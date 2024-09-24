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Политика

За ночь сбиты 13 БПЛА над Брянской и Курской областями. Военная операция на Украине, день 943-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 943-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
Бойцов, которые были окружены более месяца в Курской области после нападения на регион ВСУ, вывели, сообщил командир спецназа «Ахмат» Алаудинов. План Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису, заявил глава Крымской межнациональной миссии Смирнов. Военнослужащие воздушно-десантных войск, действуя в приграничной зоне Курской области, успешно захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны. Средства ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в МО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:42

Подразделения группировки войск «Восток» сорвали попытки усиления ВСУ передовых позиций, ротации и выдвижения резервов в районах населенных пунктов Новоукраинка, Сторожевое, Черивное и Луговское, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

8:37

❗️ За ночь сбиты 13 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

8:21

Военнослужащие воздушно-десантных войск в приграничном районе Курской области овладели опорным пунктом ВСУ, сообщили в Минобороны.

8:16

План президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, по урегулированию конфликта сродни апокалипсису, заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

8:03

Российские военные, находившиеся в окружении в Курской области более месяца, были выведены, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 944-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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