«Очень тонко подтолкнуть к миру»: Шольц решил убедить Киев отдать часть территории Песков: Кремль не знает деталей плана Шольца по поводу переговоров на Украине

Олаф Шольц готовит свой план урегулирования на Украине, предусматривающий территориальные уступки со стороны Киева, сообщила La Repubblica. По данным газеты, он добивается славы «канцлера мира» на фоне снижения поддержки и провала своих сторонников на выборах в ФРГ. Накануне Шольц уже призвал к скорейшему достижению мира и выступил за участие РФ во втором «мирном саммите». В Кремле заявили, что о «плане Шольца» знают только из СМИ, а в Госдуме увидели в его заявлениях «уловку».

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет убедить Украину отдать России часть территории ради мира, сообщила итальянская газета La Repubblica.

«Шольц работает над мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров. Суть в том, чтобы Киев согласился на территориальные уступки <...>У Шольца есть план — войти в историю как «канцлер мира», — заявило издание.

Недавно канцлер столкнулся с внутренними политическими проблемами. Опрос немецкого канала ZDF показал, что 77% респондентов считают его слабым лидером, при этом 75% также недовольны работой федерального правительства. Канал назвал такой результат «рекордно плохим».

Кроме того, на выборах в местные парламенты на востоке Германии 1 сентября сторонники Шольца проиграли правым радикалам — партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Шольц назвал результаты тревожными и заявил, что эта партия «разделяет общество и разрушает репутацию» страны. АдГ, в частности, неоднократно критиковала поставки оружия на Украину и предлагала помогать Киеву, только если он покажет готовность к миру. В Евросоюзе обвиняли партию в «пропаганде для Путина».

«Ошеломленный разрушительными итогами выборов <...> канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из угла», — написала La Repubblica.

«Необходимо быстрее достичь мира»

Накануне Шольц заявил в интервью ZDF, что пора обсудить мир на Украине, и выступил за участие Москвы во втором «саммите мира» (на первый Россию не приглашали).

«Считаю, что сейчас самое время, когда необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации и быстрее достичь мира», — сказал канцлер.

При этом Шольц рассказал, что провел «доверительный разговор» с украинским лидером Владимиром Зеленским. С последним у германского политика, по его словам, хорошие отношения. Он также пообещал сделать все, чтобы и дальше поддерживать Киев. При этом Шольц признал, что результаты выборов показывают недовольство «некоторых» немцев поддержкой Украины.

По мнению члена бундестага от «Христианско-демократического союза» (ХДС) Родериха Кизеветтера, Шольц хочет подтолкнуть Украину к «псевдомиру» на российских условиях. Для этого Берлин будет постепенно сокращать помощь Киеву и поддерживать «фиктивные переговоры».

«Действия канцлера предсказуемы, поскольку вписываются в стратегию СДПГ (Социал-демократическая партия Германии, к ней принадлежит Шольц. — «Газета.Ru»), направленную на то, чтобы очень тонко подтолкнуть Украину к псевдомиру, установленному Россией», — заявил Кизеветтер.

Он также раскритиковал слова Шольца об участии Москвы во второй конференции. Депутат выразил мнение, что подобные предложения создают у немецкого общества «ложные» представления о происходящем и подрывают безопасность ФРГ.

«Шольц хочет выставить себя канцлером мира, но он ухудшает ситуацию для Украины и тем самым ослабляет европейскую и немецкую безопасность», — резюмировал Кизеветтер.

«Сначала надо разобраться с бандитами»: позиция Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле о «мирном плане» Шольца знают исключительно из средств массовой информации.

«Мы знаем не более того, что сообщали СМИ. Что идет подготовка некоего плана. Но мы не знаем, о каких деталях там может идти речь. Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но нужно понимать, о чем идет речь», — сказал он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что «каких-то реальных очертаний» мирного урегулирования на Украине «фактически не прослеживается». Он пояснил, что Москва «слышит разные заявления из европейских стран», но не из «той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом».

В Госдуме предложение Шольца позвать Москву на новую конференцию восприняли как уловку. Член комитета по международным делам Дмитрий Белик предположил, что так на Западе «прощупывают» реакцию Москвы.

«Шольц — это пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы прощупать почву для возможных переговоров, а затем потребовать уступки. Иного пути по Украине Запад не видит, и этот путь для нас неприемлем», — заявил депутат.

МИД РФ исключал участие в «мирном саммите». Ведомство неоднократно поясняло, что на таких конференциях проталкивают «формулу мира» Зеленского, которую в России считают ультимативной и тупиковой. По оценкам МИД, первая конференция оказалась провальной, так как на нее не удалось собрать достаточно высокое представительство разных стран, поэтому теперь Киев и его союзники пытаются «реабилитироваться».

Президент России Владимир Путин 2 сентября повторял, что Москва готова к переговорам по Украине, но сначала надо отбить вторжение ВСУ в Курскую область.

«Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», — пояснил Путин.

Вскоре после вторжения в начале августа президент говорил, что о переговорах с Киевом теперь не может идти речи. Однако впоследствии он уточнил, что «российские власти никогда не отказывались» от разрешения конфликта мирным путем.

«По поводу мирных переговоров. Я всегда говорил о том, что мы хотим все спорные вопросы решать мирными средствами <...> Люди проходят через тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачи, которую противник ставил перед собой, – остановить наше наступление на Донбассе – они не достигли <...> Поэтому уверен, что и эта провокация провалится. Мне кажется, после этого [у Киева] возникнет желание действительно не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами», — добавил Путин.