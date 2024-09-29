«Было очень громко»: беспилотники атаковали жилые дома в Курске и Воронеже СК: здание в Курске значительно пострадало после атаки беспилотника ВСУ

Дрон ВСУ попал в жилую пятиэтажку в центре Курска, расположенную в 100 метрах от городской администрации. В доме частично разрушены две квартиры, повреждена близстоящая автобусная остановка. В Воронеже беспилотник также упал на жилое здание — ЖК на Московском проспекте. В доме возник пожар, но его оперативно локализовали, повреждения получили две квартиры, детская площадка и 12 автомобилей. Всего за ночь над Россией сбили 125 БПЛА.

Украинский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом на Красной площади в центре Курска. Кадры опубликовал Telegram-канал Тревожный Курск.

Как пишет SHOT, при ударе пострадали две квартиры — в одной из них взрывной волной выбило двери и перебило трубы водоснабжения. При этом из жителей никто не пострадал.

По данным канала, из-за атаки повреждения получила автобусная остановка. Уточняется, что в 100 метрах от этого здания находится городская администрация .

В настоящее время дом обследуют, спецкомиссия оценивает объем повреждений. Власти уже пообещали заменить в доме окна и в кратчайшие сроки оказать жильцам всю необходимую помощь.

В главном военном следственном управлении СК России сообщили, что здание получило «значительные» повреждения. В ведомстве назвали удар дрона «целенаправленной атакой» и «очередным преступлением» Вооруженных сил Украины против мирного населения Курской области. Следователи подчеркнули, что все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида.

Как рассказала «Газете.Ru» жительница Курска Марина (имя изменено), дрон ударил по подъезду №2 примерно в 07:25 по мск, сама она живет в шестом подъезде.

«Моя квартира не пострадала. Пожарные приехали очень быстро, так же быстро подтянулись все службы. Над городом не первый раз сбивают ракеты [работает ПВО], громко бывает довольно часто. В этот раз было очень громко», — рассказала Марина.

Дрон попал в ЖК в Воронеже

Атаке беспилотников 29 сентября также подвергся жилой комплекс в Воронеже. По словам губернатора региона Александра Гусева, дрон упал на ЖК на Московском проспекте.

«Беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано», — рассказал глава региона.

В результате попадания БПЛА в доме повреждены две квартиры и детская площадка рядом со зданием. По словам мэра Воронежа Сергея Петрина, городская администрация организует работу по восстановлению ЖК «в максимально короткие сроки».

«В той квартире, где был пожар, сегодня планируют заменить два окна, а завтра есть договоренность по монтажу двери. Также завтра (с привлечением альпинистов) начнем замену кладки балкона», — заявил глава города.

Кроме того, Петрин сообщил, что в результате атаки повреждения получили 12 автомобилей — власти пообещали оказать владельцам «содействие в получении компенсации» за них.

Всего, по словам Гусева, за ночь над Воронежской областью сбили или подавили около двух десятков БПЛА. Несколько из них упали на окраинах Воронежа и в его окрестностях и загорелись: возникли пожар в жилой застройке в левобережной части города и ландшафтные возгорания, почти все из них уже потушены. При атаке никто не пострадал.

Атака сотни беспилотников

Как уточнили в Минобороны России, за ночь над Воронежской областью перехватили и уничтожили 17 дронов, над Курской — лишь один.

При этом в целом над Россией сбито 125 беспилотников, больше всего из них — над Волгоградской областью, где уничтожили 67 БПЛА. Еще 18 беспилотников сбили над Ростовской областью, 17 — над Белгородской, по одному — над Брянской областью и Краснодарским краем, а также еще три — над Азовским морем.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров, комментируя ночную атаку, заявил, что пострадавших в регионе нет. Также, по его словам, ни гражданские, ни военные объекты повреждений не получили. При этом в регионе после атаки дронов загорелась сухая трава, однако пожары оперативно потушили.