История НАТО: зачем создавался и как расширялся военный альянс

История создания НАТО
Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organisation, NATO от этого происходит российское название НАТО, которое является транслитерацией английской аббревиатуры) — военно-политический союз стран Европы, США и Канады, целью которого стали обеспечение безопасности всех членов и соблюдение принципов устава ООН. Альянс создали вскоре после Второй мировой войны в качестве оборонительного блока.
Весной 1947 года президент США Гарри Трумэн решил объединить единомышленников, усмотрев угрозы и вызовы со стороны развивающегося Советского Союза, рассказал «Газете.Ru» историк, сотрудник московского военно-исторического Музея Победы Антон Лиманов. Спустя еще год Великобритания, Франция, Люксембург, Бельгия и Нидерланды заключили в Брюсселе пакт, который и лег в основу НАТО.
4 апреля 1949 года 12 стран подписали Североатлантический договор в Вашингтоне. В их число вошли Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Нидерланды, Португалия, США и Франция. В 1954 году на вступление в НАТО подавал заявку и СССР, однако безрезультатно — ему отказали в членстве.
Структура НАТО предусматривает создание объединенных вооруженных сил под единым командованием, что было новшеством в послевоенной международной политике. Вашингтонский договор закрепил принцип коллективной обороны, согласно которому атака на одного из членов альянса рассматривается как атака на всех его членов, что отражено в статье 5 — самом известном пункте договора.
Интересный факт: статью 5 использовали всего один раз — после террористического акта 11 сентября 2001 года в США.
Цели НАТО
В начале своего существования НАТО сосредотачивалось в основном на военных аспектах безопасности, стремясь к укреплению оборонного потенциала Западной Европы. Со временем функции и задачи альянса расширились. В последние годы на саммитах регулярно поднимаются вопросы по усилению и укреплению политической стабильности стран-участниц и адаптации к новым вызовам в меняющемся мире.
После окончания Холодной войны, когда отпала необходимость в противодействии Советскому Союзу, одним из главных вызовов для НАТО стал международный терроризм. А с развитием новых технологий все более актуальными становятся вопросы защиты от киберугроз.
Сегодня НАТО провозглашает своей основной целью защиту свободы и безопасности всех ее государств-членов политическими и военными средствами.
Расширение НАТО
В процессе расширения НАТО выделяется несколько крупных волн, в результате которых к альянсу присоединились новые члены из Центральной и Восточной Европы. Первая прошла в 1999 году, когда в альянс вступили Польша, Венгрия и Чешская Республика. Эти страны Восточной Европы стремились обеспечить свою безопасность в постсоветский период и интегрироваться в западные политические и экономические структуры.
Вторая волна последовала в 2004-м, когда НАТО приняло семь новых членов: Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию и Словению. Это было крупнейшее расширение в истории альянса, увеличившее его влияние в Балтийском регионе.
Последними к военному блоку присоединились Финляндия и Швеция — в 2023 и 2024 году соотвественно. Обе страны долгое время сохраняли нейтралитет, но подали заявки на вступление после начавшейся в 2022-м российской военной операции на Украине, увидев в происходящем угрозу для собственной безопасности.
Какие страны входят в НАТО
На сегодняшний день действующими членами НАТО являются 32 страны: Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Северная Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония, Финляндия, Швеция.
О планах присоединиться к НАТО также объявили Босния и Герцеговина, Грузия, Украина и частично признанное Косово.
Босния и Герцеговина уже получила так называемый «План действий по членству» — присоединилась к программе принятия новых участников в альянс, которая предполагает консультативную помощь стране-кандидату по приведению своих политических, экономических, военных и правовых норм в соответствие с натовскими стандартами. В ожидании такого плана пока находится Грузия. Украине он не требуется, так как в 2023 году альянс решил упростить для страны процедуру вступления.
Самая сложная ситуация — у Косова, которое не все действующие члены НАТО признают как независимое государство. Так как для вступление новой страны в альянс нужно согласие всех членов, возможность принятия Косова пока даже не рассматривается.
Структура и управление НАТО
Структура НАТО представляет собой сложную систему, которая включает политические и военные органы управления, а также различные организации и агентства.
- Политические органы. Североатлантический совет (САС) — главный политический орган НАТО, в который входят представители всех стран-членов. Совет собирается на различных уровнях (министры иностранных дел, министры обороны, главы государств и правительств), чтобы обсудить общую политику и принять решения по ключевым вопросам.
- Военный комитет действует как основной источник военных советов для САС и руководит планированием в оборонительных операциях.
