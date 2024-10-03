«По Конституции — может»: Кремль допустил избрание президентом участника СВО

Кремль допустил появление в будущем на посту президента России ветерана СВО. Сейчас Москва продвигает участников боевых действий на управленческие должности, для чего действует специальная программа «Время героев». Заметного успеха в ней добился Артем Жога — новый командир батальона «Спарты», через которого Кремль в прошлом году объявил об участии Путина в президентской гонке. Однако прежде Жога не был широко известен внутри Донбасса.

Участник военной операции на Украине теоретически сможет стать президентом России, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«По Конституции — может. У нас в конституции четко прописано, кто может возглавить государство», — ответил он на вопрос журналистов, может ли в принципе участник боевых действий занять такой пост.

Тема прозвучала во время обсуждения карьерного взлета донецкого командира Артема Жоги. Накануне вечером российский лидер Владимир Путин предложил ему стать полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.

«Вы человек на Донбассе известный, да и в стране уже своими делами. Вы и ваши самые близкие люди сражались за интересы России, за обеспечение безопасности наших людей, ваш сын(Герой России, командир батальона «Спарта» Владимир «Воха» Жога, погиб во время обстрела Волновахи весной 2022 года) жизнь за это отдал», — отметил Путин.

Президент добавил, что Урал — особенно важный регион, поскольку там большое число предприятий оборонно-промышленного комплекса. Жога согласился стать полпредом в этом округе.

«Я — солдат. Я буду работать и служить родине там, где я нужен в данный момент», — заявил командир.

После гибели сына на фронте Жога вместо него возглавил батальон «Спарта», а осенью 2023-го стал председателем парламента ДНР (состоит в партии «Единая Россия»). В том же году Жога одним из первых вошел в новую президентскую программу «Время героев», которая обучает участников СВО на управленческие должности.

Новые этапы СВО

Путин готовит страну к новым испытаниям, поэтому продвигает в политику ветеранов украинского конфликта, считает политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. По его мнению, текущее противостояние с Украиной будет долгим и многоэтапным.

«Мы и наши противники будем держать значительные воинские соединения, и все будут готовиться ко второму, третьему этапу СВО. Потому что ни мы, ни они не сдадимся», — предостерег Баширов.

Он подчеркнул, что с таким будущим России нельзя опираться на старую политическую элиту из 90-х. Последнюю эксперт обозвал «ждунами» и оппозиционерами. Их нужно заменить «новой элитой» из прошедших военные действия. Важно не допустить повторения времен Афганистана, когда ветераны оказались не нужны советскому обществу, призвал Баширов.

«В конечном счете, десятки тысяч людей будут кооптированы в этот процесс — в органы власти, в силовые ведомства, в социальные организации. И это все — большая армия . Неслучайно Жога сказал, что он — солдат, солдат Путина <...>Это не пиаровский ход. Это начало изменения структурных принципов управления страной», — указал политолог.

Программу «Время героев» запустили в марте 2024-го, с тех пор «ответственные назначения» получили десять участников, как передало 2 октября Минобороны. Среди них один стал сенатором от Тамбовской области (Алексей Кондратьев), двое возглавили региональные комитеты и министерства, еще трое сделали карьеру на городском уровне (первый замглавы Севастополя Заур Гурциев, депутат Законодательного собрания Севастополя Роман Кулаков, спикер городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов).

«Темная лошадка»: что известно об Артеме Жоге

В отличие от сына, Жога-старший до 2022 года не был широко известен как в России, так и в Донбассе.

«Снабженец. Я не знаю его как бойца. Совершенно не знаю его как человека. При [убитом главе ДНР Александре] Захарченко его не было ни слышно, ни видно, при раннем [действующем главе республики Денисе] Пушилине тоже», — рассказал анонимный донецкий чиновник.

Уральское информагентство Ura.ru называет нового полпреда «загадкой для местной элиты» . Telegram-каналы пишут, что он знаком и дружит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и телеведущем Владимиром Соловьевым.

Из открытых источников известно, что Жоге 49 лет (его сын погиб в 28), родился в маленьком магаданском поселке. После школы, в 90-е, перебрался в донецкий Славянск. Здесь в 17 лет женился, почти сразу супруга родила сына, и пара разошлась. Мальчик остался с отцом. Они были близки, вместе занимались торговлей. Жога-старший владел несколькими точками, продавал рыбу, управлял парикмахерской. До 2014-го оба не имели никакого отношения к армии.

После начала волнений в регионе Жога-младший примкнул к батальону «Спарта» и позже стал его главой. Жога-старший при этом держался в стороне от боев и не участвовал в обороне Славянска, хотя имеет медаль за это, утверждал в своем Telegram-канале экс-министр обороны ДНР Игорь «Стрелков» Гиркин. При этом Гиркин подчеркивал, что Жога-младший участвовал в боях. В 2015 году Жога-старший стал замполитом, затем начальником штаба «Спарты».

Известность Жога-старший получил в 2023 году, когда попросил Путина пойти на новый президентский срок. Тогда он приехал в Кремль, чтобы получить из рук Путина посмертную звезду Героя России для своего сына. Во время встречи командир предложил ему баллотироваться на пост президента от лица народа Донбасса и Херсонской с Запорожской областями.