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Политика

ВС РФ взяли под контроль Лесовку в ДНР. Военная операция на Украине, день 947-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 947-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские военные взяли под контроль Лесовку в ДНР. Средства ПВО за ночь сбили шесть беспилотников над Ростовской областью и еще три — над Белгородской. Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что встретится с Зеленским 28 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не допускать втягивания представителей ооновских структур в псевдомирные инициативы по Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:40

Разведка США считает, что Россия может предпринять серьезные меры в ответ на разрешение ВСУ наносить удары по ее территории, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

8:33

❗️ Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса — глава МИД КНР

8:29

Глава МИД России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не допускать втягивания представителей ооновских структур в псевдомирные инициативы по Украине.

8:26

В Курской области ликвидирован чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец, сообщил на своей странице Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) комитет по делам молодежи и спорта Верховной рады.

Утверждается, что Гаврилец, который служил старшим оператором группы специального назначения, погиб во время выполнения «спецзадания» в Курской области.

8:23

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

8:20

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что 28 сентября встретится с Владимиром Зеленским в своем небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке.

8:17

Семь беспилотников ночью были уничтожены под ростовским Новошахтинском, из-за падения обломков в поле загорелась трава, огонь уже потушен, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.

8:15

«Страна.ua» ночью сообщала о взрывах в Днепре.

8:12

Взрывы ночью произошли в Измаиле Одесской области, сообщил «24-й канал».

8:10

8:05

Средства ПВО за ночь уничтожили девять украинских беспилотников: шесть над Ростовской областью и три над Белгородской, сообщили в Минобороны.

8:03

❗️ Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Лесовки в ДНР, Белоусов направил бойцам поздравительную телеграмму.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 947-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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