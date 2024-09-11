Игра на два фронта: Эрдоган потребовал вернуть Крым Украине

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на завершение конфликта Москвы и Киева «на основании территориальной целостности Украины». Он отметил, что международное право требует возвращения Крыма украинцам. Такое заявление Эрдоган сделал на фоне подготовки ко встрече с Владимиром Путиным и подачи заявки на членство в БРИКС. Зачем глава Турции призывает вернуть Украине Крым и как на это ответили в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Об этом он сказал в видеообращении к участникам IV саммита «Крымской платформы».

«Наша поддержка ее (Украины. — «Газета.Ru») независимости является постоянной, и возвращение Крыма Украине является требованием международного права», — цитирует слова политика агентство Anadolu.

Турецкий лидер напомнил, что ровно 80 лет назад Иосиф Сталин принял решение о депортации крымских татар и переселении их из Крыма в Узбекистан, соседние районы Казахстана и Таджикистана и ряд регионов РСФСР. Он подчеркнул, что боль от трагедии, которую пережили крымские татары, насильственно изгнанные со своей родины, не утихает до сих пор, а «аннексия Крыма, против которой Турция выступала с первого дня, еще больше усугубила страдания».

Эрдоган отметил также, что обеспечение безопасности и благополучия крымскотатарских турок, одного из коренных народов Крыма, — один из приоритетов внешней политики Турции (на полуострове проживают более 250 тыс. крымских татар).

«Мы искренне желаем, чтобы война завершилась справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Завершая свое выступление, я надеюсь, что работа, которую мы проводим в рамках платформы, будет способствовать международным усилиям по обеспечению мира», — заключил президент Турции.

Саммит «Крымская платформа» впервые был проведен 23 августа 2021 года в Киеве, в нем участвовали 47 стран. Целью мероприятия стало возвращение крымского вопроса в международную политическую повестку. Нынешний саммит проходит в Латвии.

«Не предмет переговоров»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Эрдогана, подчеркнув, что российские регионы будут обсуждаться в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Российские регионы являются территорией Российской Федерации, — читайте нашу Конституцию, — и предметом никаких переговоров не являются», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что многие годы Россия слышит подобные заявления от различных представителей Турции.

«Все эти годы мы доводим нашу позицию до турецкой стороны по официальным каналам, в том числе и публично. Они в курсе», — отметила она.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что турецкая сторона вправе приводить любые заявления и тезисы, но у РФ есть позиция по этому вопросу, обусловленная как историческими основаниями, так и правовыми, а главное — выбором жителей Крыма.

«Все ключевые политические силы однозначно считают, что здесь нет темы для дискуссий, какого-либо торга, на что иногда надеются на Западе. Крым российский. Это решенный вопрос и сомнению не подлежит», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

«Я думаю, что МИД в частности и всем, кто будет причастен к вопросам выстраивания внешней политики на соответствующих направлениях или к решению украинской проблемы, придется учитывать эту позицию», — констатировал он.

Другой член комитета ГД по международным делам Дмитрий Кузнецов отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что Эрдоган пытается играть на два фронта, пытаясь заслужить доверие всех сторон переговоров.

«Переговорщик должен нравиться всем сторонам. Видимо, турецкий лидер старается следовать этому правилу. Посмотрим, насколько получится. Еще к международному праву относится русско-турецкий Кючук-Кайнарджийский мирный договор о невозможности передачи Крыма третьей стороне (то есть не России). Хорошо бы услышать комментарий Эрдогана относительно его соблюдения», — сказал Кузнецов.

Кючук-Кайнарджийский мир — мирный договор между Российской и Османской империями, заключенный летом 1774 года. В документе признана «на вечные времена» независимость Крымского ханства, закреплено невмешательство в его дела как России, так и Турции.

Несмотря на заявление Эрдогана о том, что Крым должен быть возвращен Украине, продолжается подготовка к встрече президента Владимира Путина с турецким коллегой. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил сегодня журналистам, что визит Путина в Турцию состоится после завершения подготовки.

«Детали визитов нашего президента не раскрываем, не будем делать этого и сейчас», — добавил пресс-секретарь, отметив, что в Кремле рассчитывают на контакты лидеров РФ и Турции на саммите БРИКС в Казани.

2 сентября Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Как отмечали источники Bloomberg, турецкие власти приняли решение вступить в БРИКС несколько месяцев назад после неудачных переговоров о присоединении к Евросоюзу, кандидатом в который страна является с 1999 года. При этом Анкара намерена выполнять свои обязательства в рамках НАТО и поддерживать отношения со всеми государствами.

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Заявки на вступление также направили Малайзия и Азербайджан.