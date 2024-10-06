Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече во время саммита G20 в Гамбурге, Германия, 2017 год

«Путин провел мастер-класс КГБ»: NYT узнала подробности первой встречи Трампа с президентом РФ NYT: Трамп в 2017 году интересовался отношением Путина к поставкам оружия Киеву

Дональд Трамп почерпнул свои негативные взгляды на Украину у президента России Владимира Путина, заявила NYT. По данным газеты, во время их первой личной встречи в 2017 году российский лидер убедил американского коллегу в коррумпированности Киева и в том, что украинские власти поддерживают демократов. Для этого он якобы применил свои навыки разведчика, а Трамп, хоть и был «вооружен воинственными тезисами», не дал ему отпор.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп плохо относится к Украине из-за влияния российского лидера Владимира Путина, который сумел убедить американца в своих взглядах, утверждает американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники среди чиновников США, «интервью с американскими и европейскими официальными лицами и союзниками Трампа, а также свидетельства в мемуарах».

По мнению издания, Путин заложил сомнения в голову Трампа во время переговоров в германском Гамбурге летом 2017 года. Тогда политики впервые встретились лично, Трамп занимал пост президента США.

«Путин, бывший глава разведки КГБ, провел мастер-класс по формированию мышления нового американского президента», — описывает газета.

По информации источников NYT, в том разговоре Путин «пренебрежительно» отзывался об Украине, представляя ее как коррумпированную страну под управлением олигархов. Российский президент также доказывал, что Украина «сфабрикованная» страна, а у России есть право «оказывать влияние» на нее. Путин нередко публично говорит о том, что Украина — «искусственное государство», созданное советскими властями.

«[Все это] помогает объяснить корни зачастую пренебрежительного отношения Трампа к Украине <...> Взгляды, которые Трамп развивал в 2016 и 2017 годах, могут, если он вернется в Белый дом, сформировать политику, которая будет иметь серьезные последствия для стабильности Европы, будущего НАТО и отношений Америки с Россией», — резюмирует NYT.

«Они попросят еще»

По данным газеты, отдельно Путин и Трамп во время первой встречи обсудили возможные поставки американского оружия на Украину. Президент США поинтересовался мнением Москвы на этот счет, и Путин его отговаривал.

«Что бы Америка ни дала украинцам, он (Путин) сказал, что они попросят еще», — указала NYT.

Судя по выступлениям Трампа, сегодня он разделяет эту позицию. В конце сентября республиканец назвал украинского лидера Владимир Зеленского «лучшим торгашом в истории».

«Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с $60 млрд», — подчеркнул Трамп.

Как утверждает NYT, Путин также убеждал Трампа, что Киев настроен против Республиканской партии США и поддерживает его политических противников. «Теневые олигархи» и коррумпированные чиновники на Украине «пытались помочь» кандидату от демократов Хиллари Клинтон победить Трампа на тех выборах, якобы отмечал российский президент.

Сейчас республиканцы открыто обвиняют Киев в поддержке Демократической партии. В сентябре Зеленский вместе с демократами посетил оружейный завод в США, что республиканская сторона назвала попыткой повлиять на американские выборы.

«Он [Зеленский] так сильно хочет, чтобы они [демократы] выиграли эти выборы», — заявил Трамп на митинге в Пенсильвании на следующий день после визита в штат украинского лидера.

«Нам надо повлиять на Трампа»

Правительство США пыталось изменить мнение Трампа насчет Украины, когда он был президентом, отмечает NYT. По ее информации, в Белом доме сразу заметили успешное влияние Путина на американского лидера.

«После того как Трамп и Путин пожали друг другу руки в Гамбурге <...> государственный секретарь Рекс Тиллерсон вышел из стерильного конференц-зала, достал из кармана записки и передал встревоженным помощникам Белого дома краткое содержание встречи.

«Нам предстоит поработать над тем, чтобы изменить мнение президента по Украине», — сказал г-н Тиллерсон», — описывает газета.

По данным издания, Белый дом пытался «подготовить» Трампа к той встрече, советники «вооружили» его «воинственными тезисами». Однако американский президент не стал «давать отпор» Путину.

В то же время во время прошлого президентства Трампа его личный негативный взгляд на Украину не привел к фундаментальным изменениям политики США, отмечает NYT. Издание объясняет это противовесом в виде настроенных иначе чиновников.

«Помощники и советники истеблишмента подтолкнули несогласного Трампа к относительно ястребиной позиции в отношении России», — говорится в материале.

Но неизвестно, попадут ли американские «ястребы» во вторую администрацию Трампа, если он выиграет снова. На фоне полномасштабного конфликта на Украине позиция политика остается неясной, пишет NYT. Трамп не отвечает прямо на вопросы, желает ли он победы Киева, а пресс-секретарь его предвыборной кампании Каролин Ливитт назвала причиной военных действий на Украине «слабость» действующего президента США Джо Байдена и демократов.