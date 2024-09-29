Разведка Украины заявила об убийстве полковника ВС РФ в Подмосковье. В России назвали это фейком WarGonzo: якобы убитый разведкой Украины полковник Коломейцев жив и здоров

ГУР минобороны Украины заявило об убийстве российского полковника Алексея Коломейцева. Сообщалось, что военный готовил специалистов по использованию БПЛА. На Украине его считают причастным к военной операции. В России назвали информацию фейком: сенатор Владимир Джабаров призвал дождаться подтверждения от российских властей, а военкор Семен Пегов рассказал, что Коломейцев жив-здоров и давно на пенсии.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины сообщили об убийстве полковника Вооруженных сил России Алексея Коломейцева в Подмосковье. Об этом, в частности, написало агентство «Интерфакс-Украина».

Убийство Коломейцева, как утверждается, произошло 28 сентября и стало «результатом спецоперации местного движения сопротивления... в координации с ГУР».

Издание RTVI уточнило , что атака на 51-летнего полковника произошла, когда он был в подмосковной Коломне.

По информации СМИ, Коломейцев — руководитель 924-го государственного центра беспилотной авиации министерства обороны России, он готовил российских специалистов по использованию беспилотных летательных аппаратов.

Российские ведомства и официальные лица не комментировали эту информацию. Власти и военные Украины тоже не подтверждали ни сам факт операции, ни ее результат.

Сомнительная информация

В России сомневаются в достоверности сообщений о гибели высокопоставленного военного. Так, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал информацию «враньем» и призвал проверить информацию об убийстве полковника украинской стороной.

«Надо дождаться официального заявления российских властей», — считает сенатор.

Он добавил, что ГУР минобороны Украины регулярно пытается атаковать российских граждан, напомнив о военном блогере Владлене Татарском (в кафе в Санкт-Петербурге, где он выступал на своем творческом вечере, произошел взрыв) и политологе и журналисте Дарье Дугиной (она погибла в результате подрыва автомобиля). Джабаров назвал главу ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) военным преступником, которого «рано или поздно настигнет наказание».

«Мы должны быть более бдительны и аккуратны, каждый на своем месте должен быть внимателен, потому что враг невидим. <...> По внешним признакам тех, кого используют спецслужбы Украины, мы не отличим от российских граждан. Надо быть предельно внимательными, потому что им легко затеряться в толпе и среди нас», — заявил сенатор.

Российский военный корреспондент Семен Пегов тоже назвал информацию о смерти российского полковника ложью.

По его данным, Коломейцев жив и уже давно вышел на пенсию, то есть не является действующим военнослужащим.

«Сразу два промаха в одном заявлении украинской разведки. Впрочем, это не удивительно. Если нет побед на поле боя, то их обязательно нужно придумать», — говорится в сообщении канала.

Спецслужбы Украины не впервые сообщают об убийствах российских военных на территории России. В июне 2023 года ГУР заявило об убийстве полковника ВС РФ Андрея Стэсева в Белгородской области.

В 2023 году в Краснодаре киллер застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Преступник подкараулил бывшего 42-летнего командира подлодки «Краснодар», когда тот отправился на утреннюю пробежку, и выпустил ему четыре пули в спину и грудь. Преступника задержали. Им оказался экс-президент Федерации карате-до Украины, уроженец Сумской области Сергей Денисенко. На допросе он признался, что действовал по заказу украинских спецслужб.