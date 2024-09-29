«Решили поставить на место»: на Украине заявили о скором увольнении Буданова NV: главу ГУР Украины Буданова в случае отставки не планируют назначать послом

Глава ГУР Украины Буданов может лишиться поста. О том, что «такой вариант существует», заявили источники NV в силовых структурах. Вместо него разведуправление может возглавить начальник Службы внешне разведки Олег Иващенко. При этом что будет с самим Будановым — неизвестно, однако его точно не планируют назначать послом в другой стране, как это было с экс-главкомом Залужным.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) может в ближайшее время покинуть свою должность, сообщило украинское издание NV со ссылкой на информированные источники в силовых органах.

«Такой вариант существует», — сказал один из источников издания, комментируя сообщения о возможном увольнении Буданова.

По данным NV, замену Буданову уже, вероятно, выбрали — вместо него ГУР может возглавить 55-летний руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. При этом другой источник издания исключил, что Буданов после отставки может стать послом в зарубежной стране, как это произошло с бывшим главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, которого после увольнения в начале года назначили послом в Великобритании.

Ранее о возможном увольнении Буданова уже писало украинское издание «Страна.ua». 20 сентября оно сообщило, что министр обороны Украины Руслан Умеров снял с постов двух заместителей главы ГУР — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко — причем сделано это было без ведома самого Буданова. Такое решение, по версии «Страны.ua», было принято офисом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы «ослабить» руководителя разведуправления. Причем увольнение, по данным источников издания, может грозить и самому министру обороны : его, предположительно, назначат главой Службы внешней разведки вместо Иващенко, который сменит Буданова. Кто в этом случае возглавит министерство — не уточняется.

За что уволят Буданова?

По версии «Страны.ua», причина возможной отставки руководителя ГУР — его конфликт с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Как заявили источники, между ними «существует серьезное напряжение».

«Буданов является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского», — сказал один из собеседников издания.

Именно активизация конфликта между Ермаком и Будановым якобы привела к увольнению заместителей последнего, считает близкий к главе ГУР депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

«Его решили таким образом встряхнуть, поставить на место. Как они считают (в офисе президента. — «Газета.Ru»), Буданов слишком ополитизировался», — заявил он.

При этом депутат от фракции «Голос», член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин подчеркнул, что увольнение заместителей Буданова, скорее всего, согласовал сам Зеленский .

«В условиях военного положения каждое такое изменение, каждая такая кадровая ротация де-факто, а в подавляющем большинстве де-юре согласовывается с верховным главнокомандующим, то есть с президентом <...> Очевидно, у президента появились какие-то потребности, какие-то мотивы заменить этих людей», — сказал он в интервью Radio NV, подчеркнув, что со временем глава государства может прийти к решению заменить и самого Буданова.

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев 26 сентября подтвердил, что власти страны находятся в состоянии противостояния, которое может привести к отставке Умерова и Буданова. Происходящее он навал «прямой угрозой Зеленскому». По его мнению, в первую очередь должностей лишатся те, у кого есть непосредственные связи с западными структурами. Буданов тоже обладает политической поддержкой, а также хорошими связями с ЦРУ и МИ-6.