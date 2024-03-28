История НАТО: зачем создавался и как расширялся военный альянс Главное о Североатлантическом альянсе: какие страны в него входят, в чем его цели и задачи

4 апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора, который стал учредительным документом для создания НАТО. Как появился этот военный альянс, в чем были его изначальные цели и как они менялись, как расширялось НАТО и сколько стран сейчас в него входят — в материале «Газеты.Ru».

История создания НАТО

Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organisation, NATO от этого происходит российское название НАТО, которое является транслитерацией английской аббревиатуры) — военно-политический союз стран Европы, США и Канады, целью которого стали обеспечение безопасности всех членов и соблюдение принципов устава ООН. Альянс создали вскоре после Второй мировой войны в качестве оборонительного блока.

Весной 1947 года президент США Гарри Трумэн решил объединить единомышленников, усмотрев угрозы и вызовы со стороны развивающегося Советского Союза, рассказал «Газете.Ru» историк, сотрудник московского военно-исторического Музея Победы Антон Лиманов. Спустя еще год Великобритания, Франция, Люксембург, Бельгия и Нидерланды заключили в Брюсселе пакт, который и лег в основу НАТО.

4 апреля 1949 года 12 стран подписали Североатлантический договор в Вашингтоне. В их число вошли Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Нидерланды, Португалия, США и Франция. В 1954 году на вступление в НАТО подавал заявку и СССР, однако безрезультатно — ему отказали в членстве.

Структура НАТО предусматривает создание объединенных вооруженных сил под единым командованием, что было новшеством в послевоенной международной политике. Вашингтонский договор закрепил принцип коллективной обороны, согласно которому атака на одного из членов альянса рассматривается как атака на всех его членов, что отражено в статье 5 — самом известном пункте договора.

Интересный факт: статью 5 использовали всего один раз — после террористического акта 11 сентября 2001 года в США.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Цели НАТО

В начале своего существования НАТО сосредотачивалось в основном на военных аспектах безопасности, стремясь к укреплению оборонного потенциала Западной Европы. Со временем функции и задачи альянса расширились. В последние годы на саммитах регулярно поднимаются вопросы по усилению и укреплению политической стабильности стран-участниц и адаптации к новым вызовам в меняющемся мире.

После окончания Холодной войны, когда отпала необходимость в противодействии Советскому Союзу, одним из главных вызовов для НАТО стал международный терроризм. А с развитием новых технологий все более актуальными становятся вопросы защиты от киберугроз.

Сегодня НАТО провозглашает своей основной целью защиту свободы и безопасности всех ее государств-членов политическими и военными средствами.

Расширение НАТО

В процессе расширения НАТО выделяется несколько крупных волн, в результате которых к альянсу присоединились новые члены из Центральной и Восточной Европы. Первая прошла в 1999 году, когда в альянс вступили Польша, Венгрия и Чешская Республика . Эти страны Восточной Европы стремились обеспечить свою безопасность в постсоветский период и интегрироваться в западные политические и экономические структуры.

Вторая волна последовала в 2004-м, когда НАТО приняло семь новых членов: Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию и Словению . Это было крупнейшее расширение в истории альянса, увеличившее его влияние в Балтийском регионе.

Последними к военному блоку присоединились Финляндия и Швеция — в 2023 и 2024 году соотвественно. Обе страны долгое время сохраняли нейтралитет, но подали заявки на вступление после начавшейся в 2022-м российской военной операции на Украине, увидев в происходящем угрозу для собственной безопасности.

Какие страны входят в НАТО

На сегодняшний день действующими членами НАТО являются 32 страны: Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Северная Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония, Финляндия, Швеция.

О планах присоединиться к НАТО также объявили Босния и Герцеговина, Грузия, Украина и частично признанное Косово.

Босния и Герцеговина уже получила так называемый «План действий по членству» — присоединилась к программе принятия новых участников в альянс, которая предполагает консультативную помощь стране-кандидату по приведению своих политических, экономических, военных и правовых норм в соответствие с натовскими стандартами. В ожидании такого плана пока находится Грузия. Украине он не требуется, так как в 2023 году альянс решил упростить для страны процедуру вступления.

Самая сложная ситуация — у Косова, которое не все действующие члены НАТО признают как независимое государство. Так как для вступление новой страны в альянс нужно согласие всех членов, возможность принятия Косова пока даже не рассматривается.

Структура и управление НАТО

Структура НАТО представляет собой сложную систему, которая включает политические и военные органы управления, а также различные организации и агентства.

Политические органы. Североатлантический совет (САС) — главный политический орган НАТО, в который входят представители всех стран-членов. Совет собирается на различных уровнях (министры иностранных дел, министры обороны, главы государств и правительств), чтобы обсудить общую политику и принять решения по ключевым вопросам.

Военный комитет действует как основной источник военных советов для САС и руководит планированием в оборонительных операциях.

Верховное командование союзных сил в Европе (SHAPE) и Верховное союзное командование по трансформации (ACT) также занимают высокое положение в иерархии НАТО. Первый планирует и проводит военные операции в Европе, а второй занимается трансформацией альянса и развитием инноваций.

НАТО также активно сотрудничает с рядом стран, которые не входят в альянс, и с международными организациями. Так, в рамках программ «Партнерство ради мира», «Средиземноморский диалог» и «Стамбульская инициатива сотрудничества» с нечленами НАТО обсуждаются вопросы повышения региональной безопасности и стабильности.

