Над Россией сбили больше 120 дронов. Военная операция на Украине, день 949-й

8:05

❗За ночь над Россией и Азовским морем уничтожили 125 дронов — Минобороны

Из них 67 перехвачены над Волгоградской областью, 17 – над Белгородской, 17 – над Воронежской, 18 – над Ростовской, по одному над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем, три над акваторией Азовского моря.