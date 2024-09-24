Подразделения группировки войск «Восток» сорвали попытки усиления ВСУ передовых позиций, ротации и выдвижения резервов в районах населенных пунктов Новоукраинка, Сторожевое, Черивное и Луговское, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
❗️ За ночь сбиты 13 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
Военнослужащие воздушно-десантных войск в приграничном районе Курской области овладели опорным пунктом ВСУ, сообщили в Минобороны.
План президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, по урегулированию конфликта сродни апокалипсису, заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Российские военные, находившиеся в окружении в Курской области более месяца, были выведены, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.