«Война на Украине началась в 2014 году». Путин встречается с руководителями СМИ стран БРИКС

❗️ Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта на Украине, но только на базе стамбульских соглашений — Путин
РФ в состоянии проследить любое движение к получению Украиной ядерного оружия, такое утаить невозможно — Путин
❗️ Россия не допустит ни при каких обстоятельствах появления ядерного оружия у Украины — Путин
Создать ядерное оружие в современном мире не сложно. Не знаю, способна ли сделать это Украина — Путин
Международный уголовный суд не имеет универсального значения, его не признают ни Россия, ни США, ни Китай — Путин
❗️ Идет работа по организацию обмена финансовой информацией между банками стран-участниками БРИКС, рассказал Путин.
«Это аналог SWIFT. Это то, что обеспечивает международные расчеты», — пояснил президент РФ.
Идет проработка категории «страны-партнеры БРИКС», для России это прежде всего страны СНГ — Путин
Чтобы создать единую валюту БРИКС, нужна большая интеграция экономик стран – участниц объединения — Путин
На данный момент мы не рассматриваем вопрос создания единой валюты БРИКС, он не созрел – Путин
Путин предложил восстановить и расширить работу «четверки» по урегулированию палестино-израильского конфликта.
❗️ РФ предложит партнерам по БРИКС использование цифровых валют в инвестиционных процессах — Путин
Россию вынудили отказаться от доллара, теперь она проводит 95% торговых операций с партнерами в национальных валютах — Путин
Война на Украине началась в 2014 году, когда Запад во главе с США поддержал госпереворот — Путин
РФ не стремится перестроить мир, возникновение новых центров силы — естественный процесс — Путин
Главный способ урегулирования ситуации на Ближнем Востоке — создание палестинского государства — Путин
США сами ограничивают использование доллара как расчетной единицы, его доля в расчетах и резервах в мире снижается — Путин
Санкции США против Китая обернулись против самого Вашингтона, американские товары становятся неконкурентоспособными — Путин
США опоздали лет на 15, они не смогут остановить развитие Китая, как невозможно остановить восход Солнца — Путин
Рост экономического потенциала стран Глобального Юга и Африки будет сопровождаться ростом их влияния в мире — Путин
Без стран БРИКС человечество не может существовать, включая продовольственное направление — Путин
Перед встречей с руководителями СМИ российский президент выступил на деловом форуме БРИКС. Основные заявления:
- ВВП стран БРИКС превышает показатели G7, а темпы роста выше мировых на 3,2%
- Работа БРИКС не направлена против кого бы то ни было, цель объединения — устойчивое развитие и процветание стран
- Россия максимально открыта для делового сотрудничества
- Россия стремится способствовать интеграции «новобранцев» в механизмы БРИКС
- Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров
- Страны БРИКС являются драйверами экономического роста, в объединении в ближайшие годы будет генерироваться основной рост мирового ВВП
- Экономический рост стран БРИКС все меньше будет зависеть от внешнего влияния
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на 18 октября также запланировано выступление Путина на Деловом форуме БРИКС.
В предыдущий раз Путин встречался с представителями международной прессы во время Петербургского международного экономического форума в июне. В мероприятии участвовали главы информационных агентств из Китая, США, Великобритании, Испании, Турции, Южной Кореи, Италии, Германии, Франции, Японии и стран СНГ.
Президент России Владимир Путин 18 октября проведет встречу с руководством ведущих средств массовой информации стран БРИКС. Мероприятие состоится в преддверии саммита сообщества — он пройдет с 22 по 24 октября в Казани. В предстоящем саммите впервые поучаствуют новые члены объединения: с 1 января участниками БРИКС стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.