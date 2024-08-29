Как расширялось НАТО: история продвижения альянса на Восток Краткая история создания и расширения НАТО

С момента своего основания в 1949 году НАТО претерпело значительные изменения и расширения, став одной из самых влиятельных военно-политических организаций в мире. Что такое НАТО, какие страны входят в блок и как с годами расширялся альянс — в материале «Газеты.Ru».

Что такое НАТО

НАТО — это международная военно-политическая организация. На английском аббревиатура NATO расшифровывается как North Atlantic Treaty Organization и переводится как Организация Североатлантического договора.

4 апреля 1949 года был создан альянс в противовес Советскому Союзу

Главная цель альянса — гарантия безопасности и свободы стран-участниц. Для этого они используют как военные, так и политические средства.

Главный документ альянса — Североатлантический договор, в котором закреплен основополагающий принцип военного блока, — коллективная оборона, прописанная в пятой статье. В соответствии с этим принципом, при нападении на одного или нескольких членов НАТО, это рассматривается как атака на весь альянс , и другие союзники обязаны оказать помощь стране, находящейся под угрозой.

За всю историю существования НАТО пятая статья была применена только однажды. США задействовали ее для получения поддержки союзников после совершенных террористической организацией «Аль-Каида» (организация запрещена в России) атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

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Какие страны входят в НАТО

В 1949 году в состав НАТО вошли 12 стран: Бельгия, Канада, Дания, Франция, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Великобритания и США. Позже к альянсу стали присоединяться новые участники. Всего в НАТО входят 32 государства.

Страны НАТО на 2024 год:

Албания;

Бельгия;

Болгария;

Венгрия;

Германия;

Греция;

Дания;

Исландия;

Испания;

Италия;

Канада;

Латвия;

Литва;

Люксембург;

Нидерланды;

Норвегия;

Польша;

Португалия;

Румыния;

Северная Македония;

Словакия;

Словения;

Великобритания;

США;

Турция;

Финляндия;

Франция;

Хорватия;

Черногория;

Чехия;

Швеция;

Эстония.

Еще три страны — Грузия, Украина и Босния и Герцеговина — являются кандидатами на вступление. Возможное их участие в НАТО вызывает серьезные разногласия внутри организации, поскольку в альянсе опасаются, что это может привести к негативным политическим последствиям.

Общая численность военнослужащих стран — участниц НАТО составляет 3,36 млн человек, а военный бюджет оценивается в 1,26 трлн долларов США.

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Кто может стать членом НАТО

Альянс придерживается так называемой политики «открытых дверей». Она закреплена в 10-й статье Вашингтонского договора и дает возможность вступить в НАТО любой европейской стране, которая может внести вклад «в безопасность Североатлантического региона».

Любое решение о приглашении той или иной страны вступить в альянс принимается Североатлантическим советом на основе консенсуса между всеми союзниками.

«Ожидается, что страны, стремящиеся к членству в НАТО, также должны достичь определенных политических, экономических и военных целей, чтобы гарантировать, что они внесут свой вклад в безопасность альянса и станут его бенефициарами», — отмечается на официальном сайте НАТО.

Кроме того, страна-кандидат должна разделять принципы Североатлантического договора.

С апреля 1999 года предварительным шагом для для вступления в НАТО является утверждение Программы действий по членству (ПДЧ). В ней прописаны меры по подготовке государства к членству в альянсе.

Как расширялось НАТО: историческая справка по годам

С момента своего создания в 1949 году НАТО претерпело значительное расширение. Первоначально сформированный как оборонительный союз против возможной агрессии со стороны Советского Союза, альянс постепенно включал в свой состав все больше стран. Вместе с тем после распада СССР западные страны заверяли Москву, что не будут расширять блок в направлении российских границ.

Расширение НАТО происходило в несколько этапов, каждый из которых был обусловлен «геополитическими изменениями и стремлением стран к укреплению своей обороноспособности».

1949 год: создание НАТО

4 апреля 1949 года 12 стран подписали Североатлантический договор, положив начало созданию НАТО. В число основателей вошли США, Канада и десять западноевропейских государств: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Франция. Основная цель создания альянса заключалась в коллективной обороне перед лицом возможной советской агрессии.

1952 год: Греция и Турция

Первое расширение НАТО произошло в 1952 году, когда в Альянс вступили Греция и Турция. Их вступление было вызвано необходимостью укрепления южного фланга НАТО в условиях обострения напряженности в Восточном Средиземноморье и возможной угрозы со стороны Советского Союза, который к тому времени уже продемонстрировал свои амбиции в Восточной Европе.

1955 год: Западная Германия

Западная Германия стала членом НАТО в 1955 году, что стало значимым шагом в процессе восстановления и реинтеграции Германии в западное сообщество после Второй мировой войны. Это вызвало негативную реакцию Советского Союза и стало одной из причин создания Организации Варшавского договора — военного блока восточноевропейских стран под эгидой СССР.

1982 год: Испания

Испания присоединилась к НАТО в 1982 году — спустя семь лет после смерти диктатора Франциско Франко. Вступление Испании в альянс стало важным этапом в ее демократическом переходе и стремлении интегрироваться в западные структуры. Членство Испании в НАТО было одобрено на поведенном в 1986 году в стране референдуме.

1999 год, первое постсоветское расширение: Польша, Чехия и Венгрия

После окончания Холодной войны НАТО начало процесс расширения на Восток. Вступление новых членов из Центральной и Восточной Европы стало возможным благодаря краху коммунистических режимов и распаду Советского Союза.

Первые бывшие страны Варшавского договора, вступившие в НАТО, — Польша, Чехия и Венгрия. Они присоединились к альянсу 12 марта 1999 года.

2004 год: самое масштабное расширение на Восток

В 2004 году НАТО приняло в свои ряды сразу семь стран: Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию и Словению.

Это расширение стало самым масштабным в истории альянса и охватило значительную часть Восточной Европы, включая три бывшие советские республики.

2009 год: Албания и Хорватия

Албания и Хорватия стали членами НАТО 1 апреля 2009 года. Их вступление стало важным шагом в интеграции Балкан в евроатлантические структуры и стабилизации региона после кровавых конфликтов 1990-х годов на территории Югославии.

2017 год: Черногория

Черногория присоединилась к НАТО 5 июня 2017 года. Этот шаг стал результатом долгих лет реформ и усилий страны по укреплению своих демократических институтов.

2020 год: Северная Македония

Северная Македония стала членом НАТО 27 марта 2020 года. Ее вступление было задержано из-за споров с Грецией по поводу названия страны, но после разрешения этого конфликта страна смогла стать частью альянса.

Спор об именовании Македонии Использование названия страны «Македония» было предметом спора с соседней Грецией в период с 1991 по 2019 год, в результате которого Греция наложила вето на переговоры о вступлении в ЕС и НАТО, которые длились с 2008 по 2019 год.



Греция считала, что имя нового государства является узурпацией имени ее исторической провинции и что идеологема македонизма, кроме прочего, несет с собой фальсификацию истории и необоснованные идеи ирредентизма (политика государства, партии или политического движения по объединению народа, нации, этноса в рамках единого государства) и претензий на территории Северной Греции.



2022-2024 годы: Финляндия и Швеция

В 2022 году, на фоне российско-украинского конфликта, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, что стало историческим шагом для этих нейтральных стран. Финляндия официально присоединилась к НАТО в 2023 году, а Швеция — в 2024 году.