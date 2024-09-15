Над семью регионами России сбили 29 дронов. Военная операция на Украине, день 935-й

В Курской области морпехам 810-й бригады удается «просачиваться по кущам, обходить, противник таится, пятится», описал военкор Александр Сладков.
«Лично я жду окружений ВСУ в Курской области, и в ДНР. Давно мы не брали пленных сотнями. Конечно, мне могут сказать: дядя, ты мечтаешь, а сделать-то гораздо труднее... Но ведь делали мы раньше такое», — призвал журналист.
❗Под белгородским Шебекино со вчерашнего дня не могут потушить пожар из-за обстрелов — глава региона Вячеслав Гладков
«Ситуация продолжает оставаться непростой. Всю ночь борьба продолжалась... Сил и средств достаточно, но работы, конечно, еще много», — рассказал губернатор.
Накануне он сообщил, что в Шебекинском городском округе «большое количество пожаров», горят «подстилка и валежник».
Топ-менеджеры ГК «Пикет», которых обвиняют в поставках некачественных бронежилетов в армию, могли скрыться за границей — ТАСС со ссылкой на материалы дела
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов назвал «очень большой проблемой» российские авиабомбы и ракеты «Искандер».
«Это очень большая проблема для линии фронта... больше всего страдают наши солдаты на линии соприкосновения и вблизи нее», — сказал он на украинской конференции.
Также заявил, что Россия в несколько раз увеличила производство управляемых авиабомб, и они опаснее «Искандеров».
Минобороны показало награждение на передовой танкистов группировки «Восток». Отличившиеся награждены орденом Мужества, медалями «За отвагу», «Георгиевским крестом» различных степеней.
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и пять бывших министров обороны страны призвали Лондон разрешить Украине использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов по России без разрешения США --The Times
Разрешения Вашингтона нужно, потому что компоненты ракет американские. Пока США одобрение не дают.
❗Президент Украины Владимир Зеленский готов согласиться на прекращение огня «на определенных участках» и временную заморозку конфликта — Bild со ссылкой на источники
По данным издания, это входит в мирный план Зеленского, который тот отвезет в США. В то же время, он также потребует разрешить бить по России дальнобойным западным оружием.
МИД Украины поддержал призыв коллег из Польши прекратить выплату пособий украинским беженцам призывного возраста в ЕС.
«Действительно, пора поднять вопрос о разработке в ЕС программ по возвращению украинцев на родину. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия, но это должно быть в повестке дня», — заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее сообщил, что Западная Европа своими пособиями «спонсирует уклонение» украинцев от призыва.
Минобороны показало концерт Юлии Чичериной в зоне СВО, она выступила в «тыловом районе» для группировки «Север».
За ночь над семью регионами России сбили 29 дронов — Минобороны
Из них 15 сбиты над территорией Брянской области; пять над Курской; четыре – над Смоленской; два – над Орловской и по одному – над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей.