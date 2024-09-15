Над семью регионами России сбили 29 дронов. Военная операция на Украине, день 935-й

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Глава ГУР Украины Кирилл Буданов назвал «очень большой проблемой» российские авиабомбы и ракеты «Искандер».

«Это очень большая проблема для линии фронта... больше всего страдают наши солдаты на линии соприкосновения и вблизи нее», — сказал он на украинской конференции.

Также заявил, что Россия в несколько раз увеличила производство управляемых авиабомб, и они опаснее «Искандеров».