«Зеленский передал список»: какие цели Украина хочет атаковать в России Маск предупредил об угрозе третьей мировой из-за снятия ограничений на удары по РФ

Украина уже передала Западу список целей в России, которые планирует атаковать дальнобойным оружием. По данным источников ABC и Bloomberg, Владимир Зеленский заверил партнеров, что Киев интересуют исключительно военные объекты. Официально о снятии ограничений на удары еще не объявлено, однако в России уверены, что решение уже принято. По мнению Кремля, ВСУ «продолжат свои террористические атаки» и будут пытаться бить по социальным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей Вооруженных сил Украины на территории России, сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванного советника украинского лидера.

«Зеленский передал Блинкену подробный план того, как Украина может использовать ракеты большой дальности для ударов по России, и дал ему список возможных целей», — сообщил канал.

Украинский президент встретился с Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми 11 сентября, они обсудили возможное снятие ограничений на удары вглубь России западным дальнобойным оружием. По информации агентства Bloomberg, Зеленский заверил своих партнеров, что Украина интересуется только военными целями , и обсудил планы своей страны на ближайшие месяцы.

Эскалация больше не пугает

Как пишет Bloomberg, власти США и Британии изменили риторику насчет дальнобойных ударов по России: раньше главные партнеры Киева были категорически против, теперь как минимум «дали понять, что открыты для просьб» Киева. В США в качестве причины назвали усиление массированных обстрелов Украины со стороны России. Кроме того, Вашингтон и Лондон обвинили Москву в покупке баллистических ракет у Ирана (сами Россия и Иран это отрицают).

Официально о принятии решения снять ограничения пока не объявлено: Блинкен заявил, что провел «очень хорошую дискуссию» и передаст ее результаты президенту США Джо Байдену. По оценке Bloomberg, решение «вряд ли будет принято» до заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке .

При этом источники The Guardian в британском правительстве 11 сентября сообщили, что Лондон уже втайне разрешил ВСУ атаковать цели на российской территории ракетами Storm Shadow. Публично об этом пока не сообщают, поскольку это выглядело бы «излишне провокационным».

На фоне этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми 12 сентября призвал союзников быть «решительными и смелыми». При этом прямо насчет отмены ограничений он не ответил. Госсекретарь США Энтони Блинкен, который выступал с Лэмми на одной пресс-конференции, дал понять, что эскалация конфликта больше не является сдерживающим фактором для союзников.

«Вы упомянули эскалацию. Конечно, это один из факторов, который мы всегда учитываем, но это, безусловно, не единственный фактор и не обязательно решающий фактор. Мы, как вы знаете, оказали Украине исключительную поддержку за эти более чем два года <...> Мы полны решимости обеспечить их всем необходимым для успеха», — сказал Блинкен в ответ на вопрос, нужно ли разрешить Украине удары большой дальности.

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 12 сентября подчеркнул, что «черта страха перед эскалацией» была пройдена, когда ВСУ в августе вторглись в Курскую область России. Он напомнил, что перед каждой поставкой нового оружия ВСУ на Западе были дискуссии насчет возможной эскалации, но нужные Киеву решения все равно принимались. Глава минобороны Украины Рустем Умеров в свою очередь в конце августа рассказал, что передал Белому дому готовый список целей в России, которые хотят атаковать ВСУ.

«Надеюсь, нас услышали», — прокомментировал Умеров.

«Продолжат бить по социальным объектам»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с газетой «Известия» назвал дискуссию о снятии ограничений «камуфляжной». По его мнению, США уже приняли это решение и только для вида продолжают публично обсуждать вопрос.

«Идет такая камуфляжная дискуссия. Очевидно, что решение давно принято <...> Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки, и с большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам», — отметил он.

Представитель Кремля заявил, что Запад пытается «продолжать войну до последнего украинца». При этом разрешение бить по России существенно повысит степень его вовлеченности в конфликт.

«Конечно же, это приведет к соответствующей реакции России», — пообещал Песков, призвав «не сгущать краски».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что союзники Киева сейчас работают не над снятием ограничений, а правильной презентацией этого решения. По мнению министра, за границей считают конфликт «экзистенциальным» и по-прежнему стремятся нанести России стратегическое поражение.

«У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве», — подчеркнул Лавров.

Он также заявил, что западные военные специалисты «буквально в ручном режиме» корректируют удары ВСУ по гражданским объектам. Именно инструктора НАТО должны загружать полетные задания в систему, пояснил министр.

«Иначе с этими сложными вооружениями ничего сделать нельзя. [Это могут] только специалисты, которые с ним работают долго и которые знают, как это делать. Обучиться за пару-тройку недель невозможно», — рассказал Лавров.

Кроме того, НАТО делится с Украиной данными своей военно-космической разведки, отметил дипломат. Благодаря им ВСУ могут бить по целям в глубине России. Среди последних — объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, а также гражданские здания.

При этом министр посоветовал другим странам не забывать уроки истории. Он напомнил, что и «другие великие деятели» в свое время хотели победить Россию.

«Не зря многие сохраняющие разум зарубежные политики периодически напоминают своим более ретивым коллегам, что эти уроки истории забывать будет губительно для них самих», — резюмировал глава МИД.

Последним вероятное снятие ограничений на удары по России раскритиковал американский бизнесмен Илон Маск. Он назвал это шагом к третьей мировой войне.