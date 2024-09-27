Американская разведка рекомендует не разрешать Украине удары вглубь России. Байден пока не разрешил NYT: разведка США предостерегла от разрешения для Украины бить вглубь России

Американская разведка считает, что Москва мощно ответит на разрешение западных стран Киеву бить дальнобойным оружием вглубь территории России. При этом серьезного влияния на развитие конфликта для Украины такое решение не окажет, считают спецслужбы.

Американская разведка считает, что Москва, скорее всего, применит мощные ответные меры против США и их партнеров по коалиции, если они разрешат Украине бить дальнобойным западным оружием вглубь России. Среди возможных ответов The New York Times (NYT) со ссылкой на источники называет активизацию диверсионных действий в Европе, а также потенциальные атаки на европейские и американские военные базы.

Аналитики разведки считают разрешение на дальнобойные удары по России, которое зависит от президента США Джо Байдена, потенциальным риском с высокими ставками и неопределенными выгодами.

В четверг он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. О разрешении объявлено не было, источники американских СМИ говорят, что пока неясно, что в итоге решит Байден.

В оценке разведки описывается ряд возможных ответов России — от участившихся случаев поджогов и диверсий на объектах в Европе до потенциально смертоносных атак на военные базы США и Европы. Американские чиновники говорят, что Служба внешней разведки России несет ответственность за большинство актов саботажа в Европе в последнее время.

Разведка не уверена

Соединенные Штаты и их партнеры по коалиции предоставили Украине три типа ракетных систем большой дальности — американские ATACMS, британские Storm Shadow и французские SCALP. Некоторые из этих ракет уже использовались украинцами для нанесения ударов по российским военным объектам в Крыму и около него.

Те в США, кто поддерживают использование украинцами ракет для ударов по России на расстояние более 300 км, говорят, что это позволит ВСУ бить по более удаленным базам и складам боеприпасов. Они считают, что это затруднит снабжение ВС РФ на линии фронта внутри Украины и потенциально поможет остановить российское наступление. Они говорят, что это также продемонстрирует сильную поддержку Запада Украине в момент неопределенности относительно ее перспектив на поле боя.

Однако американские спецслужбы в своей оценке выражают сомнение, что даже если бы украинцам разрешили использовать ракеты большой дальности, то у них было бы их достаточно, чтобы кардинально изменить ход конфликта.

У ВСУ ограниченное количество снарядов, и неясно, сколько еще единиц такого оружия могут предоставить западные союзники, если вообще могут, отмечает NYT.

Более того, по их словам, после первых ударов россияне, скорее всего, перенесут склады боеприпасов, командные пункты, ударные вертолеты и другие боевые объекты за пределы досягаемости ракет. А многое из этого, как сообщалось ранее, уже перенесено.

Обновление ядерной доктрины России

Владимир Путин на этой неделе предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. В обновленной редакции «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ .

Кроме этого, проект четко фиксирует условия перехода Москвы к применению ядерного оружия. Такая возможность будет рассматриваться уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими государственной границы РФ. По словам президента, речь в этом случае идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

Ранее в сентябре Путин предупреждал, что если страны НАТО дадут Украине разрешение на удары дальнобойным оружием по России, это поменяет саму природу конфликта: «Если это решение будет принято, это будет означать... прямое участие стран НАТО — США, европейских стран — в войне на Украине». В этом случае, исходя из тех угроз, которые будут создаваться России, Москва, по словам Путина, примет «соответствующее решение».