«В позе лотоса ждет отправку на СВО»: глава ореховской ОПГ собрался на фронт

Лидер ореховской преступной группировки Сергей Буторин, обвиняемый в совершении 29 убийств, перед оглашением приговора в Мосгорсуде, 2011 год

Легенда криминального мира 90-х Сергей «Ося» Буторин снова попросился на СВО. Прошлый раз его не пустили на фронт из-за пожизненного срока, но теперь эти ограничения сняли. В ожидании решения мужчина стал ежедневно качаться и медитировать. На свободе он был лидером одной из самых жестоких ОПГ, убивая даже собственных подчиненных.

Пожизненно осужденный лидер ореховской группировки из 90-ых Сергей Буторин готовится в колонии к отправке на СВО, передает Telegram-канал SHOT.

Буторин уже просил отправить его на фронт в 2022 году, но тогда мужчине отказали из-за его приговора.

«В этот раз он рассчитывает на «специальные решения» по таким заключенным, как он. При этом Буторин, кажется, абсолютно уверен в положительном исходе обращения», — описывает SHOT.

Закон не запрещает Буторину заключить контракт, несмотря на то, что его признали виновным в убийстве почти 40 человек , отмечает глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Адвокат пояснил, что соответствующие поправки приняли в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в марте этого года.

«Уже отсутствует запрет на отправку на СВО лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе приговоренных к пожизненному сроку лишения свободы. Пользуясь изменением закона, Буторин подал повторное ходатайство о направлении на СВО», — резюмировал юрист.

По новым правилам на фронт не могут уйти только обвиняемые и осужденные по статьям о педофилии, шпионаже, терроризме, диверсии и госизмене.

Медитирует и читает Задорнова: как Буторин готовится к СВО

Сейчас криминальному авторитету 59 лет, он сидит в колонии особого режима «Полярная сова» Ямало-Ненецкого автономного округа. Журналисты называли ее самой суровой зоной на территории бывшего СССР. При этом Буторин спокойно игнорирует распорядок в исправительном учреждении.

«Пока остальные зэки трудятся в столярном цехе, Буторин в позе лотоса ожидает, когда уже наконец-то сможет покинуть стены «Полярной совы», — указал SHOT.

Собираясь на фронт, мужчина начал ежедневно тренироваться , чтобы набрать массу. Также в последние месяцы увлекся йогой. Оставшееся время заключенный коротает за чтением сатирика Михаила Задорного.

Буторин настаивает, что будет полезен на фронте, так как в молодости отслужил в армии. Был в саперном подразделении подмосковного Одинцово, вырос до прапорщика. Умеет обращаться с оружием, занимался боксом.

Буторин и ореховская ОПГ

Ореховская группировка считается одной из самых жестоких банд России 90-х. Ее собрал новгородский тракторист по кличке Сильвестр, к которому примкнул Буторин со своими людьми. Последние стали ореховскими «штатными ликвидаторами». Свою бригаду киллеров Буторин отбирал очень строго из спортсменов и бывших военных с силовиками. Сам Буторин получил в криминальном мире кличку Ося.

«Все убийства, совершенные бригадой киллеров под началом Оси, отличались особой жестокостью: чтобы затруднить опознание жертв, ликвидаторы отрезали им руки и ноги, отрубали головы, вырезали татуировки и закатывали останки в бетон», — описывает издание «Лента.ру».

Глава ореховских Сильвестр высоко ценил Осю и подручных за исполнительность. Но, по одной из версий, в итоге Буторин убил и своего босса . В 1994 году Mercedes-Benz Сильвестра взорвался в центре Москвы, и Ося вместо него возглавил группировку. Проявил себя как крайне жестокий лидер, устроил в банде чистки, убивая «наркоманов, пьяниц и возможных конкурентов».

«Будущую жертву приглашали на посиделки на подмосковную дачу или на квартиру. Там, на глазах у братвы, неугодного хладнокровно убивали, после чего знаменитый киллер ореховской ОПГ Александр Пустовалов (Саша Солдат) рубил тело на куски и складывал в большую сумку. Затем застолье продолжалось. Все бандиты знали, чем могло кончиться приглашение на посиделки, но отказаться не смел никто», — подытоживает «Лента.ру».