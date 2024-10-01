Бои в черте города и дороги перекрыты. Что происходит в Угледаре Рогов: ВС России фактически окружили Угледар, они контролируют дорогу из города

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин признал, что бои идут уже в черте Угледара. В окружении находится более 100 украинских солдат. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что покинуть населенный пункт можно только по одной дороге, но и она находится под огнем. В то же время один из солдат ВСУ рассказал, что в Угледаре больше невозможно оставаться, поскольку удерживать позиции негде. По некоторым оценкам, до полного взятия города под контроль остались считаные дни.

Бои в городе

Российские военные добрались до Угледара. Бои идут в черте города на подконтрольной украинским войскам части ДНР, сообщил глава назначенной Киевом военной администрации Вадим Филашкин.

«В Угледаре <...> бои идут в черте города», — написал он в Telegram-канале.

По информациипредседателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, российские солдаты фактически окружили Угледар. Он отметил, что военные продвигаются к населенному пункту сразу с нескольких направлений, «выдавливая» находящихся таи бойцов Вооруженных сил Украины на север. По украинской армии бьют артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек». По оценке британской газеты The Telegraph, в окружении могли оказаться сотни украинских солдат.

Как отметил Рогов, покинуть населенный пункт можно только по одной дороге. Но даже она находится под огнем, поэтому вырваться из окружения удается лишь половине украинских военных. Об этом же сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. По его словам, ВСУ попали в Угледаре в «мини-котел», а российские военные перекрыли две дороги из города, осталась только одна — грунтовая.

В свою очередь, российские военкоры уже сообщили о взятии Угледара. Уточняется, что единственные позиции под контролем ВСУ остались за пределами населенного пункта. Официальной информации от Минобороны о текущей ситуации в городе пока нет.

«Здесь негде закрепиться»

Украинские военные рассказали газете The New York Times, что в Угледаре больше невозможно оставаться, так как им уже негде удерживать позиции.

«Здесь негде закрепиться. Логистика нарушена, из-за этого оставаться тут практически невозможно», — сказал старший лейтенант 72-й механизированной бригады с позывным Док.

Как пишет издание, поражение ВСУ в Угледаре будет стратегической потерей, поскольку оборонительные линии украинской армии рухнут после нескольких месяцев непрекращающихся атак. Также это станет символическим ударом, учитывая значимость города в сдерживании российского наступления.

«Вся страна следит»

По оценке советника главы ДНР Кимаковского, до полного взятия под контроль Угледара остались считаные дни .

«Противник там [в Угледаре] фактически находится в очень серьезном окружении. Считаные дни — и мы уже можем заявить, что под контролем Российской Федерации», — сказал он.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства регулярно получает доклады от военных, посвященные ситуации в Угледаре.

«Вся страна следит за тем, как продвигаются наши ребята. Президент, как верховный главнокомандующий, получает от военных прямую информацию и доклады. Все желаем победы нашим бойцам и ждем официальной информации от министерства обороны», — сказал представитель Кремля.

Угледар находится примерно в 60-70 км к юго-западу от Донецка. Этот город — ключевой логистический пункт в ДНР, который еще остается под влиянием Киева. Освобождение Угледара российскими войсками отбросит ВСУ дальше от столицы ДНР и снизит количество обстрелов Еленовки, окрестностей Волновахи.