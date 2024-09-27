«Хорошее решение». Трамп и Зеленский обсудили, как будет выглядеть справедливый мир с Россией Трамп допустил, что в ближайшем будущем может еще раз встретиться с Зеленским

Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке пообещал в случае победы на выборах урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Кандидат в президенты США выразил готовность вести работу с обеими сторонами конфликта и отметил, что у него хорошие отношения как с президентом России, так и с украинским лидером. Трамп выступил за справедливое соглашение о мире между Россией и Украиной. Зеленский поддержал это заявление, но заявил о необходимости «надавить» на президента Путина «чтобы он прекратил эту войну».

Заявления Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в случае своей победы на выборах сможет найти «хорошее» решение конфликта.

«Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон»,

— сказал Трамп.

По словам республиканца, он планирует обсудить это с коллегами и посмотрит, «к чему сможем прийти». Политик подчеркнул, что у него хорошие отношения и с Зеленским, и с президентом России Владимиром Путиным. Трамп заявил о готовности работать с обеими сторонами ради урегулирования конфликта на Украине в случае своей победы на выборах. В ходе встречи экс-президент США выразил мнение, согласно которому на долю украинского лидера выпали «невероятные испытания».

Стороны обсудили возможное окончание конфликта между Украиной и Россией. Трамп заявил, что он и Зеленский хотели бы видеть честное и справедливое соглашение. В то же время, на вопрос, как это соглашение может выглядеть, Трамп сказал «еще слишком рано об этом говорить».

15 сентября Трамп заявил, что завершить войну на Украине нужно с помощью «силы и мудрости». Политик еще раз выразил мнение, что если бы он был президентом, вооруженного противостояния между РФ и Украиной не было бы.

Что сказал Зеленский

Президент Украины заявил о желании достижения справедливого мира с Россией. При этом дал понять, что понятие «справедливость» больше должно относиться к его стране.

«Мы должны сделать все, чтобы надавить на него [президента России], чтобы он прекратил эту войну», — сказал украинский лидер.

Также Зеленский по итогам встречи с кандидатом в президенты США от республиканцев объяснил, что посчитал необходимым провести переговоры как с ним, так и с вице-президентом, кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Камалой Харрис, поскольку любой из них может стать главой государства, а Киев рассчитывает на продолжение поддержки США после выборов вне зависимости от исхода.

«Очень важно делиться нашими планами о том, как можно усилить Украину. И, конечно, мы должны решать это сейчас – потому что мы не знаем, как решит американский народ, кто будет президентом. Но мы понимаем, что до ноября Путина мы не остановим», – сказал Зеленский, выразив надежду, что поддержка Соединенных Штатов Америки останется непоколебимой.

Как сообщает ТАСС, со своей стороны Трамп не исключил возможность визита на Украину. «Вы должны приехать к нам», — заявил Зеленский. «Я приеду», — ответил Трамп, не уточнив, когда состоится этот визит. Кроме того, позже в беседе с прессой он еще раз не исключил новую встречу с Зеленским в ближайшем будущем.

Президент Украины второй год пытается добиться от Трампа, чтобы тот представил свой мирный план урегулирования конфликта с Россией. В июле Зеленский вновь призвал Трампа раскрыть подробности своего плана быстрого завершения конфликта на Украине.

Уже после встречи Зеленский отметил «содержательность» своей беседы с бывшим президентом США.

«Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему «план победы». Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа», — написал он в Telegram.

Президент Украины в Нью-Йорке

Лидер Украины и кандидат в президенты США провели встречу в «башне Трампа» в Нью-Йорке, куда Зеленский прибыл под усиленной охраной. Встреча Трампа и президента Украины продлилась около часа, пишет РИА Новости. Кортеж делегации Украины покинул Trump Tower, где проходила встреча, в 11:05 по местному времени (18:05 мск).

Бывший американский президент согласился на переговоры с Зеленским после того, как получил от него письмо с соответствующей просьбой. Для этой встречи президент Украины остался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В США он также проводил переговоры с президентом США Джо Байденом и вице-президентом, кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Камалой Харрис. Стороны обсуждали военную помощь Киеву и поддержку энергосистемы Украины.

Как говорится в заявлении на сайте Белого дома, на встрече Харрис выразила «непоколебимую приверженность поддержке Украины».

«Вице-президент приветствовала продолжающийся прогресс Украины в реформах верховенства права и усилиях по борьбе с коррупцией, они обсудили продолжающуюся поддержку США в укреплении гражданской энергетической инфраструктуры Украины», — сказано в документе.

В том числе Зеленский посетил военный завод в Пенсильвании. Газета Politico писала, что некоторые американские конгрессмены-республиканцы сочли стратегической ошибкой визит Зеленского на этот завод по производству снарядов в сопровождении представителей Демократической партии, поскольку это воспринимается в США как вмешательство в выборы. Свою позицию открыто высказывал сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он заявил, что президент Украины не должен был совершать этот визит.