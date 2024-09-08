Атака на АЭС, минирование поселка: чего добиваются ВСУ в Курской области Командир Лазарь: ВСУ заминировали поселок Нижний Мордок в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о провале плана ВСУ к 3 сентября продвинуться к Курской АЭС для ее обстрела. При этом, по его словам, бойцы противника сейчас готовятся к новой такой операции. Кроме того, стало известно, что ВСУ дистанционно заминировали немецкими минами весь поселок Нижний Мордок в Курской области. По мнению главы МИД России Лаврова, ВСУ находятся в состоянии агонии на фоне вторжения в Курскую область. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Провал атаки на АЭС

Вооруженные силы Украины к 3 сентября планировали продвинуться к Курской АЭС для ее обстрела, но реализовать эти планы не удалось, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Мы знаем, что на третье число опять у него (противника) было запланировано взятие огромного участка территории, пододвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность обстреливать ее с артиллерийских установок»,

— рассказал генерал-майор в беседе с агентством ТАСС.

По словам Алаудинова, планам ВСУ помешали российские войска. В настоящее время, как сообщил командир спецназа «Ахмат», ВСУ продолжают перегруппировываться, а также снимать с других участков свои подразделения. Алаудинов считает, что украинские бойцы в ближайшие дни еще раз попытаются продвинуться ближе к атомной станции для атаки.

Мины и ракеты

Командир одного из подразделения 14-го армейского корпуса, действующей в составе российской группировки войск «Север», с позывным «Лазарь» рассказал в беседе с РИА Новости, что ВСУ дистанционно заминировали «немецкими противоднищевыми минами с антеннами» весь поселок Нижний Мордок в Курской области.

По словам военного, на четвертые сутки эти мины автоматически сдетонировали самостоятельно. «Лазарь» отметил, что из местных жителей никто не пострадал, ранения получили только три коня и стадо баранов. Российские бойцы насчитали в течение десяти минут 70 подрывов.

Накануне врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что российские силы ПВО сбили ракету ВСУ в небе над Курской областью. Также, по его данным, в приграничном районе Курской области сбили две управляемые авиационные бомбы противника.

Украинцы в плену

Военный корреспондент Александр Коц в свою очередь сообщил, что трое российских морпехов взяли в плен семь солдат ВСУ в Курской области и вывели их из-под обстрелов.

Как рассказал военкору один из пленных, его подразделение должно было прикрывать отход украинских спецназовцев из курского села, однако начавшийся сильный артобстрел вынудил солдат ВСУ спрятаться в подвале. Там их нашли вошедшие в село морпехи Черноморского флота.

По словам Коца, почти сразу после этого украинские войска сами начали обстрел села из артиллерии, и российским военным пришлось спрятаться в подвале вместе с пленными. Там они просидели двое суток.

Агония ВСУ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным высказал мнение, согласно которому на фоне вторжения украинских войск в Курскую область «агония» Украины становится очевидной для всех.

«Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, можно ли будет когда-то развернуть антироссийскую риторику на Украине.

По его словам, украинские власти «выполняют заказ Запада» и хотят превратить страну «в нацистскую угрозу Российской Федерации в очередной раз». У них это не выйдет, подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.