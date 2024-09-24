«Незаживающие раны и кровавые пятна»: будет ли мир между Грузией и Абхазией Депутат Затулин: Россия не поможет Грузии вернуть Абхазию и Южную Осетию

Перед парламентскими выборами в Грузии основатель правящей партии олигарх Бидзина Иванишвили заявил, что Тбилиси должен извиниться перед абхазами и осетинами за решение Михаила Саакашвили начать военные действия. В Сухуме такую риторику встретили с осторожным оптимизмом, призвав грузин подкрепить слова делом, чтобы открыть путь к мирному договору. Что думают о мире в Грузии и Абхазии и как на это смотрят в России — в материале «Газеты.Ru».

Грузия официально не признает независимость Абхазии и Южной Осетии, считая их частью своей территории. Это вызывает недовольство в Сухуме и Цхинвале. Партия «Грузинская мечта», обыгравшая «Единое национальное движение» бывшего президента Михаила Саакашвили на выборах 2012 года, поставила задачей мирное «воссоединение» с регионами.

Несколько лет назад Грузия пообещала в течение трех лет вложить более $10 млрд в Абхазию и Южную Осетию, если они согласятся вернуться в состав страны. В Тбилиси предлагали сделать из Абхазии второй Монако, превратив Сухум в Монте-Карло. В Абхазии в ответ призвали перевести деньги в качестве репараций за прошлые попытки вернуть республики в свой состав силой.

Новые парламентские выборы (пройдут 26 октября) «Грузинская мечта» представляет как голосование за «мир» или «войну» — и не только с точки зрения конфликта на Украине. Основатель правящей партии, олигарх Бидзина Иванишвили неожиданно пообещал, что в случае победы страна найдет в себе силы извиниться перед осетинами за конфликт 2008 года, устроенный Саакашвили. В грузинской оппозиции это восприняли как предательство памяти пострадавших от конфликта солдат.

В «Грузинской мечте» уверяют, что выбирали мирный путь выхода из конфликта, который предполагает взаимное прощение. И напомнили о прошлых обещаниях поменять конституцию Грузии, как минимум создать федерацию или даже конфедерацию для формирования единого государства.

В Абхазии и Южной Осетии обновленную риторику Грузии встретили со сдержанным оптимизмом. В абхазском МИД отметили, что слова Иванишвили стоит подтвердить действиями.

Южноосетинские дипломаты же указали, что искренность Грузии должны подтвердить юридические документы. По мнению МИД республики, это касается гарантий неиспользования силы.

«В истории осетинского народа слишком много кровавых пятен и незаживающих ран, оставленных политикой Грузии и грузинскими политиками в 1920, 1989-2004 и в 2008 годах», — заключили в ведомстве.

Внутренние цели

В грузинских СМИ примирение с Абхазией и Южной Осетией обсуждают как часть «разворота» Грузии от Запада к Москве. Например, телеканал Mtavari обвиняет Иванишвили в пророссийских шагах и «связях» с Кремлем. Среди аргументов в пользу этой теории — нежелание Тбилиси вводить санкции против Москвы, отказ от военной помощи Киеву и согласие на восстановление прямых авиарейсов в Россию.

В свою очередь, контакты Тбилиси с Западом разрываются. Во-первых, из-за принятия в Грузии закона об иноагентах, спровоцировавшего критику США и Евросоюза. Во-вторых, из-за запрета пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и смены пола. Грузия лишилась западного финансирования, переговоры о вступлении в ЕС были заморожены.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты подчеркивают, что в отношении абхазов и осетин Тбилиси исходит из идеи воссоздания единого государства. Грузинский политолог Ника Читадзе заметил, что общественность видит будущее Абхазии и Южной Осетии в составе страны, но с высоким уровнем автономии.

«Что касается признания республик, то этот вопрос не стоит на повестке дня. Такой шаг будет неприемлемым для грузинского народа. Исторически они всегда были частью Грузии. И ни о какой независимости тут не может быть и речи. Возможен высокий уровень самоидентичности в рамках единого государства», — пояснил эксперт.

Он добавил, что обсуждение этой темы, в том числе со стороны Иванишвили, лишь предвыборный трюк. Читадзе подчеркнул, что слова основателя «Грузинской меты» противоречат интересам Грузии.

«Он пытается дискредитировать ведущую оппозиционную партию «Единое национальное движение» и другие силы. Иванишвили идет ва-банк, чтобы сохранить свою власть. Общество не простит ему признание Абхазии и Южной Осетии. В Грузии выступают за мирное сосуществование, но в рамках одной страны. В настоящее время осуществить это невозможно», — уверен эксперт.

С ним согласен профессор Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе. По его словам, сейчас мирное урегулирование между Абхазией и Грузией выглядит нереалистичным сценарием.

«Признавать Абхазию никак нельзя, этого не допустит грузинское общественное мнение. А без этого абхазы ни на что не пойдут. Вероятно, Абхазия может согласиться лишь на конфедерацию. Скорее всего, пока говорить об урегулировании отношений сторон слишком рано», — заключил эксперт.

