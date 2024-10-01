Новый генсек НАТО Марк Рютте: чем он известен и что от него ожидать на этом посту Нидерландец Марк Рютте стал 14-м генсеком НАТО

Новым генеральным секретарем НАТО официально стал нидерландец Марк Рютте. 1 октября 2024 года он вступил в должность, сменив на этом посту норвежца Йенса Столтенберга. Чем известен Марк Рютте, как складывалась его карьера, что он говорил о России и Украине и каких действий можно ожидать от него на новом посту — в материале «Газеты.Ru».

Кто такой Марк Рютте: биография политика

Детство

Марк Рютте родился 14 февраля 1967 года в Гааге, Нидерланды. Он вырос в многодетной семье и был младшим из семерых детей. Его отец Исаак Рютте работал в крупной торговой компании. В годы Второй мировой он потерял жену, а после войны вступил в брак с ее сестрой Микой. В этом браке и родился Марк Рютте.

С детства Марк демонстрировал интерес к учебе и общественным проблемам, что стало основой для его будущей политической карьеры.

Образование

Рютте окончил среднюю школу в 1985 году в Гааге, а затем поступил в Лейденский университет, где изучал историю, хотя до этого рассматривал вариант карьеры пианиста. В 1992 году он успешно завершил обучение, получив степень магистра.

В период учебы Рютте активно участвовал в студенческой жизни и деятельности политических объединений и в итоге возглавил молодежную организацию праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (НПСД, на голландском — VVD), с которой и связал свою политическую карьеру.

Работа в Unilever

После окончания университета Рютте несколько лет работал в международной компании Unilever менеджером по персоналу. Эта работа не мешала ему одновременно строить карьеру политика — он параллельно входил в исполнительный комитет НПСД.

В 2002 году Рютте перешел в IgloMora Group BV (дочернюю компанию Unilever) в качестве директора по персоналу. К 35 годам он решил оставить коммерческий сектор.

Карьера политика

В 1993 году Рютте вошел в исполнительный совет Нидерландской народной партии свободы и демократии. В 1998 году был избран в Палату представителей Нидерландов (нижнюю палату парламента страны), где постепенно зарабатывал авторитет, участвуя в обсуждении законодательных инициатив.

В 2002 году Рютте стал заместителем министра труда и социальной защиты, а в в 2004 году — госсекретарем по образованию, культуре и науке.

В 2006 году Рютте возглавил НПСД, что дало ему возможность влиять на формирование партийной политики. Под его руководством партия начала привлекать новых сторонников и укреплять свои позиции.

В октябре 2010 года НПСД на выборах получила 31 место в парламенте из 150. Рютте занял пост премьер-министра Нидерландов. Через два года его правительство ушло в отставку из-за партийных разногласий по бюджетным вопросам. Но на внеочередных выборах НПСД получила 41 место в парламенте, и Рютте вернулся в кресло премьера. Затем НПСД еще два раза побеждала на выборах — Рютте сохранил свой пост в 2017 году, а затем в 2021-м.

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В июле 2023 года Рютте шокировал нидерландцев, объявив, что решил покинуть должность премьер-министра. Из-за сложного процесса формирования нового правительства ему пришлось остаться исполняющим обязанности премьера.

Личная жизнь

Рютте не женат, и о романтических отношениях 57-летнего политика известно очень мало. У него нет детей и, по его словам, он находится в независимом положении, что позволяет ему сосредоточиться на политической карьере. Тем не менее «счастливый холостяк» (как он сам себя называет) не исключает того факта, что когда-нибудь обзаведется женой и детьми.

Рютте — прихожанин голландской протестантской церкви и даже читает там лекции. Кроме того, будучи премьер-министром, Рютте преподавал обществоведение в колледже Йохана де Витта и средней школе в Гааге.

Как Марк Рютте стал генеральным секретарем НАТО

В октябре прошлого года Рютте дал понять, что намерен претендовать на пост генерального секретаря НАТО. В течение нескольких месяцев Рютте проводил кампанию, общаясь с руководителями стран — членов альянса, с которыми он давно поддерживал профессиональные отношения.

Кстати Под руководством Рютте с 2010 года Нидерланды увеличили расходы на оборону до более чем 2% от ВВП. Кроме того, после начала российской военной операции на Украине страна предоставила Киеву истребители F-16, артиллерию, беспилотники и боеприпасы, а также инвестировав значительные средства в собственные вооруженные силы.



Будучи убежденным атлантистом и активным сторонником Украины, Рютте смог заручиться поддержкой сначала США, а затем и большинства других членов НАТО.

