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Политика

«Война на Украине началась в 2014 году». Путин встречается с руководителями СМИ стран БРИКС

Путин проводит встречу с руководством СМИ стран БРИКС в преддверии саммита — онлайн-трансляция

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Владимир Путин на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве, 18 октября 2024 года

Сергей Бобылев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС. Мероприятие проходит в преддверии саммита объединения в Казани, который состоится 22–24 октября. В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, предстоящий саммит станет первым, в котором поучаствуют новые члены сообщества — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
17:16

❗️ Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта на Украине, но только на базе стамбульских соглашений — Путин

17:14

РФ в состоянии проследить любое движение к получению Украиной ядерного оружия, такое утаить невозможно — Путин

17:12

❗️ Россия не допустит ни при каких обстоятельствах появления ядерного оружия у Украины — Путин

17:10

Создать ядерное оружие в современном мире не сложно. Не знаю, способна ли сделать это Украина — Путин

17:09

Это очередная провокация – Путин о сообщении о том, что у Украины есть ядерное оружие

17:06

Международный уголовный суд не имеет универсального значения, его не признают ни Россия, ни США, ни Китай — Путин

17:03

❗️ Идет работа по организацию обмена финансовой информацией между банками стран-участниками БРИКС, рассказал Путин.

«Это аналог SWIFT. Это то, что обеспечивает международные расчеты», — пояснил президент РФ.

17:01

Проблем у США полно — Путин

17:00

Идет проработка категории «страны-партнеры БРИКС», для России это прежде всего страны СНГ — Путин

16:59

За БРИКС – большое будущее — Путин

16:58

Формируются новые центры развития и силы, все они представлены в БРИКС — Путин

16:56

Многие страны – члены БРИКС проявляют к Северному морскому пути большой интерес — Путин

16:55

Чтобы создать единую валюту БРИКС, нужна большая интеграция экономик стран – участниц объединения — Путин

16:54

Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире — Путин

16:53

На данный момент мы не рассматриваем вопрос создания единой валюты БРИКС, он не созрел – Путин

16:48

У нас много инфраструктурных проектов — Путин

16:43

Среди стран БРИКС в России наиболее популярно индийское кино — Путин

16:40

Путин предложил восстановить и расширить работу «четверки» по урегулированию палестино-израильского конфликта.

16:38

❗️ РФ предложит партнерам по БРИКС использование цифровых валют в инвестиционных процессах — Путин

16:37

Россию вынудили отказаться от доллара, теперь она проводит 95% торговых операций с партнерами в национальных валютах — Путин

16:34

Война на Украине началась в 2014 году, когда Запад во главе с США поддержал госпереворот — Путин

16:33

РФ не стремится перестроить мир, возникновение новых центров силы — естественный процесс — Путин

16:32

Главный способ урегулирования ситуации на Ближнем Востоке — создание палестинского государства — Путин

16:31

США втаскивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, не спрашивая их разрешения — Путин

16:29

США испортили отношения с Россией, вводят санкции, это негативно отражается на них — Путин

16:28

Россия исходит из того, что Китай — ее стратегический партнер и союзник — Путин

16:26

США сами ограничивают использование доллара как расчетной единицы, его доля в расчетах и резервах в мире снижается — Путин

16:25

Размещение оружия США в Азии угрожает России и Китаю — Путин

16:24

Санкции США против Китая обернулись против самого Вашингтона, американские товары становятся неконкурентоспособными — Путин

16:23

США опоздали лет на 15, они не смогут остановить развитие Китая, как невозможно остановить восход Солнца — Путин

16:22

Россия не лезет в отношения Китая с США — Путин

16:20

В России просто безграничные энергоресурсы — Путин

16:19

Взаимодействие России и Китая является одним из ключевых факторов стабильности в мире — Путин

16:17

Расширение БРИКС — верный шаг, он повышает авторитет и влияние организации в мире — Путин

16:16

16:15

Рост экономического потенциала стран Глобального Юга и Африки будет сопровождаться ростом их влияния в мире — Путин

16:13

У нас с Китаем сложились уникальные отношения — Путин

16:11

30 стран изъявили желание сотрудничать с БРИКС — Путин

16:10

БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было — Путин

16:09

Без стран БРИКС человечество не может существовать, включая продовольственное направление — Путин

16:07

Каждая из стран БРИКС представляет ценность для мирового сообщества и БРИКС — Путин

13:00

Перед встречей с руководителями СМИ российский президент выступил на деловом форуме БРИКС. Основные заявления:

  • ВВП стран БРИКС превышает показатели G7, а темпы роста выше мировых на 3,2%
  • Работа БРИКС не направлена против кого бы то ни было, цель объединения — устойчивое развитие и процветание стран
  • Россия максимально открыта для делового сотрудничества
  • Россия стремится способствовать интеграции «новобранцев» в механизмы БРИКС
  • Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров
  • Страны БРИКС являются драйверами экономического роста, в объединении в ближайшие годы будет генерироваться основной рост мирового ВВП
  • Экономический рост стран БРИКС все меньше будет зависеть от внешнего влияния

10:50

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на 18 октября также запланировано выступление Путина на Деловом форуме БРИКС.

10:45

В предыдущий раз Путин встречался с представителями международной прессы во время Петербургского международного экономического форума в июне. В мероприятии участвовали главы информационных агентств из Китая, США, Великобритании, Испании, Турции, Южной Кореи, Италии, Германии, Франции, Японии и стран СНГ.

10:30

Президент России Владимир Путин 18 октября проведет встречу с руководством ведущих средств массовой информации стран БРИКС. Мероприятие состоится в преддверии саммита сообщества — он пройдет с 22 по 24 октября в Казани. В предстоящем саммите впервые поучаствуют новые члены объединения: с 1 января участниками БРИКС стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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