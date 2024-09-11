«Летел со стороны Норвегии»: беспилотники атаковали Мурманскую область SHOT: один из замеченных в Мурманской области БПЛА прилетел со стороны Норвегии

Три беспилотника сбиты над Мурманской областью. Один из них, по данным SHOT и Baza, прилетел со стороны Норвегии, его целью мог быть аэродром Оленья, где базируются российские дальние бомбардировщики Ту-22М3. В Кремле призвали относиться к информации об атаке со стороны Норвегии скептически, заявив, что такой информацией могут владеть только военные и спецслужбы. Из-за атаки в регионе ограничили работу аэропортов, о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Три украинских беспилотника сбиты в Мурманской области, сообщил губернатор Андрей Чибис. Дроны атаковали регион днем 11 сентября, изначально об атаке сообщили Telegram-каналы.

Как писала Baza, три неизвестных беспилотника были обнаружены в районе Североморска, где расположена главная военно-морская база Северного флота РФ. Один из них, по информации канала, летел со стороны Норвегии, еще два — со стороны Архангельска. О том, что один из дронов прилетел со стороны Норвегии, также заявлял SHOT.

«Один из БПЛА, замеченных в Мурманской области, летел со стороны Норвегии <...> Его заметили около 11 часов. Предварительно, он летел в сторону аэродрома Оленья», — говорилось в сообщении канала.

Оленья находится на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска. По данным из открытых источников, на аэродроме дислоцированы российские дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Губернатор Чибис подтвердил информацию об атаке беспилотников, однако не уточнил, с какой стороны они прилетели.

«На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников, поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходятся вводить <...> ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников», — сказал он.

Глава региона призвал жителей доверять официальным источникам информации и быть бдительными, а также сообщать экстренным службам об обнаружении подозрительных предметов на земле или в воздухе. На данный момент он не сообщал о разрушениях и пострадавших при атаке.

Вопрос к спецслужбам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о прилете дрона со стороны Норвегии, заявил, что подобной информацией могут обладать только военные и спецслужбы.

«Давайте к Telegram-каналам соответственно относиться насчет Норвегии. Это информация, которой скорее владеют наши военные и специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать», — сказал он.

Пресс-секретарь президента также предостерег «от восприятия как первоисточников сообщений разных электронных средств массовой информации или около СМИ».

Впервые украинский дрон долетел до Мурманской области в конце лета — 21 августа российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в районе заполярного поселка Высокий. Как писал Telegram-канал Mash, целью беспилотного летательного аппарата тогда также мог быть аэродром Оленья.

Аэропорты закрыты

Из-за атаки введены ограничения на прием и отправку рейсов в мурманском аэропорту Мурмаши и аэропорту города Апатиты Хибины.

Как сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко, ограничения в аэропорту Мурманска ввели в 9:31 мск, а аэропорту Апатитов — в 10:30 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — заявил Кореняко.

По данным «Осторожно, новости» пассажиры одного из рейсов, ушедших на запасные из-за атаки БПЛА, несколько часов не могут вылететь в Мурманск. Рейс, по информации канала, должен был приземлиться в Мурманске в 10.00, однако его увели на аэродром Архангельска, где пассажиров больше часа не выпускали из самолета и в течение нескольких часов переносили вылет.

На борту воздушного судна находятся артист Дмитрий Аверин, заслуженная артистка России Елена Липец и другие участники постановки «Раневская. Одинокая насмешница», которая должна состояться в Мурманском областном драматическом театре в 19:00. В пресс-службе театра подтвердили «Газете.Ru», что артисты находятся в архангельском аэропорту. При этом пока отменять представление не планируют.

Об отмене ограничений в аэропортах Мурманской области на данный момент не сообщалось.