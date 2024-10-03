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Жога заберет из ДНР своих личных помощников

Жога примет кадровые решения после знакомства с командой в УрФО

Новый полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога намерен принять кадровые решения в команде полпредства после знакомства с действующей. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Жоги, необходимо сначала приехать в УрФО и познакомиться с тем аппаратом, который сейчас там работает, познакомиться с имеющимися сложностями.

«Личных помощников я, конечно, с собой заберу, [они] знают мой график, мой стиль работы. Чтобы первое время было легче интегрироваться в новую обстановку», — поделился чиновник.

2 октября президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов ДНР, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО.

Путин обратил внимание, что Жога известен своими делами, как на Донбассе, так и в целом по России. Глава государства напомнил, что сын Жоги Владимир отдал свою жизнь за обеспечение безопасности людей на Донбассе.

Ранее Путин освободил Владимира Якушева от должности полпреда президента в УрФО.

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