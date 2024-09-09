В Киеве произошли взрывы. Военная операция на Украине, день 929-й

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Назначение Андрея Сибиги новым главой МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы — «известного лица в европейских столицах», возглавлявшего дипведомство с марта 2020 года, — стало последней попыткой президента Владимира Зеленского «проявить свою силу», сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Сибига долгое время работал в офисе президента Украины под руководством «могущественного» главы администрации Андрея Ермака. И если Кулеба был сосредоточен на вопросах вступления Украины в НАТО и ЕС, то Ермак взял на себя большую часть дипломатической работы, курируя переговоры о гарантиях безопасности и налаживая отношения с США и Глобальным Югом.

Растущая концентрация власти в офисе украинского президента при Ермаке вызывает обеспокоенность у некоторых союзников, однако в недавнем интервью Зеленский дал понять, что это не так, пообещав «перестройку» кабмина. Тем не менее изменения в правительстве на прошлой неделе также «оставили западных союзников в недоумении». Глава государства, по данным агентства, возвысил тех, кто был близок к его внутреннему кругу, включая Сибигу.