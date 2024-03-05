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В Венгрии выступили резко против кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Венгрия не поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека Североатлантического альянса из-за того, что Рютте стремился поставить Будапешт на колени. Об этом в социальных сетях заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Я могу сказать только одно: мы совершенно точно не можем поддержать выбор на пост генерального секретаря НАТО такого человека, который раньше хотел поставить Венгрию на колени. Было бы очень странно, если бы венгерское правительство поддержало такую кандидатуру», — заявил Сияйрто.

Рютте считается одной из основных кандидатур на пост генерального секретаря организации, его поддерживает значительная часть стран-участниц альянса, в том числе Германия. Однако назначение нового главы НАТО может быть достигнуто только консенсусом, что ставит под вопрос судьбу Рютте на посту генсека НАТО.

До этого премьер-министр Марк Рютте принял участие в заседании командования Вооруженных сил Украины, где обсуждалась ситуация на фронте во время его визита в Харьков.

Также сообщается, что Рютте пообщался с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командующим ВВС Украины Николаем Олещуком.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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