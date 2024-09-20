Кадыров отправил на СВО еще два Cybertruck. Сможет ли Илон Маск отключить их? Кадыров отправил на СВО еще два электромобиля Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отправил еще два автомобиля Cybertruck в зону спецоперации. По его мнению, качества машин, такие как мобильность, удобство, маневренность, там очень востребованы. В этот раз Кадыров не уточнил, были ли автомобили подарком основателя Tesla Илона Маска. Ранее переданный на СВО Cybertruck, рассказал глава Чечни, был дистанционно отключен миллиардером.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отправил в зону проведения специальной военной операции (СВО) еще два автомобиля Cybertruck компании Tesla.

«Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев. Мобильность, удобство, маневренность — такие качества электромобиля тут (в зоне СВО. — «Газета.Ru») очень востребованы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни также подчеркнул, что машины работают штатно и без сбоев . По его словам, лучшей рекламы для Cybertruck не придумаешь. «Уж мы-то знаем, каким должно быть их применение», — заключил Кадыров.

При этом глава Чеченской Республики не уточнил, являются ли новые машины подарком от основателя Tesla Илона Маска. В начале августа Кадыров уже сообщал, что отправил в зону СВО Cybertruck, который ему подарил предприниматель. Сам Маск официально не комментировал благодарности главы Чечни за автомобиль, но позже в переписке с подписчиками в соцсети X опроверг информацию о том, что подарил Cybertruck Кадырову.

«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе. Еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ», — написал миллиардер одному из подписчиков.

Глава Чеченской Республики отреагировал на этот пост Маска, призвав того не обращать внимание «на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ».

«Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают», — написал Кадыров.

Отключение первого Cybertruck

Спустя месяц глава Чечни сообщил, что первый Cybertruck, отправленный в зону СВО, больше не работает.

«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает », — рассказал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, машина «прекрасно справлялась с боевыми задачами» — демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. После отключения Cybertruck пришлось отбуксировать.

«Ну как так, Илон? Разве так делается?» — задался вопросом глава Чечни.

Кадыров добавил, что это было «не по-мужски». Маск пока никак не прокомментировал информацию об отключении автомобиля.

Может ли Маск отключить новые Cybertruck?

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter, эксперт по информационной безопасности Игорь Бедеров объяснил «Газете.Ru», что Илон Маск действительно может удаленно отключать Cybertruck Рамзана Кадырова, которые он отправил в зону СВО.

«Однако, как и в любой подобной технике, ее можно отвязать от доступа к сети. Это приведет к исключению возможности обновить встроенный софт, но и минимизирует удаленное управление», — сказал Бедеров.

По словам эксперта, пока новые автомобиле не отключены, но такая возможность сохраняется .

Ранее о том, что Tesla может дистанционно отключать свои автомобили, не сообщалось. Однако в 2020 году СМИ писали, что компания дистанционно выключила функцию автопилота на Tesla Model S. По данным издания Jalopnik, владелец купил машину у стороннего дилера, который приобрел автомобиль напрямую у компании-производителя на аукционе. Он состоялся 15 ноября 2018 года. Уже через три дня, как пишет издание, Tesla удаленно провела «аудит» автомобиля. После этого программное обеспечение было обновлено, а из доступных функций пропал автопилот. В компании владельцу машины заявили, что автопилот был установлен на автомобиль нелегально, так как за него не заплатили.