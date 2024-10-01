На подлете к Луганску сбили две ракеты ATACMS. Военная операция на Украине, день 951-й

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Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил РИА Новости, что Пекин осознает, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине:

«Китайские друзья неоднократно публично и на различных уровнях заявляли о четком понимании, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине и непрерывно подливает масла в огонь, препятствуя усилиям по поиску мирного урегулирования. И это не абстрактная позиция».

Моргулов добавил, что Китай отказывается участвовать в организованных Киевом конференциях, устраиваемых для реализации «формулы мира».