К апрелю 2024 года его кандидатуру поддержали 28 из 32 стран — участниц альянса (по уставу решение должно быть единогласным). Против назначения выступали Венгрия, Турция, Словакия и Румыния.

Будущий генсек организации сначала пытался договориться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону, однако переговоры ни к чему не привели. Чтобы добиться единогласной поддержки, Рютте пришлось лично ехать к Эрдогану. В итоге в конце апреля Анкара поддержала кандидатуру премьер-министра Нидерландов на пост генерального секретаря НАТО.

Румыния изначально выдвигала своего президента Клауса Йоханниса на пост генсека Североатлантического альянса. Однако в июне глава государства снял свою кандидатуру в пользу нидерландца.

Затем свое согласие на назначение Рютте выразила Словакия. Изначально страна выступала за назначение генсеком альянса представителя Центральной или Восточной Европы.

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Венгрия поддержала кандидатуру Рютте последней — лишь 20 июня 2024 года. Будущий генсек НАТО достиг соглашения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в рамках которого Будапешт получил право отказаться от поддержки Украины в альянсе.

26 июня 2024 года послы всех стран — участниц Североатлантического альянса утвердили кандидатуру Рютте на пост генсека на следующие пять лет.

К своим новым обязанностям Марк Рютте приступил 1 октября 2024 года.

Страны НАТО, которые изначально не поддерживали кандидатуру Рютте, но затем изменили свое решение, сочли премьер-министра Нидерландов более подходящим генсеком, чем премьер Эстонии Кая Каллас и румынский президент Клаус Йоханнис, считает немецкий журналист, политолог, историк и бывший советник правительства ФРГ Александр Рар.

«Госпожа Каллас стояла бы за непримиримое бодание и конфликтование с Россией на ежедневной основе. Странам — участницам НАТО показалось, что им нужен не активист во главе альянса, который продвигает свою точку зрения и показывает, так сказать, фобии, а человек более спокойный, бюрократичный, прислушивающийся ко мнению всех участников и усиливающий консенсус внутри НАТО», — объяснил «Газете.Ru» политолог.

По словам Рара, сейчас Североатлантическому альянсу нужен исполнитель, а не идеолог. Марк Рютте в этом отношении показался главам США, Великобритании, Франции и Германии наиболее подходящим кандидатом, опытным политиком и «человеком компромиссов во время взрывоопасной ситуации, которая сегодня существует в Европе».

Большинству политикам старого Запада Марк Рютте показался более приемлемым, чем радикальные представители Восточной Европы. Александр Рар политолог, немецкий журналист

Реакция на нового генсека

В США дали положительную оценку новому генсеку НАТО. Так, адмирал военно-морских сил США в отставке, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Рютте сможет справиться со всеми вызовами, которые стоят перед альянсом.

«Рютте — неприхотливый политик, который с гордостью ездит в офис на велосипеде, живет в небольшой квартире в Гааге и преподает курс государственного управления в средней школе. Он очень организован, ориентируется на конкретные данные, пользуется симпатией избирателей и всегда стремится контролировать ход событий. Все это — хорошие признаки его способности справиться с самыми серьезными вызовами для НАТО», — уверен Ставридис.

С ним согласен покидающий свой пост генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он охарактеризовал своего преемника как сильного лидера и «настоящего трансатлантика».

close Йенс Столтенберг и Марк Рютте Francois Mori, Pool, File/AP

Однако некоторые европейские чиновники неоднозначно отзываются о новом генеральном секретаре военно-политического блока. Депутат парламента Баварии, адвокат Ульрих Зингер предрек вероятный конфликт Рютте с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По его словам, Марк Рютте не сможет договориться с Трампом в случае его прихода к власти в США и не выстоит против мирных инициатив Трампа в российско-украинском конфликте.

Французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард заявил, что от нового генсека ничего хорошего ждать не стоит, поскольку Рютте — «клон» своего предшественника Столтенберга. По его словам, политика альянса в отношении России и Китая не изменится. Руководство НАТО останется «ястребиным и русофобским».

Вместе с тем, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что смена генсека НАТО ничего не будет означать для России.

Это априори лишенный самостоятельности чиновник, разноцветный говорливый попугай, который послушно повторяет то, что ему велит птичник из Вашингтона. Дмитрий Медведев заместитель председателя Совета безопасности России

Отношение Рютте к России и Украине

Новый генеральный секретарь НАТО занимает жесткую позицию в отношении России на протяжении всей своей политической карьеры. Критика политики Москвы, особенно в контексте российско-украинского конфликта, а также явная поддержка Украины и введение санкций против России стали постоянными темами его публичных выступлений.

