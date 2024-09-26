Поездка Зеленского на оружейный завод обернулась скандалом в США. Его обвиняют в помощи демократам Республиканцы обвинили Зеленского во вмешательстве во внутренние дела США

Поездка Владимира Зеленского на оружейный завод в родной город Джо Байдена вызвала политический скандал в США. Республиканцы назвали мероприятие частью предвыборной кампании Камалы Харрис и обвинили президента Украины во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов. Спикер палаты представителей конгресса потребовал уволить посла Украины, а комитет по надзору начал расследование поездки Зеленского.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского «немедленно уволить» своего посла в США. Республиканец обвинил Оксану Маркарову в плохой организации поездки президента Украины на оружейный завод в Пенсильванию. Это один из «колеблющихся штатов», которые сыграют решающую роль в президентских выборах 5 ноября.

Некоторые республиканцы, особенно близкие к Дональду Трампу, были возмущены визитом Зеленского в воскресенье на завод по производству боеприпасов в родном городе президента Джо Байдена Скрэнтоне. На заводе Зеленский появился с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро, который вел кампанию за кандидата в президенты от Демократической партии и вице-президента Камалу Харрис, и еще двумя высокопоставленными демократами.

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«Учреждение находилось в политически спорном штате, им руководит высокопоставленное политическое доверенное лицо Камалы Харрис, и в него не вошел ни один республиканец, поскольку — намеренно — республиканцев не пригласили», — написал в соцсети Х Джонсон.

Спикер палаты представителей заявил, что «этот тур был явно партийным предвыборным мероприятием, призванным помочь демократам, и является явным вмешательством в выборы».

В связи с этим Джонсон в письме Зеленскому потребовал «немедленно уволить» посла Украины в США Оксану Маркарову, которая отвечала за организацию поездки Зеленского. По мнению Джонсона, Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять честную и эффективную работу в качестве посла в США. Он напомнил, что украинская сторона хотела дистанцироваться от вовлечения во внутреннюю политику США, и выразил подозрение, что «от этой цели отказались».

close Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джонсон заверил, что поддержка Украины в конфликте с Россией остается двухпартийной, но «наши отношения подвергаются ненужным испытаниям и напрасно запятнаны».

Расследование поездки в комитете по надзору

Комитет по надзору палаты представителей, возглавляемый республиканцами, уже объявил, что проведет расследование, чтобы выяснить, была ли поездка Зеленского попыткой использовать иностранного лидера в интересах кампании Харрис.

Председатель комитета Джеймс Комер инициировал расследование в связи с использованием администрацией Байдена средств налогоплательщиков в целях оплаты перелета Зеленского в Пенсильванию «для участия в предвыборном мероприятии» в поддержку Харрис.

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В комитете напомнили, что в 2019 году Трампу объявили импичмент, вменив использование Зеленского в своих политических целях (речь о попытке инициировать расследование на Украине против сына Байдена).

Теперь же, по мнению республиканцев, президент Украины своим визитом поучаствовал в предвыборной гонке на стороне демократов за счет бюджета США.

Губернаторы обычно встречаются с иностранными лидерами, которые приезжают в их штаты, отмечает Reuters. В июле Зеленский посетил завод в Юте и был принят губернатором-республиканцем этого штата Спенсером Коксом. Кроме того, ряд иностранных лидеров, включая премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, в последние месяцы приезжали во Флориду, чтобы встретиться с Трампом в его доме в Мар-а-Лаго.

Байден ознакомился с «планом победы» Зеленского

Ожидается, что в четверг Владимир Зеленский поблагодарит конгресс за одобрение выделения миллиардов долларов на помощь Украине и выдвинет аргументы в пользу дальнейшего финансирования.

А накануне президент Украины на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке уже встретился с Джо Байденом. По сообщению Белого дома, Байден сказал Зеленскому, что он «резко увеличил» помощь Украине, о чем будет публично объявлено в четверг, и что он «поможет Украине победить».

Зеленский представил президенту США свой «план победы». Два лидера обсудят этот план более подробно во время предстоящей двусторонней встречи в Белом доме.