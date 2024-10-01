«Били молотками и дубинками»: ООН рассказала о пытках российских пленных на Украине ООН: ВСУ пытают российских пленных в гаражах, частных домах и подвалах

Управление верховного комиссара ООН по правам человека признало, что российские военнопленные с 2023 года подвергались пыткам и жестокому обращению на Украине. По данным УВКПЧ, об этом сообщили больше половины опрошенных бойцов. Они рассказали об избиениях, а также угрозах расправой, физическим насилием и изнасилованием. В Госдуме публикацию доклада назвали очень важной, а в Софеде заявили, что США вряд ли позволят ООН расследовать эти случаи.

С 2023 года 104 из 205 опрошенных российских военнопленных подвергались пыткам и жестокому обращению, говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.

Большинство случаев, по данным УВКПЧ, происходили «в неофициальных или транзитных местах, включая гаражи, подвалы или частные дома». Пытки осуществляли бойцы ВСУ или сотрудники сил безопасности Украины в Киевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Донецкой и Луганской народных республик.

«Шесть-восемь мужчин по очереди били меня, используя молотки, дубинки и металлические трубы. Это продолжалось три-четыре часа. Один из мужчин сказал, что они делают это, чтобы заставить нас (военнопленных. — «Газета.Ru») говорить на предстоящих допросах», — рассказал один из опрошенных.

По словам военнопленных, им угрожали расправой, физическим насилием и в меньшей степени использованием электрошока. В плену военных избивали, в том числе по коленям и суставам.

Десять человек также сообщили, что подверглись сексуальному насилию, включая надругательство над гениталиями, и угрозам изнасилования. Управление верховного комиссара ООН по правам человека расценило эти действия как «умышленное причинение сильной боли и страданий жертвам».

В докладе говорится, что в большинстве случаев пытки прекращались, когда пленных доставляли в официальные места содержания под стражей, однако девять военных рассказали об избиениях, еще несколько — о словесных оскорблениях уже в СИЗО. По данным УВКПЧ, россияне содержались как минимум в 15 официальных учреждениях Государственной пенитенциарной службы Украины в специальных камерах, отделенных от гражданских заключенных.

Многие опрошенные сообщили, что по прибытии в следственный изолятор они проходили медицинский осмотр. При этом 15 военнопленных отметили, что медперсонал игнорировал их слова о пытках или видимые следы избиений.

«Медик, проводивший осмотр, заметил побои и сказал мне написать, что эти ранения были получены на поле боя», — сообщил один из опрошенных.

Одновременно с этим авторы доклада уточнили, что условия содержания в СИЗО и лагерях для военнопленных в целом соответствовали нормам международного гуманитарного права с точки зрения размещения, питания, гигиены, медицинского лечения и контактов с внешним миром.

В документе также говорится, что сотрудники УВКПЧ провели конфиденциальные интервью со 169 уже освобожденными украинскими военными, которые сообщили о пытках в плену, включая жестокое обращение и «бесчеловечные условия содержания».

В России призывают к действиям

Комментируя доклад, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что опубликованные ООН данные о пытках российских военнопленных очень важны.

«Я даже скажу, что пора раскачивать все международные организации, в первую очередь, конечно, Организацию Объединенных Наций, и дать огласке все эти ужасные преступления, которые творят на Украине. Это должно повлиять. Я думаю, те, кто понимает, что происходит, должны действительно учитывать те реальности, которые творят на Украине. Поэтому я считаю, что это правильно, что опубликовали», — подчеркнул депутат.

По словам Заварзина, было уже много случаев расстрела пленных, издевательств над гражданскими, детьми и т.д. Поэтому публикация доклада, как отметил депутат, — это положительный момент.

«Только единственное, чтобы это не просто в закутке поговорили — и все, а чтобы после этого проявляли действия», — уточнил Заварзин.

В то же время первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что США не позволят ООН расследовать пытки над российскими пленными на Украине.

«Американцы в любом случае, думаю, заблокируют все это, никакого решения окончательного принято не будет, потом что у них просто не дошли до этой ситуации руки <…> Думаю, что в США обратят внимание, что ООН пошла другим путем, независимым, приземлят их быстро, примут решение, выгодное американцам», — пояснил сенатор.

При этом Джабаров подчеркнул, что РФ фиксирует действия украинцев на российских территориях, и в будущем Москва предаст гласности все эти документы.