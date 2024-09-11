«Используют свой последний шанс». ВСУ атаковали границу на новом направлении Курской области Балицкий заявил об отправке штурмового батальона из Запорожья в Курскую область

Российские Telegram-каналы сообщают о начале российского контрнаступления в Курской области. Военные РФ зашли в Гордеевку и наступают в районах Апанасовки и Мартыновки. Одновременно поступает информация о попытке ВСУ прорвать границу на новом направлении — в Глушковском районе Курской области. На этом фоне в регион направили штурмовой батальон из Запорожской области. Что проходит в Курской области — в материале «Газеты.Ru».

Украинские военнослужащие пытаются прорвать границу в Глушковском районе Курской области, сообщил Telegram-канал WarGonzo. Это новое направление для атак со стороны ВСУ.

«Под прикрытием двух танков ВСУ подкатили трал и пытаются проводить мероприятия по разминированию. Один из украинских танков уже подбит нашим дроном-камикадзе. Также с мест сообщают об уничтожении двух из пяти бронированных машин противника, которые пытались доставить украинский десант», — говорится в посте.

По мнению автора канала, таким образом ВСУ пытаются использовать свой последний шанс изменить положение дел в Курской области в свою пользу.

Позже WarGonzo сообщил, что накат ВСУ был отбит, но бронетехника противника, включая танки, движется по направлению к российским позициям. Основная активность противника фиксируется в районе населенных пунктов Медвежье и Политотдельский. Применяются средства радиоэлектронной борьбы.

Силы противовоздушной обороны России 11 сентября уничтожили над Курской областью украинскую ракету.

На фоне продолжающихся активных боевых действий губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что из Запорожья в Курскую область направили штурмовой батальон.

«Четвертый штурмовой батальон Запорожской области выдвинулся для оказания боевой поддержки на позициях в Курской области. Поручил Фонду содействия безопасности и обороне имени П. А. Судоплатова оказать помощь подразделению, передать все необходимое для проведения воздушной разведки», — говорится в посте Балицкого в Telegram.

Наступление РФ

Ранее Mash со ссылкой на свои источники среди военных сообщал, что российские военные начали полномасштабное контрнаступление в курском приграничье. По данным канала, силы ВС РФ зашли в Гордеевку со стороны сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. Российские бойцы наступают в районах Апанасовки и Мартыновки. Официально Минобороны РФ об этом не сообщало.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что в операции участвуют Тульская 106-я дивизия ВДВ, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, а также крымский десант.

Представитель российского силового ведомства рассказал РИА Новости, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота уничтожили группу солдат ВСУ у села Гордеевка.

Тем не менее военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок заявил, что действия ВС РФ в Курской области рано считать контрнаступлением. Правильнее говорить о серии контратак на западе Курской области, где достигнут территориальный успех.

«Надо заметить, с точки зрения военной терминологии последние события в Курской области (во всяком случае, по самым свежим из поступающих данных) называть «контрнаступлением», «операцией», «контрударом», наверное, не совсем корректно (или, во всяком случае, на этом этапе)», — считает он.

По его словам, целью стартовавшей накануне операции российских военных в регионе должен стать разгром противника, а ближайшей задачей — выход на госграницу России.

Атака в направлении Апанасовки

Российские войска отразили контратаку украинских подразделений в направлении нескольких населенных пунктов в Курской области, сообщило министерство обороны РФ в своей сводке.

В ней говорится, что подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили украинскую контратаку в направлении населенного пункта Апанасовка.

Кроме того, ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька, Борки и Фанасеевка.

За сутки Киев потерял в Курской области более 350 военнослужащих и 13 единиц техники, сообщает Минобороны РФ. В числе уничтоженной техники ВСУ — три танка, три бронетранспортера и семь боевых бронированных машин. Кроме того, российские войска поразили две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 19 автомобилей и артиллерийское орудие.