- Верховное командование союзных сил в Европе (SHAPE) и Верховное союзное командование по трансформации (ACT) также занимают высокое положение в иерархии НАТО. Первый планирует и проводит военные операции в Европе, а второй занимается трансформацией альянса и развитием инноваций.
НАТО также активно сотрудничает с рядом стран, которые не входят в альянс, и с международными организациями. Так, в рамках программ «Партнерство ради мира», «Средиземноморский диалог» и «Стамбульская инициатива сотрудничества» с нечленами НАТО обсуждаются вопросы повышения региональной безопасности и стабильности.
Самые известные военные операции НАТО
Последствия бомбардировок НАТО, Югославия, 1999 годReuters
- Югославия
После боснийских событий обострился конфликт между сепаратистами Косовской освободительной армии (КОА) и силами правительства Сербии. В регионе начались массовые убийства и этнические чистки, разразился гуманитарный кризис. В 1999 году НАТО провело военную операцию «Союзная сила» (Allied Force) против Югославии, целью которой было провозглашено предотвращение геноцида в Косове. В течение 78 дней альянс проводил бомбардировки по сербским военным базам, заводам, мостам, радиостанциям и другим ключевым объектам. Это привело к гибели в том числе и мирного населения в Сербии.
- Ответ на 11 сентября
Проекты НАТО
Учитывая важность для альянса безопасности на восточном фланге, НАТО создало в 2014 году Объединенную оперативную группу повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), которая имеет право применить силу в течение 48 часов. Согласно данным на начало 2023-го, в нее входило порядка 11,5 тыс. военных.
В 2016 году началось развертывание многонациональных боевых групп в Восточной Европе для укрепления обороны альянса. Спустя год были полностью укомплектованы батальоны: общая численность военнослужащих — более 4,5 тыс. В 2022 году создали четыре боевые группы: в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии.
В 2019 году космос был признан операционной сферой НАТО наряду с воздушным, морским и киберпространством, что отражает важность космических технологий для национальной и коллективной безопасности членов альянса. Так, спустя год на авиабазе в Рамштайне (Германия) открыли космический центр НАТО, а позже решили активизировать работы по созданию эффективных систем противоракетной обороны.
Авиабаза Рамштайн в ГерманииMichael Probst/AP
В декабре 2020 года генсек альянса Йенс Столтенберг представил программу «НАТО — 2030: Единство в новой эре». Она направлена на адаптацию альянса к будущим вызовам, включая углубление политического диалога между союзниками, укрепление оборонных возможностей и инвестирование в инновации. Эта программа также подчеркивает важность поддержания трансатлантической связи и дальнейшего расширения глобальных партнерств для содействия международному миру и стабильности.
Зимой 2023 года министры обороны стран альянса приняли новую концепцию военного планирования. Они договорились расширить военную помощь Грузии и Молдавии. Весной того же года министры сообщили о разработке стратегической многолетней программы помощи Украине.
Финансирование и бюджет НАТО
Финансирование НАТО основывается на сложной системе, предусматривающей распределение расходов между странами-членами. Эта система обеспечивает поддержание операций, административные и инфраструктурные нужды альянса.
Прямые взносы направляют на обеспечение общих бюджетов и программ НАТО. Эти взносы распределяются согласно установленной формуле, учитывающей валовый национальный доход (ВНД) каждой страны-участницы. Более богатые страны вносят больший вклад.
Косвенные взносы связаны с затратами, которые члены блока несут при участии в операциях и миссиях НАТО. Это включает расходы на обеспечение своих военных контингентов, оборудование и логистику.
Совокупные расходы всех членов НАТО в 2020 году составили более 57% общемирового объема выделяемого на военные расходы, заявил «Газете.Ru» историк Антон Лиманов. Он добавил, что участники альянса на саммите в 2014 году договорились, что их цель — достижение или поддержание целевых расходов на оборону не менее 2% от их ВВП до 2024 года.
Роль НАТО в мировой политике
Изначально блок ставил перед собой цель сдерживать СССР. После Второй мировой войны нарастало напряжение между США и их союзниками и Советским Союзом. Западные страны были обеспокоены военной мощью последнего, поэтому продумывали стратегию по сдерживанию советского влияния, пояснил Лиманов.
Но в 1991 году СССР развалился. Необходимости в НАТО больше не было, но союз между странами сохранился. Они поставили перед собой новую задачу — предстать в качестве борца с международным терроризмом.
«Роль НАТО в мировой политике — ведущая. Дело в том, что государства НАТО — фактически золотой миллиард: страны Европы и Северной Америки, которые самые богатые. Они создали этот блок, чтобы поддерживать свое доминирование и статус», — заключил историк.