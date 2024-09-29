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Политика

Над Россией сбили больше 120 дронов. Военная операция на Украине, день 949-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 949-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Над семи регионами России и Азовским морем за ночь сбили 125 дронов. В Воронеже беспилотник попал в многоэтажку, начался пожар. В деле экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова и других фигурантов о взяточничестве может появиться обвинение в создании ОПГ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:15

В деле экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова может появиться обвинение в создании ОПГ — источник ТАСС в правоохранительных органах

В таком случае ему грозит по ст. 210 УК до 20 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей.

8:10

В Воронеже «падающий беспилотник» попал в жилую многоэтажку, начался пожар, его уже потушили — глава региона Александр Гусев

Всего в городе вспыхнуло несколько возгораний из-за дронов, о пострадавших не сообщается.

8:05

За ночь над Россией и Азовским морем уничтожили 125 дронов — Минобороны

Из них 67 перехвачены над Волгоградской областью, 17 – над Белгородской, 17 – над Воронежской, 18 – над Ростовской, по одному над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем, три над акваторией Азовского моря.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 949-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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