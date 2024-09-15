«Сдались, как девочки». Алаудинов заявил, что пленные чеченцы «не заслуживают жить»

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что сдавшиеся в плен чеченцы «не заслуживают жизни». Он отказался помогать в обмене тем, кто сдался добровольно, и призвал их «накинуться на кого-нибудь, чтобы их убили». Позицию поддержали в «Ахмате»: боец с позывным «Аид» заявил, что в спецназе есть «негласное правило: сражаться до конца». В Госдуме же высказывание Алаудинова назвали «эмоциональным» и выразили уверенность, что «все успокоится».

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов выступил с резкой критикой в адрес чеченских бойцов, попавших в украинский плен и обратившихся с просьбой вытащить их.

Он сообщил, что посмотрел несколько видеороликов с пленными чеченцами, которым украинские спецслужбы дают возможность звонить родным в Чечню и обсуждать обмен. «Там идет установка: «Скажите Апти Алаудинову, он знает, как нас обменять», — рассказал Алаудинов.

Генерал-майор заявил, что, посмотрев видео, «пришел в ярость». Он отметил, «испокон веков» чеченцы считали сдачу в плен «позором, который можно смыть только кровью», и бойцы, добровольно сдавшиеся украинским военным, заблуждаются, если думают, что он «стал бы ходатайствовать или просить или что-то делать», чтобы вызволить их.

«Я не считаю, что вы заслуживаете даже жизни, потому что меня удивляет, как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы и сдались, как девочки, в плен, как вы собираетесь вообще жить», — сказал генерал-майор.

При этом он подчеркнул, что не имеет в виду тех, кто попал в плен, будучи тяжело раненным или контуженным. Для освобождения таких военных, по словам Алаудинова, командование «Ахмата» и власти Чечни предпримут все усилия. Сдавшихся же он призвал взять «ручку, гвоздь», «накинуться на кого-нибудь» и «сделать все, чтобы их убили».

«Украинцам я говорю: оставьте их себе, они нам не нужны <...> Не надо мне звонить, я что вам, обменщик что ли? Я могу вытащить и обменять кого угодно, но не чеченцев, которые добровольно сдались в плен <...> для меня они не существуют», — заключил командир «Ахмата».

С 6 августа российская армия ведет бои с украинскими подразделениями в Курской области, в регионе дислоцируются в том числе и бойцы «Ахмата». С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Ранее Алаудинов отрицал, что ВСУ взяли в плен бойцов «Ахмата» в Курской области.

«Негласное правило: сражаться до конца»

В «Ахмате» Алаудинова поддержали. Командир группы разведки в составе спецназа, офицер с позывным «Аид» в своем Telegram заявил, что в чеченском языке нет слова «плен», а добровольно сдавшегося врагу чеченского военного «считают предателем республики, не чеченцем и не мужчиной».

«Между отрядами специального назначения «Ахмат» существует негласное правило: сражаться до конца <...> Нельзя попадать в плен к врагу, если ты в сознании и можешь сделать осознанный выбор», — заявил военный.

В Государственной думе же заявление Алаудинова назвали эмоциональным. По мнению члена думского комитета по обороне Виктора Заварзина, слова генерал-майора связаны с «неоднозначным» отношением к сдаче в плен среди чеченских военных.

«Это эмоционально все сказано. Все чеченские бойцы там хорошо воюют. Они относятся к этому, когда в плен сдаются, неоднозначно, мягко сказать. Поэтому это эмоциональное заявление», — отметил Заварзин.

Депутат подчеркнул, что необходимо выяснить причины, по которым солдаты сдались в плен.

«Такие случаи бывают. Сейчас только произошел обмен более ста человек. Поэтому все это успокоится. Я думаю, все будет нормально», — заключил он.

Упомянутый Заварзиным обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 14 сентября. В результате него удалось освободить 103 российских военных, при этом РФ отпустила аналогичное количество бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обмен прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.