил Владимир Путин.

На вопрос модератора беседы, руководителя медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о возможной реакции РФ на что Украине «могут подбросить это ядерное оружие» англичане, Путин предложил не «гадать на кофейной гуще».

«Это сложно скрыть ... Это утаить невозможно, как шило в мешке невозможно утаить. И мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении», — заверил президент.

Зеленский назвал публикации о создании Украиной ядерного оружия, которые комментировал Путин, вбросом.

«Мы не собирались создавать никакой угрозы миру и никакого ядерного оружия»,

— подчеркнул Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

По его мнению, Украина должна быть членом НАТО именно потому, что в 1990-х, согласно Будапештскому меморандуму, отдала свое ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности, которые, по его мнению, были нарушены Россией, а другие подписанты меморандума ее «не остановили».

«Мы говорим о том, что, если бы Украина не отдавала ядерное оружие, это был бы именно тот зонтик, который есть у других ядерных государств», — сказал Зеленский.

«Если вы посмотрите на все страны мира, где нет войн — это страны или НАТО, или страны, у которых есть соответствующее, сильное, опасное оружие. И Украина не получила ни первого, ни второго», — также сказал президент Украины.

В каких границах заканчивать конфликт

«Те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, – это наши территории. Это Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область и Херсонская», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Украина же не намерена юридически признавать потерю территорий, заявил Владимир Зеленский.

«В жизни может быть по-разному, — сказал глава Украины, отвечая на вопрос о том, возможны ли компромиссы в вопросе восстановления границ 1991 года (цитата по ТАСС). — Зависит от нас, от нашей прочности, от [того], устали или не устали партнеры, от желания или смены политики. Много вещей [влияет]. По-разному может случиться. Но пока Украина юридически не признает те или иные территории российскими, они останутся украинскими», — сказал президент Украины.

Возвращение территорий Зеленский назвал одним из самых сложных вызовов.

«Потому что все понимают, что сделал Путин, который вписал в Конституцию свою некоторые наши территории. Это серьезная проблема. Он просто украл их», — сказал украинский лидер (цитата по «РБК-Украина»).

«Победа будет за нами»

«НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств», — заявил Путин.

По его мнению, Россия готова к продолжению борьбы.

«Победа будет за нами»,

— считает глава государства.

Западные партнеры хотят снижения призывного возраста на Украине, но страна на этот шаг пока не пойдет, заявил Зеленский.

«У нас мобилизация с 25 лет, и мы пока не видим для чего вводить изменения. Я считаю, что сегодня это опасно. Для этого есть инструмент. У Минобороны есть контракты, есть возможность контрактоваться по своей воле и младше 25 лет. Нужно предлагать специальные контракты, специальные условия. Планов о мобилизации с 18 лет на сегодняшний день нет», — заверил президент Украины.

Зеленский заявил, что США в ближайшие месяцы будут выделять Украине «большие» пакеты военной помощи «раз в две-три недели».

«Я думаю, это будет достаточно быстрый процесс. Это для нас очень важно, чтобы в ближайшие месяцы, на что рассчитан план победы, октябрь-декабрь, максимально усилить Украину», – отметил президент (цитата по «Европейской правде»).