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Политика

Глава ЕК приехала в Киев. Военная операция на Украине, день 940-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 940-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
Над территорией Белгородской области за ночь уничтожили восемь украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. Над Курской областью сбили ракету. Власти США планируют ужесточить санкционный режим против России, заявил заместитель советника президента по нацбезопасности Далип Сингх. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. Она отметила, что прибыла в преддверии отопительного сезона, чтобы обсудить «поддержку со стороны Европы». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:41

Пять человек ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

08:36

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев.

08:35

БПЛА атаковали спасателей, тушивших пожар после обстрела в Горловке в ДНР, сообщает МЧС. Повреждена пожарная автоцистерна, никто не пострадал.

08:20

Второй западный окружной военный суд в Москве получил материалы уголовного дела в отношении основателя «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) Дениса Капустина, ему грозит еще один пожизненный срок. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы суда.

08:11

Власти США планируют ужесточить санкционный режим против России, заявил заместитель советника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх. По его словам, ограничения коснутся как поставок российской нефти на мировой рынок, так и ее транспортировки.

08:07

Украинская ракета сбита над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

08:04

За ночь уничтожено восемь украинских дрона над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 940-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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