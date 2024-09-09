«Гонялся за третьей ракетой»: Сырский рассказал, как разбился F-16 Сырский пообещал раскрыть итоги расследования крушения F-16 в ближайшее время

Главком ВСУ Сырский сообщил, что разбившийся на Украине истребитель F-16 перед крушением «гонялся» за одной из российских ракет. При этом он не подтвердил и не опроверг версию о том, что самолет сбили из украинского ЗРК Patriot, пообещав «в ближайшее время» раскрыть результаты расследования. Украина потеряла свой первый F-16 в конце августа, в Раде назвали причиной крушения дружественный огонь. При этом WSJ предположила, что рядом с самолетом взорвалась ракета.

Разбившийся на истребителе F-16 украинский летчик пытался сбить ракету, рассказал главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью американскому телеканалу CNN.

«Он сбил две ракеты и атаковал, гонялся за третьей крылатой ракетой, используя бортовое оружие», — пояснил Сырский.

Другие подробности командующий отказался раскрыть и попросил дождаться результатов расследования Минобороны Украины. В частности, он не подтвердил и не опроверг версию, что летчика сбили дружественным огнем. Сырский пообещал, что украинские власти не будут скрывать свои выводы .

«Думаю, что результаты расследования будут известны всем в ближайшее время <...> Я не могу комментировать то, по чему еще нет результата», — резюмировал главком.

При этом Сырский подчеркнул эффективность F-16 на Украине. По его словам, ВСУ считают, что главная задача истребителей — сбивать крылатые ракеты, и самолеты хорошо показали себя в этом. Так, в инциденте с потерей F-16 в воздух подняли два борта, которые вместе «сбили четыре ракеты», утверждает главком.

Командующий также добавил, что Украина отправляла за границу обучаться полетам на F-16 лучших военных.

«Были отобраны лучшие летчики <...> Конечно, они приехали хорошо подготовленными, что подтвердили и наши партнеры, и получили все допуски на эксплуатацию этих самолетов», — описал Сырский.

Дружественный огонь, потеря управления или взрыв ракеты?

Первый из переданных Украине истребителей F-16 разбился 26 августа — спустя несколько недель после того, как ВСУ получили эти самолеты. За штурвалом был 30-летний подполковник Алексей «Moonfish» Месь, который прошел ускоренное обучение в США. Генштаб Украины подтвердил потерю истребителя только 29 августа, заявив, что F-16 участвовал в отражении ракетной атаки.

«Во время захода на цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, он потерпел крушение», — сообщил Генштаб без объяснения причин.

Нардеп Марьяна Безуглая, известная резкой критикой командования ВСУ, 29 августа заявила, что истребитель сбили ракетой украинского ЗРК Patriot «из-за дискоординации между подразделениями». Она уточнила, что тогда Украина пережила один из самых мощных обстрелов.

«В докладах отметили, что он [летчик] «не справился с управлением» <...> Война есть война, такие эпизоды возможны. Но культура лжи в командовании Воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается», — возмутилась Безуглая.

Николай Олещук, бывший тогда командующим украинскими Воздушными силами, в ответ сообщил, что в армии не хотели раскрывать информацию о потере истребителя до окончания расследования. Безуглую он при этом назвал «инструментом для дискредитации» военного руководства и пообещал, что той придется извиняться перед армией в суде. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил Олещука, объяснив, что настало «время выводов».

До сих пор точная причина крушения F-16 неизвестна. Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники 6 сентября писала, что возле самолета взорвалась российская ракета, из-за чего пилот мог опуститься слишком низко к земле. Издание отмечало, что украинским летчикам в принципе не хватает опыта для управления истребителями.

«Эта катастрофа показала, что происходит, когда пытаешься торопить события», — говорилось в материале WSJ.