Рютте был одной из движущих сил военной поддержки Украины Европой с момента начала конфликта в 2022 году. Он заявил, что победа Киева в боевых действиях «жизненно важна для обеспечения мира во всей Европе».

По мнению зарубежных журналистов, на его позицию повлияло крушение малазийского Boeing 777 над Украиной в 2014 году.

Крушение Boeing 777 в 2014 году 17 июля 2014 года над восточной Украиной был сбит пассажирский авиалайнер Boeing 777 Malaysian Airlines, рейс MH17, в результате чего погибли 298 человек, в том числе 196 граждан Нидерландов.



Нидерланды и международные следственные группы обвинили Россию в причастности к крушению, утверждая, что авиалайнер был сбит из ЗРК «Бук» с поля возле поселка Первомайский.



Россия настаивает на своей непричастности к крушению.



После этого отношения между Нидерландами и Россией значительно ухудшились. Это привело к дипломатической напряженности и усилению санкций против России со стороны ЕС.

Российско-украинский конфликт Рютте назвал причиной, по которой ему придется продолжать свою политическую карьеру и выйти на международную арену.

Он активный сторонник президента Украины Владимира Зеленского и в своих выступлениях открыто критикует президента РФ Владимира Путина.

Рютте поддержал введение множества санкций в отношении организаций и граждан РФ, объясняя, что они будут «нацелены на Путина и его правительство, а не на Россию». Он также подчеркивал, что Нидерланды вместе с союзниками по ЕС продолжат вводить ограничения.

Что изменится в НАТО с приходом Рютте: мнения экспертов

Генсек НАТО по большей части возглавляет процесс формирования консенсуса в Североатлантическом альянсе, то есть на деле выполняет чисто секретарские функции и является фигурой сугубо технического плана, считает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Считать, что с момента вступления в должность Марка Рютте в НАТО небо в Брюсселе упадет на землю и реки на территории государств — участников НАТО потекут вспять, было бы большой ошибкой» — отметил он.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Рютте как руководитель организации не будет внедрять политику своих интересов. На изменение курса НАТО в первую очередь влияют главы стран — участниц альянса, их стратегии и решения. А генсек во всей структуре — это лишь «рупор».

«Генеральный секретарь НАТО — это просто рупор альянса, он не определяет его курс. Курс определяют в первую очередь в Вашингтоне. Так что никаких иллюзий в связи с тем, что новым главой альянса стал бывший голландский премьер Рютте, питать не стоит. Как и предыдущий генсек Столтенберг, к рычагам управления он допущен не будет. Да, собственно говоря, ничем от своего предшественника в лучшую сторону не отличается. Эти фигуры, как говорится, одним миром мазаны», — рассказал сенатор в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Сербский политолог и профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в разговоре с «Газетой.Ru» согласился, что новый генсек альянса не будет проявлять инициативу радикально реформировать НАТО.

close Дональд Трамп и Марк Рютте Global Look Press

«Думаю, глобальных изменений ждать не стоит. Все понимают, что, на самом деле, в целом НАТО — это Соединенные Штаты Америки. На мой взгляд, в структуре альянса Марк Рютте на посту генерального секретаря ничего не будет предпринимать, кроме риторики. Политика НАТО останется неизменной, и новый руководитель организации будет делать все то, что ему продиктует Вашингтон, даже несмотря на личное отношение Рютте к России. Сейчас Штаты опасаются, что Россия в состоянии ответить», — подчеркнул Мирович.

В свою очередь, Александр Рар предположил, что изменения в структуре альянса могут иметь место, однако их масштаб будет зависеть не от фигуры генсека, а от окончания российско-украинского конфликта.

«Если этот конфликт закончится компромиссом или будет найдено какое-нибудь миротворческое, дипломатическое решение, то в целом останется все как есть. Думаю, здесь нужно задать вопрос: что будет с Украиной? Киев, по всей видимости, будет получать какую-то обещанную поддержку от НАТО. Но в тоже время, если это произойдет, это вычеркнет всю российскую цель ведения специальной военной операции на территории Украины, что приведет к дальнейшей конфронтации между Россией и НАТО», — поделился мнением политолог.

Такой исход, по его словам, потребует от НАТО еще большего вложения в расширение и оборону альянса. Рар также подчеркнул, что отдельные страны-участницы уже готовятся к длительному противостоянию с Россией. Но к чему это все приведет через несколько лет в политическом плане — сейчас сказать очень сложно, резюмировал Рар.