Поисково-спасательные работы после ракетного удара по колледжу ВСУ в Полтаве, 5 сентября 2024 года

Подполковники и майор: на Украине назвали погибших в учебном центре Полтавы Горсовет Полтавы назвал имена погибших при ракетном ударе преподавателей ВСУ

Власти Украины назвали имена шести погибших при ракетном ударе по колледжу ВСУ в Полтаве. Среди них трое высокопоставленных военных. Всего при обстреле погибли более 50 человек и пострадали свыше 300. Российские СМИ также писали об иностранных инструкторах среди жертв.

При ракетном ударе по колледжу ВСУ в Полтаве (179-й объединенный учебно-тренировочный центр) погибло шесть преподавателей, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на полтавский горсовет.

В списке погибших два подполковника и майор. В числе первых 52-летний старший преподаватель Андрей Назаренко и 50-летний помощник начальника колледжа Сергей Дюдюк. Также убит 55-летний майор Сергей Андрущук, работавший старшим инженером технической части. Кроме них в перечне трое без указания военного звания: 31-летний инструктор Виталий Кучерук, 33-летний водитель Дмитрий Рычагов и 52-летний Владимир Куликов, о котором не сказано ничего, кроме возраста.

Всего при обстреле 3 сентября погибло 55 человек, пострадали 328 , как передавали украинские власти. Разбирать завалы закончили только 5 сентября. Спасатели говорили, что находили среди обломков тела «без ног, других без рук, некоторых даже без голов».

«Когда мы приехали [на место удара], единственное, что я помню, — это груды тел, разбросанных по всей территории института», — описывали волонтеры.

Некоторые российские СМИ писали, что реальное число потерь выше, до 500 погибших и раненых. Источники ТАСС и РИА Новости также заявляли, что в числе жертв «однозначно» должны быть иностранные инструкторы. Минобороны России также указывало, что ударило по центру, где зарубежные инструкторы готовили специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов дронов.

«Не секрет, что подготовку украинских специалистов РЭБ и связи проводят зарубежные военные. Иногда отставные, иногда нет», — пояснял Telegram-канал «Военная хроника».

Конкретно в Полтаве украинцев обучали инструктора из Швеции, утверждали некоторые российские Telegram-каналы со ссылкой на «работающую в интересах ВСУ» иностранного волонтера Бритту Элвангер. Та, якобы, написала в соцсетях, что знала одного из погибших и «они уже несколько месяцев помогали украинским ребятам». Однако этот пост оказался фейком, который опровергла сама Элвангер. Власти Швеции, включая минобороны, тоже не подтвердили информацию о гибели шведских инструкторов.

Почему удар оказался таким успешным для России

На Украине после атаки разразился скандал, связанный с тем, что некоторые (например, нардеп Марьяна Безуглая) рассказали о торжественном построении учащихся колледжа перед обстрелом, что привело к таким жертвам. Представители ВСУ и руководство центра в ответ заявили, что построения или других массовых мероприятий в тот день не было, шли обычные занятия. Однако в колледже одновременно собралось около 700 военных , что создало небезопасную ситуацию.

«Сумская и Полтавская области в дополнение к Харьковской должны очень внимательно относиться к воздушной тревоге, а скопления людей должны быть сведены к минимуму, поскольку эти регионы граничат с Курским плацдармом. К сожалению, военное руководство этого не учло при планировании наступательной операции. Есть последствия. И это только один случай среди других разных поражений за последний месяц», — комментировала Безуглая.

Очевидцы говорят, что между воздушной тревогой и прилетом по колледжу двух российских ракет «Искандер-М» прошло всего несколько минут, поэтому не все успели добраться до укрытий. Той же версии придерживается украинское Минобороны.

«Те, кто находился в классах рядом с убежищем и сумел быстро добраться туда, выжили», — отмечал директор учебного центра Игорь Мацюк.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом заявил, что воздушной тревоги при обстреле вообще не было. «Все остальное — каждую деталь — должны установить и проверить в ходе расследования», — подчеркивал политик.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное дело о халатности (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Собственное расследование начало и командование сухопутных сил Украины. После удара в ВСУ обещали усилить защиту на своих учебных объектах и «требования к дисциплине и командованию наших частей».