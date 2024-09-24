«Нужно уважать границы». Иран заявил, что никогда не одобрял СВО

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что «никогда не одобрял» действия России на Украине.
«Мы никогда не одобряли конфликт на территории Украины. Нужно уважать границы каждой страны»,
— сказал он на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Пезешкиан добавил, что верит в возможность урегулирования конфликта «посредством диалога», передает Reuters.
Политик отметил также, что стремится прояснить свою позицию на переговорах с Западом.
«Мы готовы сесть с европейцами и американцами за стол переговоров», — заявил Пезешкиан журналистам.
Пару недель назад госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Иран поставил ракеты Fath-360 в Россию. Кремль тогда отказался подтвердить получение ракет, но признал, что его сотрудничество с иранским правительством охватывает «самые чувствительные сферы». Тегеран отрицает, что поставляет Москве ракеты и беспилотники, которые, по словам Киева и западных чиновников, Россия использует для ударов по украинским объектам инфраструктуры.
По информации агентства Fars, ракета Fath-360 летит со скоростью, в четыре раза превышающей скорость звука.
«Разъясняем нашим друзьям»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова иранского лидера о военной операции на Украине, отметил, что это «суверенная позиция Ирана».
«Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины нашим иранским друзьям», — добавил он.
Песков также заявил, что у двух стран «весьма позитивно» развивается взаимодействие в самых различных областях. «Мы рассчитываем на то, что это взаимодействие будет и дальше расширяться», — заключил он.
Новый президент, новая риторика
Власти Ирана считают, что для начала диалога по Украине необходимы некоторые послабления, заявил в беседе с «Абзацем» эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов.
«Позиция Тегерана, что конфликт во многом возник из-за агрессивной политики НАТО, не изменилась. Риторика обусловлена новыми обстоятельствами. Во-первых, в Иране новый президент. Во-вторых, Тегеран принял во внимание заявления на Западе о том, что конфликт не может продолжаться вечно», — сказал Вавилов.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что отнестись к озвученной Ираном позиции по украинскому вопросу необходимо с пониманием, потому что таким образом Пезешкиан «пытается спасти свою страну».
«Это просто политика. Мы знаем, что у Ирана сейчас положение тяжеловатое. Он [Пезешкиан] и с Россией нормально [ведет диалог], и в Генассамблее ООН тоже. Он пытается таким образом спасти свою страну. Я понимаю, что политика — такое дело, где трудно определиться, с кем ты и когда. У нас, у России, друзей-то много, а союзника два. Надо с пониманием отнестись к этому, но вообще никого не хочу обидеть, с уважением отношусь к Ирану и к их руководству, человек такими заявлениями себя взвешивает. Уважают того, у кого есть позиция», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».
Отношения Москвы и Тегерана
В октябре Пезешкиан должен прилететь в Россию, чтобы подписать договор о стратегическом партнерстве Тегерана и Москвы. Составленный МИД РФ проект документа уже одобрил президент Владимир Путин. Ожидается, что соглашение будет заключено на саммите БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.
Россия и Иран договорились о подписании договора еще в январе 2022 года, весной 2024-го редакционная работа над документами была фактически завершена, но из-за гибели предыдущего иранского президента Эбрахима Раиси возникла пауза.
На прошлой неделе Тегеран посетил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он передал Пезешкиану личное послание от российского лидера. Содержание и тема письма не раскрываются.
В Иране Шойгу также встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.
После переговоров с секретарем российского Совбеза иранский лидер заверил, что Тегеран продолжит улучшать отношения с Москвой, они будут развиваться на «постоянной, непрерывной и долгосрочной» основе. «Четырнадцатое правительство будет активно следовать реализуемому сотрудничеству и мерам по повышению уровня отношений между двумя странами», — сказал политик по итогам встречи.
Кроме того, Пезешкиан прокомментировал тему западных санкций, отметив, что углубление и укрепление сотрудничества Ирана и России значительно ослабило возможный эффект от их наложения.