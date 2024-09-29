Над Россией сбили больше 120 дронов. Военная операция на Украине, день 949-й

В деле экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова может появиться обвинение в создании ОПГ — источник ТАСС в правоохранительных органах
В таком случае ему грозит по ст. 210 УК до 20 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей.
В Воронеже «падающий беспилотник» попал в жилую многоэтажку, начался пожар, его уже потушили — глава региона Александр Гусев
Всего в городе вспыхнуло несколько возгораний из-за дронов, о пострадавших не сообщается.
❗За ночь над Россией и Азовским морем уничтожили 125 дронов — Минобороны
Из них 67 перехвачены над Волгоградской областью, 17 – над Белгородской, 17 – над Воронежской, 18 – над Ростовской, по одному над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем, три над акваторией Азовского моря.