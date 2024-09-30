«Реки НАТО не потекут вспять». Чего ждать от нового генсека Рютте Марк Рютте с 1 октября стал новым генсеком НАТО вместо Йенса Столтенберга

Сегодня, 1 октября 2024 года, Марк Рютте вступает в должность генерального секретаря НАТО. Каков будет курс Североатлантического альянса при новом генсеке, как будет выглядеть НАТО в ближайшее время и в каком случае возможна его война с Россией — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Во вторник, 1 октября, подходит к концу срок пребывания Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Ему на смену приходит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Официальная церемония передачи полномочий и вступления в должность нового генсека состоится в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Что изменит новый генсек?

Марк Рютте (родился 14 февраля 1967 года в Гааге) — нидерландский политический и государственный деятель, премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 по 2 июля 2024 года, лидер праволиберальной Народной партии за Свободу и демократию в 2006–2023 годах, с 2002 по 2010-й — государственный секретарь в кабинетах правительства. Рютте не женат и у него нет детей. Кандидатом на должность генсека НАТО он стал в феврале 2024 года.

Кроме него в качестве претендентов на пост рассматривались заместитель премьер-министра и министра финансов Канады Христи Фриланд, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, премьер-министр Эстонии Каи Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Но в конечном итоге государства-участники НАТО — и в первую очередь США — решили остановиться на Рютте.

Как известно, на генеральном секретаре лежат три основные обязанности. Во-первых, он является председателем Североатлантического совета — главного политического руководящего органа НАТО, а также других основных руководящих комитетов; во-вторых, генсек — основной выразитель взглядов Североатлантического союза, он публично выступает от имени государств-членов и выражает их общие позиции по политическим вопросам; в-третьих, он является главным исполнительным должностным лицом организации, которое возглавляет Международный секретариат.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Для содействия в принятии решений генсек поддерживает прямые контакты с главами государств и правительств, министрами иностранных дел и обороны стран НАТО и их партнеров.

Как ранее уже писала «Газета.Ru», после вступления Марка Рютте никаких изменений фундаментального характера в НАТО, разумеется, не предвидится. Разве что экс премьер-премьер Нидерландов принесет в свой новый кабинет несколько личных вещей.

Такой же точки зрения придерживается и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не изменится ничего... с приходом нового человека в НАТО. <...> Никакие доктринальные документы не изменятся. Вы можете спросить: ну, может быть, вот этот конкретный человек сможет их изменить? Нет, не сможет. По одной простой причине: потому что фигура генсека НАТО, с точки зрения его политического влияния, номинальна», — заявила она еще летом в беседе с радио Sputnik.

К тому же стоит всегда помнить, что в Североатлантическом альянсе есть еще и Верховное главнокомандование Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Его возглавляет военачальник исключительно от Вооруженных сил США. В том числе и по этой причине генсеком НАТО становится, как правило, экс-лидер одной из европейских стран.

Он назначается государствами – членами альянса на четырехлетний срок. Отбор осуществляется путем неофициальных дипломатических консультаций между странами-членами, которые выдвигают кандидатов на этот пост. Решение не утверждается до тех пор, пока не будет достигнут консенсус по одному кандидату. По истечении срока полномочий занимающему эту должность могут предложить остаться.

Исходя из вышеперечисленных функций генсека, можно сказать, что этот пост в НАТО весьма важен. Но в то же время не стоит и преувеличивать его значение.

По большей части генсек «возглавляет процесс формирования консенсуса» в Североатлантическом альянсе, то есть на деле выполняет чисто секретарские функции и является фигурой сугубо технического плана.

Считать, что с момента вступления в должность Марка Рютте в НАТО небо в Брюсселе упадет на землю и реки на территории государств – участников НАТО потекут вспять, было бы большой ошибкой.

Глобальный характер НАТО

В последние годы новым важным вектором расширения географического охвата НАТО стало ускоренное развитие связей блока со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И со вступлением Рютте в должность этот курс, вероятно, будет продолжен.

Об этом прямо написано в новой стратегической концепции альянса, принятой главами государств и правительств на встрече в Мадриде 29 июня 2022 года.

В частности, статья 42 стратегической концепции НАТО звучит так: «Мы будем работать с партнерами над устранением общих угроз и вызовов безопасности в регионах, представляющих стратегический интерес для Североатлантического союза, включая регионы Ближнего Востока и Северной Африки, а также регион Сахеля (тропический саванный регион в Африке. — «Газета.Ru»). Индо-Тихоокеанский регион важен для НАТО, учитывая, что события в этом регионе могут напрямую повлиять на евроатлантическую безопасность. Мы будем укреплять диалог и сотрудничество с новыми и существующими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе для решения межрегиональных проблем и защиты общих интересов в области безопасности».

Напомним, 15 сентября 2021 года был создан альянс AUKUS — трехсторонний пакт безопасности, образованный Австралией, Великобританией и США. Два государства – участника блока — члены НАТО. Не приходится сомневаться, что подобный пакт направлен на противодействие влиянию Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря.

Вполне возможно, что стремление НАТО проникнуть в Индо-Тихоокеанский регион и создать в нем разного рода союзы и блоки с участием государств альянса в перспективе будет только усиливаться. И наверняка на этом поприще отметится новый генеральный секретарь НАТО.

Разумеется, это выдвигает целый спектр новых требований к усилению оперативных и боевых возможностей Вооруженных сил России, дислоцированных на Дальнем Востоке.

Украинский вопрос

Как известно, в преамбуле конституции Украины с 2019 года закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». Согласно статье 102 основного закона, президент Украины становится «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора». Подобные формулировки, вероятно, весьма существенно приблизили начало российской специальной военной операции.

close Thomas Peter/Pool/Reuters

Однако реалистически настроенные политики в Соединенных Штатах и странах Евросоюза призывают пресечь надежды Украины вступить в НАТО. Они при этом утверждают, что это в разы увеличивает риск глобального конфликта с применением оружия массового поражения.

В Кремле расширение НАТО на Украину считают недопустимой угрозой для безопасности России. В Москве даже называют нейтральный статус Украины и отказ страны от намерений вступить в НАТО главными условиями для прекращения конфликта.

Рютте же последовательно поддерживает Украину с 2014 года и традиционно выступает за увеличение объемов поставок вооружения и военной техники Киеву. Вряд ли он пересмотрит свои взгляды и позиции после вступления в должность (да и не так много от него зависит). Но в то же время новый генсек всегда должен помнить, что его позиция может привести только к эскалации конфликта на Украине и его настрой в украинском вопросе запросто может привести к перерастанию конфликта в термоядерную войну между Россией и НАТО.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).