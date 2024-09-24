«Это не план победы»: выслушав Зеленского, на Западе решили обратиться к Путину Bloomberg: союзники Киева хотят обратиться к Путину в преддверии саммита G20

Представленный президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы» не убедил западных партнеров, пишет Bloomberg. Украинскому лидеру необходимо ясно сформулировать, «каким он видит мир с Россией». Пока же его стратегия напоминает «список пожеланий» со стороны Киева. Западные партнеры уже всерьез обсуждают возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, утверждают источники агентства. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

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План Зеленского — это список пожеланий»

Страны Запада не впечатлил предоженный президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы», поэтому они обсуждают возможность напрямую обратиться к российским властям для урегулирования конфликта, сообщают источники Bloomberg.

«Партнеры [Украины] также обсуждают возможность напрямую обратиться к [президенту РФ Владимиру] Путину в преддверии встречи G20 в Бразилии», — говорится в материале.

Представленный украинским лидером документ больше напоминает «список пожеланий» Киева к Вашингтону и его союзникам, нежели реальную стратегию, рассказал один из собеседников агентства.

Столь «мрачная» оценка плана подчеркивает «усиливающееся чувство пессимизма» среди стран-союзников, так как конфликт продолжается уже третий год, а поддержка Украины со стороны США скоро может сойти на нет, если бывший американский президент Дональд Трамп снова вернется в Белый дом по итогам выборов, которые пройдут уже через шесть недель.

«Западные страны также начинают беспокоиться о собственной безопасности, поскольку Россия наращивает производство оружия, что может иметь последствия за пределами Украины»,

— указывает Bloomberg, напоминая, что расходы России на оборону в 2025 году достигнут исторического максимума в 13,2 трлн рублей.

Другой источник агентства подчеркивает, что союзники хотят поддерживать Украину, но Зеленскому «нужно прояснить, как может выглядеть мир».

«Это план не победы, а выживания»

Британская газета The Times называет план Зеленского «стратегией выживания». «Это не столько план победы, сколько план выживания. Зеленский стал реалистом», — иронизирует автор статьи.

По информации издания, один из пунктов подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных тем, которые имеют уже вошедшие в НАТО страны.

Кроме того, план Зеленского предполагает, что ВСУ продолжат операцию на территории Курской области, а партнеры предоставят Киеву дополнительное оружие (о каком конкретно виде вооружений идет речь, The Times не уточняет) .

Следующим пунктом идет финансовая поддержка экономики Украины.

Источник ABC News утверждает, что подготовленный Зеленским документ включает в себя конкретные цифры и объемы военной помощи Киеву.

При этом в «плане победы» Зеленского не прописаны способы завершения конфликта, указывает The American Conservative.

Издание также отмечает, что Киев требует членства в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе, хотя другие СМИ об этом пункте не пишут. «Но неясно, как каждый из этих геополитических пунктов способствует победе. Россия никогда не выступала против членства Украины в ЕС и никогда не допустит членства Украины в НАТО», — пишет автор статьи.

«Хотя детали плана не были раскрыты, пресса сообщила о них в общих чертах. В этих общих чертах, похоже, отсутствуют и победа, и план», — заключает обозреватель ТАС.

План или пропал

Ранее Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что так называемый «план победы» Украины полностью готов. Он рассказал, что стратегия построена на четырех пунктах и ​​пятом послевоенном пункте, каждый из которых призван способствовать победе, делая Украину «очень сильной», чтобы она была «готова к сильной дипломатии». Эти пункты включают аспекты «безопасности», «военной поддержки», «геополитического положения» и «экономической поддержки».

«План победы — это план, который быстро укрепит Украину. Сильная Украина заставит Путина сесть за стол переговоров. Я убежден в этом», — заявил политик в интервью американскому журналу The New Yorker.

Тем не менее, план скептически встретили не только на Западе, но и ряд политиков на Украине. Так, депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Зеленский озвученным планом фактически шантажирует президента Джо Байдена в разгар предвыборной кампании в США.

«Не знаю, понимают ли это американцы, но поездка Зеленского и его «план» — это очередное вмешательство в выборы в США», — написал парламентарий в Telegram.

Участник движения «Другая Украина», бывший народный депутат Украины Владимир Олейник назвал план Зеленского приглашением НАТО к войне.

«Первый пункт этого «плана» — вступление Украины в НАТО в срочном порядке еще во время конфликта и, соответственно, распространение юрисдикции пятой статьи устава НАТО на территории, контролируемые Украиной. Это прямое приглашение НАТО к войне, тогда же можно требовать сбивать ракеты над территорией Украины, вводить вооруженные силы и так далее. Пойдет ли на это Запад? Нет, не пойдет, они понимают, что это очень серьезный вызов», — уверен Олейник.

Когда могут начаться переговоры

Саммит глав государств — членов G20, на полях которого, по данным Bloomberg, страны Запада рассматривают возможность провести переговоры с Путиным, запланирован на 18–19 ноября 2024 года, мероприятие состоится в Рио-де-Жанейро.

Сам российский президент еще не сообщил, примет ли он приглашение приехать на G20.

«Мы же понимаем, в каком мире мы живем. Чего там дурака валять, я скажу прямо: это будет зависеть от ситуации в стране, от ситуации у нас на украинском направлении, это будет зависеть в целом от обстановки в мире», — отвечал он в июне на вопрос журналистов, собирается ли он в Бразилию.

В ноябре 2023 года Путин принял участие в саммите G20 по видеосвязи, высоко оценив год индийского председательства в группе. Лично в Дели он не поехал, хотя Индия отказалась поднимать на площадке «двадцатки» вопросы вооруженных конфликтов, включая украинский.

В 2022 году Россия участия в саммите не принимала.