Второй пожизненный срок. Против актера из «Глухаря» возбудили новое уголовное дело Состоящему в РДК актеру из «Глухаря» Канахину грозит второй пожизненный срок

Против воюющего на стороне Украины актера Кирилла Канахина, известного по роли в «Глухаре», возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в преступлениях, совершенных во время нападений на Брянскую и Белгородскую области. Если Канахина признают виновным, он может получить пожизненный срок — уже второй. К первому его приговорили в феврале 2024 года по делу о госизмене. Кроме Канахина, по новому делу обвиняемыми проходят создатель РДК* Денис Капустин и другие члены формирования.

Актер Кирилл Канахин стал фигурантом нового уголовного дела, следует из карточки на сайте Второго Западного окружного военного суда.

Канахина, который вступил в воюющий на стороне ВСУ «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), обвиняют в целой серии преступлений, совершенных во время нападений на приграничные районы Брянской и Белгородской областей. Уголовное дело возбуждено по 12 статьям, среди которых:

— организация террористического сообщества (ст. 205.4 ч. 1);

— создание незаконного вооруженного формирования (ст. 208 ч. 1);

— публичные призывы к терроризму через СМИ или интернет (ст. 205.2 ч. 2);

— незаконное пересечение границы организованной группой (ст. 322 ч. 3);

— теракт, повлекший смерть человека (ст. 205 ч. 3 п. б);

— разбой, совершенный организованной группой (ст. 162 ч. 4 п. а);

— посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317);

— прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3);

— незаконное владение оружием в составе организованной группы (ст. 222 ч. 4);

— незаконное хранение взрывчатки организованной группой (ст. 222.1 ч. 4);

— контрабанда веществ или боеприпасов организованной группой (ст. 226.1 ч. 3);

— незаконное хранение крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой (ст. 222.2 ч. 4).

19 сентября дело передали судье, после изучения материалов следствия он определит дату первого заседания. Как пишет «Ъ», процесс будет проходить в закрытом режиме, так как обвиняемый в настоящий момент находится на территории Украины. Кроме того, в материалах дела есть информация, содержащая гостайну.

Канахину может грозить пожизненный срок. Если судья вынесет такой приговор, для актера он станет вторым по счету, так как аналогичное наказание он уже получил в феврале этого года — по делу о госизмене. Как сообщало ИА Регнум, тогда адвокат Канахина на заседании заявил, что преступление не было доказано, и попросил оправдать его подзащитного.

Следствие установило, что Кирилл Канахин уехал на Украину и в августе 2022 года присоединился к РДК, получив обмундирование, оружие и боеприпасы. Пройдя спецподготовку, актер в составе формирования участвовал в боевых действиях против российской армии в Херсонской области зимой 2023-го. В марте того же года Канахин вместе с 30 участниками РДК атаковал Климовский район Брянской области, в мае — напал на белгородское село Грайворон. Как писал «Ъ», участники РДК не скрывали свои личности и периодически появлялись на фото и видео с опознавательными знаками ВСУ на форме. Именно благодаря этим материалам актера опознали российские спецслужбы.

После сообщений об участии Канахина в боевых действиях его мать в разговоре с kp.ru призналась, что с ужасом следит за его действиями. Она заявила, что отреклась от сына , поскольку ее отец погиб в Великой Отечественной войне.

«Я не одобряю это ни в коем случае. Страна его накажет. Государство накажет. Органы его накажут. И наказание должно быть справедливое. Нападение на свою страну – это предательство», — сказала она.

Кирилл Канахин родился 9 апреля 1982 года. В 2003 году отучился на актерском факультете Театрального училища имени Щепкина. Устроился на работу в труппу Театра Луны. В марте 2023 года художественный руководитель театра Евгений Герасимов, сообщил РИА Новости, что Канахин уволился около пяти лет назад.

В 2000-х Кирилл Канахин играл эпизодические роли в российских сериалах «Глухарь», «Простые истины» и «Клуб». По данным Telegram-канала SHOT, на Украину актер перебрался еще в 2012 году. Канахин активно занимался йогой и часто ездил в Индию, из-за чего его мать думала, что в Одессе он работал инструктором по йоге. В России Канахина последний раз видели в 2021-м.

Другие фигуранты

Помимо Кирилла Канахина, фигурантами нового уголовного дела стали еще четыре человека. Среди них — лидер «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин, а также члены формирования Антон Зырянов, Александр Галанов и Алексей Огурцов. Двух последних в России заочно арестовали и объявили в федеральный розыск.

Что же касается Капустина, то ему, как и Канахину, грозит второй пожизненный срок. В 2023-м основателя и лидера РДК уже приговорили к пожизненному лишению свободы за нападение на Брянскую область в марте того же года. Следствие посчитало, что Капустин был основным организатором этого рейда.