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Политика

На подлете к Луганску сбили две ракеты ATACMS. Военная операция на Украине, день 951-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 951-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
МО РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Белгородской областью. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел с поста, в беседе с «Интерфакс-Украина» он допустил, что Киев могут принять в альянс только с подконтрольными территориями, чтобы не пролонгировать конфликт. Посол России в Китае Игорь Моргулов сказал РИА Новости, что Пекин отказывается участвовать в «мирных конференциях» по Украине, так как понимает, кто реальный зачинщик конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:12

Советский районный суд Владивостока оштрафовал главного редактора газеты «Арсеньевские вести» за фейк о новой волне мобилизации:

«По результатам рассмотрения дела главный редактор газеты «Арсеньевские вести» признана виновной по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ и привлечена к ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 60 000 рублей».

09:08

По данным украинского «24 канала», в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы.

09:02

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил трех своих заместителей. Кроме этого, он подал прошение об отставке государственного секретаря Минобороны страны.

08:48

Financial Times выяснил, что американский президент Джо Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего срока.

08:42

❗️Российские системы ПВО сбили две ракеты ATACMS на подлете к Луганску — ТАСС

08:39

Уралвагонзавод сообщил, что к ним доставили подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard. Специалисты намерены изучить его узлы и агрегаты.

08:34

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил РИА Новости, что Пекин осознает, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине:

«Китайские друзья неоднократно публично и на различных уровнях заявляли о четком понимании, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине и непрерывно подливает масла в огонь, препятствуя усилиям по поиску мирного урегулирования. И это не абстрактная позиция».

Моргулов добавил, что Китай отказывается участвовать в организованных Киевом конференциях, устраиваемых для реализации «формулы мира».

08:30

В Горловке 30 сентября погиб один подросток, восемь человек, в том числе трое детей, получили ранение. Мать одной из пострадавших рассказала РИА Новости, что ее дочь пыталась помочь смертельно раненному юноше:

«У моей дочки в руку попал осколок. Мальчику попало, я так понимаю, в ребро. И, видимо, это было смертельное ранение, что он погиб. Еще мальчишка — у него нога. Я когда прибежала, моя дочка его [смертельно раненного юношу] пыталась еще оживить».

08:23

08:17

Глава НАТО Йенс Столтенберг покинул свой пост. В беседе с «Интерфакс-Украина» он допустил, что альянс может принять Киев только с подконтрольными территориями, так как идея о возвращении границ 1991 года может пролонгировать конфликт. Однако он добавил, что Украина сама будет принимать решение.

08:13

Президент РФ Владимир Путин присвоил 136-й отдельной гвардейской мотострелковой Уманьско-Берлинской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригаде почетное наименование «Апшеронская».

08:07

❗️МО РФ сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью. Около 07:00 сбили еще один дрон.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 951-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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