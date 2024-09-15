«Не только отбивать стрелы, но и атаковать лучника». В НАТО обсуждают возможность бить вглубь России Bild: Зеленский готов согласиться на локальное прекращение огня

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина имеет право на самооборону, и оно не ограничивается границами государства. По мнению адмирала, удары вглубь России западным оружием оправданы «с военной точки зрения». За разрешением на дальнобойные атаки Владимир Зеленский поедет в США, где представит Джо Байдену план, который подразумевает согласие Киева на «локальное прекращение огня на определенных участках фронта».

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил в субботу, 14 сентября, что Украина имеет полное юридическое и военное право наносить удары по территории России.

«Каждая страна, подвергшаяся нападению, имеет право на самооборону. И это право не заканчивается на границе вашей собственной страны», — заявил адмирал Роб Бауэр в Праге на закрытии ежегодного заседания комитета.

По его мнению, с военной точки зрения «есть веские причины» наносить удары вглубь территории России: ослабить логистические линии, поставки топлива и боеприпасов.

«Вы хотите ослабить противника, который нападает на вас, чтобы не только отбивать стрелы, летящие в вашу сторону, но и атаковать лучника, который, как мы видим, очень часто действует с территории России», — сказал Бауэр (цитата по АР).

В то же время глава военного комитета добавил, что страны имеют право сами устанавливать ограничения на использование оружия, которое они отправляют на Украину, поскольку «чувствуют ответственность» за эти поставки. «Поэтому идут политические дискуссии и разные страны высказывают разные мнения», — резюмировал Бауэр.

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун на той же конференции повторил позицию Пентагона. Политика США в отношении оружия большой дальности, которым может пользоваться Украина, не меняется и остается в силе: ВСУ запрещено бить американским оружием вглубь территории России.

Но, добавил Браун, «в то же время мы хотим — независимо от этой политики — продолжать обеспечивать успех Украины с помощью возможностей, которые были предоставлены» США и другими странами коалиции. Кроме того, он отметил эффективность беспилотных летательных аппаратов и дронов, которые производятся на Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин на конференции высказал схожие соображения. Он заявил, что какая-либо одна система вооружения не определит успех в войне: «Не существует волшебной палочки, когда дело касается таких вещей». Он также отметил, что Украина уже может наносить удары по территории России с использованием собственных систем внутреннего производства, включая беспилотники.

Комментарии высокопоставленных военных НАТО и США звучат на фоне продолжающихся на Западе дискуссий о том, разрешить ли Украине применять дальнобойное оружие против целей в глубине России.

В пятницу президент США Джо Байден принял в Вашингтоне премьера Великобритании Кира Стармера. По информации СМИ, Стармер добивался одобрения Байдена на разрешение Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России(оно нужно, поскольку компоненты Storm Shadow производятся в США).

По итогам встречи лидеры США и Великобритании не объявили о таком разрешении для Украины, однако это может произойти уже в конце месяца на Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

Зеленский готов на «локальное прекращение огня»

В ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский отправится в США, где представит свой план дальнейших действий Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

По информации Bild, план Зеленского включает в себя два основных пункта. Это, прежде всего, требование разрешить использовать западное оружие для ударов вглубь России. Кроме того, по информации немецкого издания, Зеленский сообщит союзникам о готовности Украины принять «локальное прекращение огня на определенных участках фронта» и таким образом согласиться на замораживание конфликта.

Байден ждет этого плана и не намерен давать Киеву разрешение на использование дальнобойных ракет, пока Зеленский не представит его, утверждает Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме. «Байден и его команда дали понять, что они хотят придерживаться тактики выжидания, пока Зеленский не представит свой победный план», — пишет газета.

В то же время издание отмечает, что есть признаки того, что, даже если Байден публично не даст одобрение на использование Киевом дальнобойных ракет, он может разрешить предоставление ему данных американской разведки и систем целеуказания для содействия использованию Storm Shadow.

В конце августа Зеленский говорил, что у него есть «план победы» над Россией, который будет передан США. По его словам, нападение ВСУ на Курскую область является первой частью этого замысла. Вторая часть — «стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира», третья — «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем», четвертая — экономическая.

Российские власти не раз сообщали, что не отказывались от переговоров, но после атаки на Курскую область Владимир Путин заявил, что сначала нужно «разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации». Говоря о дальнобойном западном оружии, Путин заявил, что его использование для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Он предупредил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться».