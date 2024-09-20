Глава ЕК приехала в Киев. Военная операция на Украине, день 940-й

Пять человек ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
БПЛА атаковали спасателей, тушивших пожар после обстрела в Горловке в ДНР, сообщает МЧС. Повреждена пожарная автоцистерна, никто не пострадал.
Второй западный окружной военный суд в Москве получил материалы уголовного дела в отношении основателя «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) Дениса Капустина, ему грозит еще один пожизненный срок. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы суда.
Власти США планируют ужесточить санкционный режим против России, заявил заместитель советника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх. По его словам, ограничения коснутся как поставок российской нефти на мировой рынок, так и ее транспортировки.
За ночь уничтожено восемь украинских дрона над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.