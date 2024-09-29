«Место танкиста занято»: адвокат ответил на слухи о желании Ефремова уйти на СВО Адвокат Ефремова опроверг сообщения о желании актера стать танкистом на СВО

Михаил Ефремов никогда не говорил о планах отправиться в зону СВО, заявил его адвокат. Утром о якобы желании актера, отбывающего наказание за ДТП, вступить в армию сообщил канал SHOT: по его данным, артист хотел стать танкистом. Представитель защиты, комментируя эту информацию, пошутил, что место танкиста «занято» — намекая, вероятно, на задержанного в Москве экс-адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Ефремова в 2020-м году после аварии.

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии из-за ДТП, не собирался просить об отправке в зону специальной военной операции (СВО), сообщил интернет-изданию RTVI его адвокат Юрий Падалко.

О якобы желании артиста вступить в ряды армии утром 29 сентября написал Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в окружении семьи Ефремова. По его данным, артист хотел подать ходатайство об отправке в зону боевых действий еще в начале спецоперации.

«Он сказал, что готов быть танкистом, ведь умеет водить, а с алкоголем после посадки ему пришлось распрощаться», — пишет SHOT.

Тогда, по информации канала, Ефремова «отговорили» от этой затеи родственники, предложившие ему развиваться творчески и работать в швейном цеху. Позже артиста перевели в библиотеку, где он выдает книги и пишет стихи. При этом адвокат актера заявил, что ему об этом ничего не известно. Панарин подчеркнул, что работает с Ефремовым с 2020 года, но о желании артиста поехать с зону СВО «слышит в первый раз».

«Извините за черный юмор и сарказм, но место танкиста, насколько мне известно, в итоге было занято. Так что, скорее всего, перепутали Ефремова с тем товарищем, чью фамилию я не буду называть», — сказал представитель защиты.

Слова Панарина о «занятом» месте танкиста, скорее всего, — намек на экс-адвоката Эльмана Пашаева, который защищал Ефремова летом 2020 года. Актер отказывался от его услуг дважды: до и после вынесения приговора.

В 2023 году Пашаев подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО в качестве командира танкового экипажа , служил он вместе с супругом «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексеем. В сентябре 2024-го Пашаева задержали в Москве по делу об особо крупном мошенничестве: по версии следствия, он обещал за деньги освободить Блиновских от уголовной ответственности.

Дело Ефремова

8 июня 2020 года Ефремов за рулем автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, которой управлял курьер Сергей Захаров. Спасти Захарова не удалось. Экспертиза показала, что актер был пьян: содержание алкоголя в его выдохе превышало норму в 6,5 раз. Изначально артиста приговорили к 8 годам колонии, впоследствии наказание смягчили до 7,5 года лишения свободы. Ефремов отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области, он отсидел уже более 3,5 года.

19 августа SHOT сообщил, что адвокаты Ефремова подготовили ходатайство о его условно-досрочном освобождении (УДО), собрав для его подкрепления медицинские справки о заболеваниях актера, в их числе — головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак. По информации канала, сторона защиты намерена убедить суд, что нахождение в колонии приведет Ефремова к инсульту. По мнению SHOT, если ходатайство будет успешным, артист сможет выйти на свободу уже в декабре 2024 года.

При этом Падалко опроверг эту информацию, заявив, что защита пока не собрала все документы, необходимые для подачи заявления на УДО. По словам адвоката, он работает над тем, чтобы результат прошения был положительным. Эту позицию адвокат подтвердил и 29 сентября, заявив, что работа над ходатайством еще ведется.

«Никаких сроков я обозначать не буду, потому что это не совсем корректно, не совсем этично. Нам важно добиться положительного результата, поэтому мы работаем тщательно, напряженно, плотно, скрупулtзно. Когда все уже будет готово, мы подадим [на УДО]», — сказал он.