Самые известные военные операции НАТО

close 100% Последствия бомбардировок НАТО, Югославия, 1999 год Reuters

Югославия



В начале 1990-х годов развернулась Боснийская война, которая произошла на фоне распада Югославии, и Североатлантический альянс вмешался в боевые действияя. В 1993-м в рамках операции «Запрет полетов» (Operation Deny Flight) военные самолеты НАТО старались контролировать воздушное пространство бывшей Югославии, чтобы подавить конфликт. Однако миссия оказалась не слишком эффективной. Спустя два года НАТО запустило новую операцию — «Обдуманная сила» (Operation Deliberate Force). Основной целью было давление на сербские силы в Боснии, чтобы заставить их отступить от осажденных городов и прекратить обстрелы. Это действительно ослабило военную мощь сербских сил в Боснии и способствовало началу мирных переговоров. В итоге стороны конфликта подписали Дейтонский мирный договор в декабре 95-го. Так закончилась война.

После боснийских событий обострился конфликт между сепаратистами Косовской освободительной армии (КОА) и силами правительства Сербии. В регионе начались массовые убийства и этнические чистки, разразился гуманитарный кризис. В 1999 году НАТО провело военную операцию «Союзная сила» (Allied Force) против Югославии, целью которой было провозглашено предотвращение геноцида в Косове. В течение 78 дней альянс проводил бомбардировки по сербским военным базам, заводам, мостам, радиостанциям и другим ключевым объектам. Это привело к гибели в том числе и мирного населения в Сербии.

Ответ на 11 сентября



В ответ на террористические атаки 11 сентября 2001 года НАТО задействовало свои военно-морские силы в Средиземном море в рамках операции «Активные усилия» (Active Endeavour). Затем ей взамен запустили операцию «Морской страж» (Sea Guardian). Целю этих мероприятий было предотвратить контрабанду оружия, которое могло бы быть использовано террористами.

С 2003 по 2014 годы НАТО возглавило Международные силы безопасности в Афганистане ( ISAF ), чьи действия были направленны на борьбу с терроризмом и поддержку местного правительства. После завершения ISAF альянс начал миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support) и «Страж свободы» (Freedom's Sentinel) для обучения афганских военных безопасности и проведению контртеррористических операций.

В 2009 году НАТО участвовало в операции «Океанский щит» (Ocean Shield) по борьбе против пиратства у берегов Сомали и укреплению морской безопасности в районе Африканского Рога.

В 2011 году альянс провел операцию «Объединенный защитник» (Unified Protector) в Ливии. Задачей было соблюдение оружейного эмбарго ООН, обеспечение бесполетной зоны и защита населения в условиях гражданской войны. Это была одна из крупнейших операций блока.

Проекты НАТО

Учитывая важность для альянса безопасности на восточном фланге, НАТО создало в 2014 году Объединенную оперативную группу повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), которая имеет право применить силу в течение 48 часов. Согласно данным на начало 2023-го, в нее входило порядка 11,5 тыс. военных.

В 2016 году началось развертывание многонациональных боевых групп в Восточной Европе для укрепления обороны альянса. Спустя год были полностью укомплектованы батальоны: общая численность военнослужащих — более 4,5 тыс. В 2022 году создали четыре боевые группы: в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии.

В 2019 году космос был признан операционной сферой НАТО наряду с воздушным, морским и киберпространством, что отражает важность космических технологий для национальной и коллективной безопасности членов альянса. Так, спустя год на авиабазе в Рамштайне (Германия) открыли космический центр НАТО, а позже решили активизировать работы по созданию эффективных систем противоракетной обороны.

close 100% Авиабаза Рамштайн в Германии Michael Probst/AP

В декабре 2020 года генсек альянса Йенс Столтенберг представил программу «НАТО — 2030: Единство в новой эре». Она направлена на адаптацию альянса к будущим вызовам, включая углубление политического диалога между союзниками, укрепление оборонных возможностей и инвестирование в инновации. Эта программа также подчеркивает важность поддержания трансатлантической связи и дальнейшего расширения глобальных партнерств для содействия международному миру и стабильности.

Зимой 2023 года министры обороны стран альянса приняли новую концепцию военного планирования. Они договорились расширить военную помощь Грузии и Молдавии. Весной того же года министры сообщили о разработке стратегической многолетней программы помощи Украине.

Финансирование и бюджет НАТО

Финансирование НАТО основывается на сложной системе, предусматривающей распределение расходов между странами-членами. Эта система обеспечивает поддержание операций, административные и инфраструктурные нужды альянса.

Прямые взносы направляют на обеспечение общих бюджетов и программ НАТО. Эти взносы распределяются согласно установленной формуле, учитывающей валовый национальный доход (ВНД) каждой страны-участницы. Более богатые страны вносят больший вклад.

Косвенные взносы связаны с затратами, которые члены блока несут при участии в операциях и миссиях НАТО. Это включает расходы на обеспечение своих военных контингентов, оборудование и логистику.

Совокупные расходы всех членов НАТО в 2020 году составили более 57% общемирового объема выделяемого на военные расходы, заявил «Газете.Ru» историк Антон Лиманов. Он добавил, что участники альянса на саммите в 2014 году договорились, что их цель — достижение или поддержание целевых расходов на оборону не менее 2% от их ВВП до 2024 года.

Роль НАТО в мировой политике

Изначально блок ставил перед собой цель сдерживать СССР. После Второй мировой войны нарастало напряжение между США и их союзниками и Советским Союзом. Западные страны были обеспокоены военной мощью последнего, поэтому продумывали стратегию по сдерживанию советского влияния, пояснил Лиманов.

Но в 1991 году СССР развалился. Необходимости в НАТО больше не было, но союз между странами сохранился. Они поставили перед собой новую задачу — предстать в качестве борца с международным терроризмом.

«Роль НАТО в мировой политике — ведущая. Дело в том, что государства НАТО — фактически золотой миллиард: страны Европы и Северной Америки, которые самые богатые. Они создали этот блок, чтобы поддерживать свое доминирование и статус», — заключил историк.