Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН

«Мы ближе к миру, чем многие думают». Зеленский рассказал о «плане победы» и переговорах с Россией Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется

Завершение конфликта на Украине ближе, чем многие считают, заявил Зеленский в интервью ABC News. Тем не менее, по его словам, речи о переговорах с Россией пока не идет, а союзникам необходимо продолжать поддерживать Киев. В ответ на это Песков вновь заявил, что спецоперация на Украине завершится, как только Россия достигнет поставленных целей.

Мир уже близко

Конфликт на Украине ближе к завершению, чем многие думают, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью ABC News.

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. <...> Нам просто нужно быть очень сильными, очень сильными», — сказал он.

При этом план, на обсуждение которого Зеленский прибыл в США, не предполагает переговоров с Россией .

«Речь не идет о переговорах с Россией, нет, — прокомментировал он. — Это мост к дипломатическому способу завершения войны. План победы — это усиление Украины, украинской армии и украинского народа».

Подробностей своего плана Зеленский не привел, сославшись на то, что хочет сначала представить его президенту США Джо Байдену. В то же время Зеленский отметил, что цель его плана — заставить президента России Владимира Путина вести переговоры на справедливых условиях. Зеленский дал понять, что в настоящее время не верит в готовность Путина к реальным переговорам.

В то же время источник, близкий к Зеленскому, сообщил ABC News, что план состоит из пяти пунктов, а в основе документа ​​конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. План не включает никаких предлагаемых уступок России, сказал собеседник телеканала, но он направлен на то, чтобы заставить Кремль прекратить боевые действия.

Зеленский выразил надежду, что выборы в США не повлияют на поддержку Украины, однако он понимает, что политика США может измениться, и «поэтому нам нужно подготовиться заранее». Вот почему, по мнению украинского президента, «план победы» важен, сказал он, добавив, что хочет обсудить его с кандидатами в президенты США: Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Кроме того, Зеленский еще раз выразил благодарность американцам и извинился за то, что ему пришлось снова просить о поддержке.

«Мне очень жаль. Я знаю, что у вас есть свои проблемы. Но я должен это подчеркнуть и повторить: мы не можем сейчас быть слабыми. Мы не можем расслабляться», — сказал Зеленский.

В свою очередь, глава офиса Зеленского Андрей Ермак упомянул в своем Telegram-канале, что приглашение Украины в НАТО — тоже часть «плана победы».

«Я также призвал партнеров не обращать внимания на угрозы по эскалации со стороны РФ», — добавил Ермак.

То ли этой осенью, то ли в следующем году

Конфликт вокруг Украины может закончиться в следующем году , заявил Зеленский сегодня же на встрече с американскими конгрессменами.

«Решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение <...> [конфликта] в следующем году», — говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

Однако еще в начале сентября Зеленский на встрече контактной группы по вопросам обороны на военной базе «Рамштайн» в Германии заявил, что конфликт можно завершить этой осенью .

«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это», — говорил Зеленский.

Осенью же Зеленский собирался провести второй «саммит мира».

«Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно», — говорил Зеленский в интервью NBC News.

Песков ставит на достижение целей СВО

Специальная военная операция на Украине завершится, как только Россия достигнет поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любая война так или иначе завершается миром. Но для нас безальтернативным является достижение целей. Как только цели будут достигнуты, специальная военная операция будет завершена», — сказал представитель Кремля на брифинге для журналистов.

Вместе с тем, 23 сентября в Кремле отказались комментировать «план победы» Владимира Зеленского до его официальной публикации.

«Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если как раз уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, конечно же, мы изучим», — пообещал Песков.

Он добавил, что пока все то, что касается «плана победы» Зеленского, содержит много противоречивой и недостоверной информации, и в Кремле к этой теме относятся сдержанно.