ВС РФ взяли под контроль Лесовку в ДНР. Военная операция на Украине, день 947-й

8:26

В Курской области ликвидирован чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец, сообщил на своей странице Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) комитет по делам молодежи и спорта Верховной рады.

Утверждается, что Гаврилец, который служил старшим оператором группы специального назначения, погиб во время выполнения «спецзадания» в Курской области.