Абхазская позиция

В Абхазии мир с Грузией видят иначе. Опрошенные «Газетой.Ru» политики назвали одним из ключевых условий признание независимости республики. Бывший министр внутренних дел Абхазии Беслан Хагба считает, что в современных условиях примирение Абхазии и Грузии невозможно, потому что не снимает свои притязания на ее территорию.

«В абхазском обществе с большим недоверием относятся ко всяким «мирным инициативам» любой правящий власти в Грузии. И в Абхазии очень непопулярна идея начинать какие-либо переговоры с властями Грузии, пока эта страна не признает Абхазию как суверенную страну», — продолжил политик.

Он добавил, что абхазский и грузинский народы находятся в конфликтных и враждебных отношениях до сих пор. Все миролюбивые шаги грузинских властей по отношению к Абхазии и Южной Осетии в республике называют лицемерными.

Бывший председатель комитета по обороне и национальной безопасности парламента Абхазии Илья Гуния согласился, что сохранение суверенитета — это единственный приемлемый вариант для Сухума.

«Грузии надо признать Абхазию, и все. Других вопросов мы и не рассматриваем. В частности, после того как Абхазию признала Россия. Было бы глупо понижать свой статус.

Абхазская сторона всегда настаивала на неприменении силы и том, что в Тбилиси должны отказаться от лозунга: «Абхазия — это Грузия». Если они это сделают и признают наш статус, то добрососедские отношения фактически будут восстановлены. Это вопрос желания, если Грузия откажется от своего постулата об Абхазии, то переговоры могут начаться», — отметил политик.

Экономист Хатуна Шатипа сообщила, что Абхазия и Осетия ждут реальных шагов со стороны Грузии, а именно отмены закона «Об оккупированных территориях» и признания независимости республик.

«Активизация процессов в Грузии перед выборами — это вполне ожидаемая ситуация. Формальное извинение перед осетинским народом — это мощный сигнал для электората. Посыл, что Абхазия и Осетия якобы будут возвращены в лоно Грузии, может стать мощным фактором победы на выборах. Это «ход конем» политтехнологов «Грузинской мечты», — пояснила экономист.

Экс-депутат парламента Абхазии Ахра Абухба заметил, что абхазы долгие годы шли к своей независимости. По его мнению, вряд ли грузинская сторона действительно готова пойти на реальный мир.

«Почему вдруг появилось такое доверие к грузинской стороне, непонятно. Я очень сомневаюсь, что, как-то вернув Абхазию, грузины снова не начнут воевать. И решить этот вопрос без абхазов не получиться. Поколение тех, кто прошли войну, не видит себя ни в каком виде — ни конфедерации, ни расширенной автономии — в составе Грузии. Это не просто какая-то хотелочка. Для налаживания отношений пока прошло слишком мало времени. Даже на бытовом уровне сохраняется обида», — резюмировал политик.

Российское мнение

В России — единственном постоянном члене Совбеза ООН, признавшем обе республики, — на изменение риторики Грузии смотрят по-разному. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru» связал вопрос мира с тем, что Грузия проходит через непростой период внутриполитического развития.

«Приближаются парламентские выборы, активизировалась оппозиция, идут демонстрации. Акции организуют все те же фокусные группы, созданные еще до правления Саакашвили и строящие планы по западному пути Грузии. Они продвигают если не вступление Тбилиси в НАТО, так просто уход на Запад для того, чтобы быть верным слугой США, Великобритании и Евросоюза. И сейчас наступил период взросления Грузии, который каждая нация проходит самостоятельно. На этом фоне неожиданные заявления Иванишвили и других политиков вполне обоснованы», — считает сенатор.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газете.Ru», что в физическом отношении мир между Абхазией и Грузией и так существует.

«Если говорить о мире в правовом, межгосударственном отношении, то эта тема возникает. Это обусловлено тем, что в Грузии в ходе внутриполитической борьбы накануне выборов правящая партия «Грузинская мечта» решила заявить о своем новом подходе. В частности, извинениях перед осетинами за агрессию Саакашвили в 2008 году. Сделано это из соображений не только международных, а в основном внутриполитических. Так они пытаются обратить внимание избирателей на то, в какой тупик страну этой агрессией завел Саакашвили», — утверждает депутат.

С точки зрения Затулина, вряд ли это приведет к «возвращению» республик в Грузию — «этот поезд для Тбилиси уже давно ушел».

«Никакого возвращения Абхазии или Южной Осетии в Грузию не произойдет. И Россия никак не будет влиять на решение республик или давить на них, на что кто-то, возможно, надеется.

У нас совсем другие нравы и отношение к признанию Абхазии и Южной Осетии. Никакого плана поменять свое решение на какие-то эфемерные выгоды нет и быть не может. Мы сторонники того, чтобы они договаривались, разговаривали и торговали. Но не требуйте от нас и них, чтобы они поставили на кон признание своей государственности. Этого не случится», — подытожил депутат.