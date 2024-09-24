«Мы ближе к миру, чем многие думают». Зеленский рассказал о «плане победы» и переговорах с Россией

Мир уже близко
Конфликт на Украине ближе к завершению, чем многие думают, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью ABC News.
«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. <...> Нам просто нужно быть очень сильными, очень сильными», — сказал он.
При этом план, на обсуждение которого Зеленский прибыл в США, не предполагает переговоров с Россией.
«Речь не идет о переговорах с Россией, нет, — прокомментировал он. — Это мост к дипломатическому способу завершения войны. План победы — это усиление Украины, украинской армии и украинского народа».
Подробностей своего плана Зеленский не привел, сославшись на то, что хочет сначала представить его президенту США Джо Байдену. В то же время Зеленский отметил, что цель его плана — заставить президента России Владимира Путина вести переговоры на справедливых условиях. Зеленский дал понять, что в настоящее время не верит в готовность Путина к реальным переговорам.
В то же время источник, близкий к Зеленскому, сообщил ABC News, что план состоит из пяти пунктов, а в основе документа конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. План не включает никаких предлагаемых уступок России, сказал собеседник телеканала, но он направлен на то, чтобы заставить Кремль прекратить боевые действия.
Зеленский выразил надежду, что выборы в США не повлияют на поддержку Украины, однако он понимает, что политика США может измениться, и «поэтому нам нужно подготовиться заранее». Вот почему, по мнению украинского президента, «план победы» важен, сказал он, добавив, что хочет обсудить его с кандидатами в президенты США: Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
Кроме того, Зеленский еще раз выразил благодарность американцам и извинился за то, что ему пришлось снова просить о поддержке.
«Мне очень жаль. Я знаю, что у вас есть свои проблемы. Но я должен это подчеркнуть и повторить: мы не можем сейчас быть слабыми. Мы не можем расслабляться», — сказал Зеленский.
В свою очередь, глава офиса Зеленского Андрей Ермак упомянул в своем Telegram-канале, что приглашение Украины в НАТО — тоже часть «плана победы».
«Я также призвал партнеров не обращать внимания на угрозы по эскалации со стороны РФ», — добавил Ермак.
То ли этой осенью, то ли в следующем году
Конфликт вокруг Украины может закончиться в следующем году, заявил Зеленский сегодня же на встрече с американскими конгрессменами.
«Решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение <...> [конфликта] в следующем году», — говорится в сообщении Зеленского в Telegram.
Однако еще в начале сентября Зеленский на встрече контактной группы по вопросам обороны на военной базе «Рамштайн» в Германии заявил, что конфликт можно завершить этой осенью.
«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это», — говорил Зеленский.
Осенью же Зеленский собирался провести второй «саммит мира».
«Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно», — говорил Зеленский в интервью NBC News.
Песков ставит на достижение целей СВО
Специальная военная операция на Украине завершится, как только Россия достигнет поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Любая война так или иначе завершается миром. Но для нас безальтернативным является достижение целей. Как только цели будут достигнуты, специальная военная операция будет завершена», — сказал представитель Кремля на брифинге для журналистов.
Вместе с тем, 23 сентября в Кремле отказались комментировать «план победы» Владимира Зеленского до его официальной публикации.
«Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если как раз уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, конечно же, мы изучим», — пообещал Песков.
Он добавил, что пока все то, что касается «плана победы» Зеленского, содержит много противоречивой и недостоверной информации, и в Кремле к этой теме относятся сдержанно.