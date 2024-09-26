Владимир Путин во время совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию, 26 сентября 2024 года

«Совершенно безответственно»: Западу очень не понравились изменения в ядерной доктрине РФ Глава МО ФРГ Писториус: обновление ядерной доктрины РФ не повлияет на НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал безответственным изменение российской ядерной доктрины. Кроме того, по мнению американской администрации, такой шаг не является «своевременным». В Евросоюзе в свою очередь заявили, что не изменят позицию по вопросу поддержки Украины из-за слов президента Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины России. А министр обороны ФРГ Писториус считает, что на действия российского руководства вообще не стоит обращать внимание.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал безответственным возможное обновление ядерной доктрины России, о котором накануне заявил президент России Владимир Путин.

«Это совершенно безответственно», — сказал Блинкен.

По его словам, решение Москвы является несвоевременным, так как именно сейчас мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обсудить в том числе необходимость большего разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Американский чиновник призвал осудить «ядерную риторику» российских властей.

26 сентября Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения РФ ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против страны со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии.

Как позже уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, список западных стран, которые войдут в новую редакцию ядерной доктрины будет сообщен позже, «не стоит забегать вперед». «Это будет сообщено после», — так представитель Кремля ответил на вопрос, войдут ли Украина и члены НАТО в перечень стран альянса, на которых будут распространяться обновленная доктрина.

Что говорят в Европе

Представитель Евросоюза Петер Стано также заявил, что «новые угрозы» Путина по применению ядерного оружия стали еще одним свидетельством его «безответственного поведения».

«Это всего лишь продолжение очень безответственного и неприемлемого поведения Путина, которое показывает всему миру его истинное лицо, особенно в период недели высокого уровня во время Генеральной Ассамблеи ООН», — ответил политик на вопрос журналистов о том, как ЕС отреагирует на очередное «снижение порога» применения Россией ядерного оружия против неядерных государств.

«Позиция Евросоюза остается неизменной», — заключил Стано, добавив, что российский лидер не в первый раз «разыгрывает ядерную карту».

Глава Минобороны Германии Борис Писториус тоже заверил, что обновление российской ядерной доктрины не окажет никакого влияния на внешнюю политику НАТО и ФРГ.

«Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», — сказал Писториус на сегодняшней пресс-конференции.

Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в свою очередь заявил, что не хочет и думать о применении ядерного оружия. Так он отреагировал на просьбу прокомментировать вчерашнее заявление Путина.

«Не хочу издалека думать об использовании ядерной энергии в военном ключе. Это будет начало конца. Позиция итальянского правительства и, думаю, большинства европейских стран достаточно ясная: это надежда на конец конфликта в самом скором времени», — подчеркнул он.

Экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль, наоборот, полагает, что России была нужна новая ядерная доктрина, так как для этого сложились все условия.

«Соединенные Штаты вышли из многих договоров по разоружению за последние десять лет. Сейчас полностью новая среда в том, что касается вооружения. Я бы это сравнила это с переходом от мечей в средние века к применению пороха и артиллерии... В этих условиях нужна новая доктрина, новые механизмы», — отметила Кнайсль в беседе с РИА Новости.

Экс-министр добавила, что в Европе существующие механизмы безопасности, включая ОБСЕ, сейчас парализованы.

Разоружение и нераспространение

Москва и Вашингтон должны вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, призвал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

В сравнении с ситуацией, которая была 10 лет назад, мир сегодня не приблизился к уничтожению ядерного оружия, отметил генсек. По его словам, в настоящее время есть определенные опасения, что не за горами новая гонка вооружений.

«Разоружение и нераспространение — это две стороны одной медали. Прогресс в одном подстегивает прогресс в другом», — сказал Гутерриш.