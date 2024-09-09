«Их нужны тысячи». Что даст Украине своя баллистическая ракета

В конце августа Владимир Зеленский заявил, что Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты собственного производства. Он не привел никаких деталей, сославшись на секретность. По силам ли сегодня Украине разработать боеспособный оперативно-тактический ракетный комплекс и организовать серийное производство, а также при чем тут немецкие ракеты «Фау-2» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«В советские годы...»

До 1991 года все необходимые компетенции по разработке и серийному производству баллистических ракет на Украине имелись. Особо подчеркнем – были ранее, но в каком состоянии они находятся сегодня – это большой вопрос. То есть ясного понимания современных возможностей Украины в этой сфере у нас нет. Так что говорить, что подобные компетенции есть у Киева и в настоящее время, наверное, методически будет не совсем правильно.

Например, в Харькове в советские годы создавались системы управления для четырех поколений советских межконтинентальных баллистических ракет, трех поколений космических ракет-носителей, многих типов искусственных спутников земли и космических аппаратов. В Киеве изготавливали аппаратуру для баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности, баллистических ракет подводных лодок, космических ракет-носителей и космических аппаратов.

Наконец, нельзя не упомянуть производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени А.М. Макарова — крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники в Днепропетровске, где серийно производили межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты средней дальности.

И это далеко не полный перечень предприятий, которые могут на Украине принимать участие в разработке и производстве баллистических ракет.

А что с полигоном?

Теперь обратим внимание на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты. Возникает вопрос – а где было проведено подобное испытание? В советские времена на территории Украины не было ни одного научно-исследовательского испытательного полигона, с которого осуществлялись бы пуски баллистических ракет. Да что там баллистических – не было даже ни одного центра по боевому применению зенитных ракетных войск. Для подобных испытаний и стрельб Украина относительно небольшая и причем густонаселенная страна.

Конечно, если осуществлять пуски оперативно-тактических ракет на дальность в пределах 500 км, то в условиях военного времени и никакого полигона не надо.

Но далее критичным становится вопрос дальности. Поскольку если пускать ракету на 1000 км и более, то требуется трасса, на всем протяжении которой расположены отдельные контрольно-измерительные пункты (полигон – это в первую очередь измерения), обеспечена безопасность при падении ступеней носителей и боевых блоков, да и сделано многое другое. С созданием подобной трассы на Украине в современных условиях трудностей будет – хоть отбавляй.

При этом сами киевские власти заявляли, что дальность украинской ракеты составит 600-700 км. Такие характеристики назвал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Справедливости ради стоит отметить, что сегодня создание баллистических ракет давно перестало быть некоторым ноу-хау, доступным лишь избранным. И каких-то непреодолимых трудностей у Украины на этом пути не ожидается, тем более с учетом методической помощи государств-союзников и доступа к импортной электронно-компонентной базе.

Тут есть и еще один момент. В связи с тем, что практически вся территория Украины находится под огневым воздействием Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России, вполне справедливо высказывались опасения – а сможет ли Украина в таких условиях организовать крупномасштабное серийное производство баллистических ракет. Ведь одно дело – прототипы и предсерийные образцы, и совсем другое дело – поточное производство. И в данном случае речь идет о весьма значительной кооперации соисполнителей.

Опыт нацистской Германии

К слову говоря, такой опыт в мировой истории есть – в Германии в годы Второй Мировой войны была организована распределенная система производства компонентов для производства авиатехники и баллистических ракет типа «Фау-2». Часть производства при этом была перенесена под землю. И несмотря на массированные бомбардировки англо-американской стратегической авиации, выпуск самолетов и баллистических ракет в Германии практически не снизился. На Украине, кстати, уже начались разговоры о строительстве подземных сооружений и использовании в оборонных целях горных выработок.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что планируется перевести «стратегически важную производственную инфраструктуру под землю». Во время своего визита в Италию Зеленский заявил, что планирует строить под землей цеха по производству оружия и боеприпасов.

Другой вопрос, и весьма важный – Германия вложила в разработку и серийное производство крылатых и баллистических ракет типа «Фау-1» и «Фау-2» в свое время просто гигантские средства, а ведь отдача была, по большому счету, так себе. Ничего, кроме британского озлобления, на выходе не получилось. А если бы эти средства были вложены в Германии, к примеру, в ПВО и авиапром? Результат мог бы быть качественно другим. И не пойдет ли Украина по этому же пути?

Владимир Зеленский заявил, что Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты. Однако Система предупреждения о ракетно-ядерном ударе США и Система предупреждения о ракетном нападении России, которые, по идее, должны были зафиксировать этот пуск, не сделали по этому поводу никаких заявлений. В этом случае возникает вопрос – а был ли пуск?

Массированных ударов не будет

Если Украина сможет в ближайшее время организовать серийное производство оперативно-тактических комплексов с дальностью стрельбы в 700 км, то это, безусловно, существенно усилит боевые и оперативные возможности Вооруженных сил Украины.

Под ударами может оказаться значительная часть объектов страны (в первую очередь топливно-энергетического комплекса) и Вооруженных сил (аэродромы оперативно-тактической и Дальней авиации) в пределах европейской части России.

close Olga Sokolova/Global Look Press

Но, надо полагать, к подобному развитию событий уже готовятся Воздушно-космические силы ВС РФ. Зенитным ракетным системам С-300 и С-400 вполне по силам поражать такие цели. Отечественные ЗРС этого типа располагают так называемым потенциалом нестратегической ПРО.

А к тому, что противнику удастся организовать крупномасштабное серийное производство ОТРК, все же есть большие вопросы. Оптимистичным выглядит вариант, при котором на вооружение ВСУ будет поступать одна ракетная бригада (12-15 пусковых установок) в месяц.

А для того, чтобы оказать существенное влияние на ход вооруженной борьбы, потребуются многие сотни и тысячи ракет. Так что, скорее всего, если и будут пуски украинских оперативно-тактических баллистических ракет со стороны ВСУ, то в обозримом будущем они вряд ли будут носить характер массированных ударов и существенного влияния на ход вооруженной борьбы не окажут.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).