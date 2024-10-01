Советский районный суд Владивостока оштрафовал главного редактора газеты «Арсеньевские вести» за фейк о новой волне мобилизации:
«По результатам рассмотрения дела главный редактор газеты «Арсеньевские вести» признана виновной по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ и привлечена к ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 60 000 рублей».
Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил трех своих заместителей. Кроме этого, он подал прошение об отставке государственного секретаря Минобороны страны.
Financial Times выяснил, что американский президент Джо Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего срока.
Уралвагонзавод сообщил, что к ним доставили подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard. Специалисты намерены изучить его узлы и агрегаты.
Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил РИА Новости, что Пекин осознает, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине:
«Китайские друзья неоднократно публично и на различных уровнях заявляли о четком понимании, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине и непрерывно подливает масла в огонь, препятствуя усилиям по поиску мирного урегулирования. И это не абстрактная позиция».
Моргулов добавил, что Китай отказывается участвовать в организованных Киевом конференциях, устраиваемых для реализации «формулы мира».
В Горловке 30 сентября погиб один подросток, восемь человек, в том числе трое детей, получили ранение. Мать одной из пострадавших рассказала РИА Новости, что ее дочь пыталась помочь смертельно раненному юноше:
«У моей дочки в руку попал осколок. Мальчику попало, я так понимаю, в ребро. И, видимо, это было смертельное ранение, что он погиб. Еще мальчишка — у него нога. Я когда прибежала, моя дочка его [смертельно раненного юношу] пыталась еще оживить».
Глава НАТО Йенс Столтенберг покинул свой пост. В беседе с «Интерфакс-Украина» он допустил, что альянс может принять Киев только с подконтрольными территориями, так как идея о возвращении границ 1991 года может пролонгировать конфликт. Однако он добавил, что Украина сама будет принимать решение.
Президент РФ Владимир Путин присвоил 136-й отдельной гвардейской мотострелковой Уманьско-Берлинской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригаде почетное наименование «Апшеронская».
❗️МО РФ сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью. Около 07:00 сбили еще один дрон.