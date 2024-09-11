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Политика

США работают над отменой запрета ударов вглубь РФ. Военная операция на Украине, день 931-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 931-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили четыре беспилотника над Орловской, Курской и Белгородской областями. Президент США Джо Байден заявил, что американская администрация работает над отменой ограничения на удары дальнобойным оружием вглубь России. WSJ узнала, что страны Запада подталкивают Украину к разработке реального плана действий, чтобы западные политики могли объяснить избирателям необходимость помощи Киеву. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:54

США могут разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории в ближайшие недели, сообщает газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

8:46

Предстоящая зима будет трудной для Украины, поскольку из-за нехватки генерирующих мощностей начнутся отключения электричества, заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

8:37

В приграничном районе Курской областью сбили управляемую авиабомбу, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

8:29

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал приступить к урегулированию конфликта России и Украины еще до вступления в должность, если он победит на выборах, и начать с переговоров с лидерами обеих стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«И вот что я сделаю — я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе. Этой войны никогда бы не было <...> [Президент Джо] Байден понятия не имел, как с ним (президентом РФ Владимиром Путиным. — «Газета.Ru») разговаривать, он понятия не имел, как это остановить <...>. И ситуация становится только хуже, и это может привести к Третьей мировой войне», — сказал Трамп.

8:25

8:20

США и страны Европы подталкивают Украину к разработке реального плана действий, который можно будет осуществить в 2025 году, и формированию реалистичных целей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, западные страны по-прежнему поддерживают долгосрочную цель президента Владимира Зеленского по возвращению всех утраченных территорий. Вместе с тем, некоторые европейские дипломаты отметили, что Киеву стоить ставить перед собой более реалистичные задачи, чтобы западные политики могли объяснить избирателям необходимость поставок оружия и другой помощи Украине.

8:17

Инфраструктура получила повреждения в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

8:15

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась за несколько дней до начала спецоперации, она передала ему разведданные.

8:12

Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских дрона над Орловской, Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России.

8:10

Обучение ВСУ на полигонах в Британии не дает полноценно учиться британским военным и может привести к снижению их квалификации, следует из отчёта Национального финансово-контрольного управления Великобритании.

8:04

❗️ Администрация США работает над тем, чтобы отменить ограничения на удары американскими вооружениями вглубь России, заявил Джо Байден.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 931-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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