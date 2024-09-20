Кадыров отправил на СВО еще два Cybertruck. Сможет ли Илон Маск отключить их?

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отправил в зону проведения специальной военной операции (СВО) еще два автомобиля Cybertruck компании Tesla.
«Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев. Мобильность, удобство, маневренность — такие качества электромобиля тут (в зоне СВО. — «Газета.Ru») очень востребованы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни также подчеркнул, что машины работают штатно и без сбоев. По его словам, лучшей рекламы для Cybertruck не придумаешь. «Уж мы-то знаем, каким должно быть их применение», — заключил Кадыров.
При этом глава Чеченской Республики не уточнил, являются ли новые машины подарком от основателя Tesla Илона Маска. В начале августа Кадыров уже сообщал, что отправил в зону СВО Cybertruck, который ему подарил предприниматель. Сам Маск официально не комментировал благодарности главы Чечни за автомобиль, но позже в переписке с подписчиками в соцсети X опроверг информацию о том, что подарил Cybertruck Кадырову.
«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе. Еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ», — написал миллиардер одному из подписчиков.
Глава Чеченской Республики отреагировал на этот пост Маска, призвав того не обращать внимание «на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ».
«Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают», — написал Кадыров.
Отключение первого Cybertruck
Спустя месяц глава Чечни сообщил, что первый Cybertruck, отправленный в зону СВО, больше не работает.
«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает», — рассказал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, машина «прекрасно справлялась с боевыми задачами» — демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. После отключения Cybertruck пришлось отбуксировать.
«Ну как так, Илон? Разве так делается?» — задался вопросом глава Чечни.
Кадыров добавил, что это было «не по-мужски». Маск пока никак не прокомментировал информацию об отключении автомобиля.
Может ли Маск отключить новые Cybertruck?
Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter, эксперт по информационной безопасности Игорь Бедеров объяснил «Газете.Ru», что Илон Маск действительно может удаленно отключать Cybertruck Рамзана Кадырова, которые он отправил в зону СВО.
«Однако, как и в любой подобной технике, ее можно отвязать от доступа к сети. Это приведет к исключению возможности обновить встроенный софт, но и минимизирует удаленное управление», — сказал Бедеров.
По словам эксперта, пока новые автомобиле не отключены, но такая возможность сохраняется.
Ранее о том, что Tesla может дистанционно отключать свои автомобили, не сообщалось. Однако в 2020 году СМИ писали, что компания дистанционно выключила функцию автопилота на Tesla Model S. По данным издания Jalopnik, владелец купил машину у стороннего дилера, который приобрел автомобиль напрямую у компании-производителя на аукционе. Он состоялся 15 ноября 2018 года. Уже через три дня, как пишет издание, Tesla удаленно провела «аудит» автомобиля. После этого программное обеспечение было обновлено, а из доступных функций пропал автопилот. В компании владельцу машины заявили, что автопилот был установлен на автомобиль нелегально, так как за него не заплатили.