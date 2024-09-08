Военная операция на Украине, день 928-й

08:21

❗️ Три человека (в том числе двое детей) ранены в результате попадания обломков воздушных целей в селе Никольское Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, также разрушены два частных дома, повреждены четыре многоквартирных дома, 12 частных домовладений, две хозпостройки, два коммерческих объекта, три автомобиля и автобус.