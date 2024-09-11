США работают над отменой запрета ударов вглубь РФ. Военная операция на Украине, день 931-й

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал приступить к урегулированию конфликта России и Украины еще до вступления в должность, если он победит на выборах, и начать с переговоров с лидерами обеих стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«И вот что я сделаю — я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе. Этой войны никогда бы не было <...> [Президент Джо] Байден понятия не имел, как с ним (президентом РФ Владимиром Путиным. — «Газета.Ru») разговаривать, он понятия не имел, как это остановить <...>. И ситуация становится только хуже, и это может привести к Третьей мировой войне», — сказал Трамп.