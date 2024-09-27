ВС РФ взяли под контроль Лесовку в ДНР. Военная операция на Украине, день 947-й

Разведка США считает, что Россия может предпринять серьезные меры в ответ на разрешение ВСУ наносить удары по ее территории, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
❗️ Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса — глава МИД КНР
Глава МИД России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не допускать втягивания представителей ооновских структур в псевдомирные инициативы по Украине.
В Курской области ликвидирован чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец, сообщил на своей странице Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) комитет по делам молодежи и спорта Верховной рады.
Утверждается, что Гаврилец, который служил старшим оператором группы специального назначения, погиб во время выполнения «спецзадания» в Курской области.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что 28 сентября встретится с Владимиром Зеленским в своем небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке.
Семь беспилотников ночью были уничтожены под ростовским Новошахтинском, из-за падения обломков в поле загорелась трава, огонь уже потушен, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.
Средства ПВО за ночь уничтожили девять украинских беспилотников: шесть над Ростовской областью и три над Белгородской, сообщили в Минобороны.
❗️ Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Лесовки в ДНР, Белоусов направил бойцам поздравительную телеграмму.